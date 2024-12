Temenos désigné Leader des plateformes de traitement bancaire numérique par un organisme de recherche indépendant

GRAND-LANCY, Suisse, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) annonce aujourd’hui sa nomination en tant que Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms, Q4 2024 . Selon Temenos, cette nomination témoigne de la souplesse et de la richesse fonctionnelle de ses solutions bancaires exhaustives, lesquelles sont par ailleurs optimisées par un solide écosystème de partenaires et par l’investissement continu de Temenos dans l’innovation.

Ce rapport Forester Wave™, qui englobe à la fois la banque de détail et la banque d’entreprise, évalue les 12 meilleurs fournisseurs de plateformes de traitement bancaire numérique en fonction de leur offre actuelle, de leur stratégie et des commentaires de leurs clients. Dans cette évaluation, Temenos est l’un des deux fournisseurs à avoir été nommé Leader.

Le rapport, rédigé par Huard Smith, analyste principal chez Forrester, souligne : « Temenos investit de manière significative dans un processus d’innovation déjà supérieur qui comprend une IA avancée et explicable. » Il poursuit en déclarant que « Temenos est la solution la mieux adaptée pour les banques qui recherchent une plateforme moderne complète avec de fortes capacités d’IA, en particulier celles qui ont besoin d’être guidées vers une architecture basée sur le cloud et les microservices et axée sur les API. »

Barb Morgan, directeur des produits et de la technologie chez Temenos, a déclaré : « Nous sommes honorés d’être distingués par Forrester en tant que leader dans le domaine des plateformes de traitement bancaire numérique. Nous sommes convaincus que cette reconnaissance est le reflet de notre engagement profond envers nos clients et de la responsabilité que nous assumons pour favoriser leur succès. Nos solutions bancaires, auxquelles les institutions financières du monde entier font confiance, offrent aux banques une flexibilité et un choix inégalés, en proposant des options de déploiement sur site, dans le cloud ou en tant que SaaS. Celles-ci peuvent ainsi se moderniser rapidement, simplifier leurs opérations et offrir des expériences exceptionnelles, centrées sur le client, qui satisfont aux exigences du marché d’aujourd’hui. »

L’IA explicable de Temenos est intégrée dans de multiples domaines au sein des solutions Temenos, y compris l’évaluation du crédit, la lutte contre le blanchiment d’argent, les exceptions de paiement, l’engagement des clients et la vente croisée. Temenos a également lancé les premières solutions d’IA générative responsable pour les services bancaires en mai 2024, et a plus récemment annoncé une collaboration avec NVIDIA pour proposer aux banques une vitesse et une précision exceptionnelles dans la fourniture de services axés sur l’IA.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plateforme bancaire leader au monde, desservant des clients dans 150 pays. Elle aide ces derniers à développer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Les dépenses informatiques consacrées par ces banques à la croissance et l’innovation sont également deux fois supérieures à la moyenne du secteur.