Kitron: Kitron Sverige utvider fabrikken i Jönköping

(2024-12-20) Utvidelsen av fabrikken er på rundt 6000 kvadratmeter og vil ferdigstilles i løpet av andre halvdel av 2025.

Etter utvidelsen vil Kitron ha rundt 14000 kvadratmeter tilgjengelig for produksjon i Jönköping.

– Aktivitetsnivået er høyt ved fabrikken i Jönköping, og vi ser vekst i relevante markedssektorer de neste årene. For å håndtere den forventede veksten trenger vi mer kapasitet, og utvidelsen er svaret på dette behovet. Jeg og resten av teamet ser virkelig frem til at denne prosessen blir fullført, sier Stefan Hansson Mutas, direktør for Kitron Sverige.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 500 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023. www.kitron.com

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.