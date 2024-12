Muutos Aspocompin johtoryhmässä - Hanna-Leena Keskitalo on nimitetty Aspocompin henkilöstöjohtajaksi

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 20.12.2024 klo 8.30





Aspocomp Group Oyj vahvistaa johtoryhmän kokoonpanoa 20.1.2025 alkaen.



Hanna-Leena Keskitalo (synt. 1983), diplomi-insinööri, on nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 20.1.2025 alkaen. Hänellä on aiempaa kokemusta henkilöstöjohtamisesta muun muassa Oulun Energia Oy:ssä sekä Orbis Systems Oy:ssä.



Toimitusjohtaja Manu Skyttä: ”Toivotan Hanna-Leenan lämpimästi tervetulleeksi johtoryhmään. Hanna-Leenalla on laajaa kokemusta henkilöstötoimintojen kehittämisestä sekä liiketoiminnan että työntekijäkokemuksen tarpeet huomioiden. Sekä osaamisellaan että energiallaan Hanna-Leena vahvistaa Aspocompin johtoa tilanteessa, missä henkilöstömäärä on kasvanut vuoden aikana merkittävästi. Henkilöstö on Aspocompin tärkein voimavara ja samalla henkilöstöjohtaminen nostetaan osaksi Aspocompin johtoryhmätyöskentelyä.”



Aspocompin johtoryhmään kuuluvat 20.1.2025 alkaen:



Manu Skyttä, toimitusjohtaja;

Antti Ojala, kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen;

Pekka Holopainen, operatiivinen johtaja;

Jouni Kinnunen, talousjohtaja;

Hanna-Leena Keskitalo, henkilöstöjohtaja; ja

Mitri Mattila, teknologiajohtaja.



Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Manu Skytälle.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com