Vaisala Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

20.12.2024 klo 11.30

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Rosenberg, Lotte

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Rosenberg, Lotte

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj

LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 88612/6/6

Liiketoimen päivämäärä: 2024-12-19

Kauppapaikka: TQEA

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900682

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 46.65 EUR

(2): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 46.65 EUR

(3): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 46.5 EUR

(4): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 46.65 EUR

(5): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 46.65 EUR

(6): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 46.7 EUR

(7): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 46.65 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(7): Volyymi: 400 Keskihinta: 46.6475 EUR

Lisätietoja

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi