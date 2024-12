Auriant Mining AB (publ.) aktier kommer att flyttas från First North Premier-segmentet till Nasdaq First North Growth Market

Auriant Mining AB (”Bolaget”) har informerats av Börsen om att dess aktier (AUR, ISIN-kod SE0001337213) kommer att flyttas från First North Premier-segmentet till Nasdaq First North Growth Market. Segmentändringen kommer att träda i kraft vid börsöppning torsdagen den 2 januari 2025. Anledningen till förändringen är att Bolagets genomsnittliga börsvärde är under gränsvärdet på 10 MEUR, som är noteringskravet för First North Premier Segment.

Bolaget bekräftar sin plan att ansöka om avnotering av Bolagets aktier efter utgången av 3 månader från dagen för Bolagets tillkännagivande den 14 oktober 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Bilaga