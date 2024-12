BIC : Réduction du capital par annulation des actions auto-détenues

Réduction du Capital par Annulation des Actions Auto-Détenues

Clichy, France - 20 décembre 2024 - Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par la Société le 19 février 2024 et mis en œuvre sur autorisation de l’Assemblée Générale du 29 mai 2024, la Société a acquis 649 527 actions sur la période du 19 février au 2 décembre 2024 pour un montant total de 40 millions d’euros.

Le Conseil d’Administration, réuni le 11 décembre 2024, a décidé de la réduction du capital de la Société par annulation de 649 527 actions auto-détenues correspondant aux actions BIC rachetées par la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions susmentionné. Le Conseil d'Administration donne délégation au Directeur Général ou toute autre personne chargée de la mise en œuvre pour prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ladite réduction du capital. L'annulation des actions a pris effet de plein droit le 19 décembre 2024. À la suite de cette annulation, le capital social de Société BIC est composé de 41 621 162 actions.

Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Résultat de l’exercice 2024 18 février 2025

(après clôture du marché) Résultats du T1 2025 23 avril 2025

(après clôture du marché) Assemblée Générale 2025 20 mai 2025

