Kitron inngår kontrakt for maritim IoT-teknologi

(2024-12-23) Kitron har inngått en produksjonsavtale med et ledende teknologiselskap med fokus på innovative IoT-løsninger.

En femårskontrakt er inngått, og Kitron har mottatt ordrer på totalt 15 millioner euro for levering i 2025.

Kontrakten omfatter en gateway til sensorer som overfører data til skyen. Bruksområdet er sporing av enheter og overvåking av forsendelser i logistikksektoren.

– Vi er svært glade for at kunden har valgt Kitron som en langsiktig produksjonspartner for sitt innovative IoT-produkt. Konnektivitet, inkludert IoT, er en av Kitrons prioriterte markedssektorer, så dette passer perfekt med vår strategi, sier Mindaugas Sestokas, konserndirektør for Sentral- og Øst-Europa.

Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Kaunas i Litauen, og omfanget er høynivåmontering.

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Mindaugas Sestokas, konserndirektør for Sentral- og Øst-Europa, tlf. +370 685 25557

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 500 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023.

