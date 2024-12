Kontserni Eestis registreeritud tütarettevõtete põhikirjade ühtlustamine

Liven AS ühtlustas kontserni Eestis registreeritud tütarettevõtete põhikirjasid ning täiendas, kus vajalik, neid õigusega moodustada vabatahtlik reserv. Teiste hulgas puudutab muudatus ka järgmisi Nasdaq Tallinna börsi nõuete kohaselt olulisteks tütarettevõtjateks loetavaid äriühinguid:



Liven Kodu OÜ

Liven Kodu 6 OÜ

Liven Kodu 12 OÜ

Liven Kodu 14 OÜ

Liven Kodu 15 OÜ

Liven Kodu 16 OÜ

Liven Kodu 18 OÜ

Liven Kodu 20 OÜ





Põhikirja lisatud punkt: Osaühingu (Ühing) osanike otsuse alusel võidakse moodustada üks või mitu vabatahtlikku reservi (edaspidi Vabatahtlik Reserv), mis moodustatakse kas iga-aastastest puhaskasumi eraldistest või osanike poolt täiendavalt tehtavatest rahalistest eraldistest või muudest sissemaksetest Ühingu omakapitali. Sissemakseid Vabatahtlikku Reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas (sh nt osaniku nõude tasaarvestuse teel). Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab Ühingu juhatus. Vabatahtliku Reservi suurus määratakse osanike otsusega, milles määratakse lisaks ka osanike poolt sissemaksmisele kuuluvate eraldiste suurus ning nende tasumise kord (kusjuures sissemaksed Vabatahtlikku Reservi jagunevad proportsionaalselt osanike osaluste suurusele Ühingus). Kui Vabatahtliku Reservi moodustamine osanike sissemaksete arvel on otsustatud, tekib igal osanikul kohustus teha sissemakse vastavalt osanike otsuses määratud suurusele (olenemata sellest, kas osanik osales otsuse vastuvõtmisel või oli selle vastu). Vabatahtlikud Reservid, kui need on moodustatud, loetakse Ühingu omakapitali osaks (sh loetakse reservi tehtud sissemakseid sissemakseks omakapitali) ning neid võib kasutada osanike otsusega (või osanike otsusel Ühingu juhatuse poolt) määratud korras kas kahjumi katmiseks, osakapitali suurendamiseks või väljamaksete tegemiseks osanikele. Mistahes väljamaksete tegemisel osanikele Vabatahtlikest Reservidest tuleb need jaotada osanike vahel proportsionaalselt vastavalt nende poolt Vabatahtlikku Reservi tehtud sissemaksete suurustele. Väljamakseid võib teha vaid Vabatahtlikku Reservi tehtud sissemaksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis ei too kaasa netovara vähenemist alla äriseadustiku §-s 176 sätestatud netovara miinimumnõude. Vabatahtlikku Reservi tehtud sissemaksetelt ei arvutata intressi või muud tasu. Vabatahtlikud Reservid loetakse äriseadustiku § 155 lg 1 p 1 ning § 1992 lg 2 tähenduses „muudeks reservideks“.

Peale registrikande teostamist Tartu Maakohtu registriosakonna poolt on põhikirjad kättesaadavad E-äriregistris https://ariregister.rik.ee/est.





Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee