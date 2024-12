Boralex ajoute 97 MW à son portefeuille en expansion au Royaume-Uni

ÉDIMBOURG, Royaume-Uni, 23 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un co-développement pour le développement, la construction et l'exploitation du parc éolien Extension Clashindarroch, d’une puissance installée de 145 MW, et du système de stockage d'énergie par batteries (BESS) adjacent d’une puissance maximale de 50 MW, pour une capacité totale de 195 MW. Le projet est situé près de Dufftown, dans la région du Moray, en Écosse. Boralex développe ce projet depuis plusieurs années pour le compte de Clashindarroch Wind Farm Extension Ltd.

« Nous sommes ravis de devenir copropriétaires de ce projet. Nous possédons déjà une grande expérience dans la région grâce au développement initial du parc éolien de Dorenell de 177 MW, et nous sommes désormais impatients de passer aux prochaines étapes du développement de l'extension du parc éolien de Clashindarroch », a déclaré Esbjorn Wilmar, directeur national de Boralex au Royaume-Uni.

« Cette nouvelle réalisation de notre équipe au Royaume-Uni permet d’accélérer le déploiement de notre Plan stratégique. À travers ce co-développement, nous venons compléter notre portefeuille déjà solide, porté par nos développements organiques et la récente acquisition du projet éolien Sallachy de 50 MW », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général, Europe, de Boralex.

L'annonce d’aujourd’hui intervient à un moment clé au Royaume-Uni, alors que le gouvernement britannique a dévoilé la semaine dernière son plan ambitieux pour atteindre ses objectifs de production d'énergie propre d'ici 2030. Ce plan, considéré comme une étape décisive pour le secteur de l'énergie propre, vise à débloquer 40 milliards £ par an pour les investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables. Il stipule également que la capacité éolienne terrestre devrait être presque doublée pour atteindre l'objectif de décarbonisation, passant de 14 GW installés aujourd'hui à 27 GW d'ici 2030.

La Société a déposé une demande présentée en vertu de l'article 36 auprès du gouvernement écossais. Cette demande est en cours d'examen par l'Energy Consents Unit (ECU) du gouvernement. Dès son approbation, l'extension du parc éolien de Clashindarroch comprendra jusqu'à 22 éoliennes d'une puissance installée de 6,6 MW chacune, ainsi qu'une installation de stockage par batterie d'une puissance maximale de 50 MW.

Dans le cadre de cette transaction, CMS a agi en tant que conseiller juridique de Boralex.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,1 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 7,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, X, LinkedIn et Instagram.

