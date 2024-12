Vastned Belgium versterkt haar portefeuille in Leuven en Namen met de overname van Gevaert NV

Vastned Belgium NV kondigt aan dat zij op 24 december 2024 alle aandelen in Gevaert NV heeft verworven. Gevaert NV heeft als activa een pand gelegen in de Bondgenotenlaan 63 / Lepelstraat 87 te Leuven en een pand gelegen in de Rue de Fer 139-141 / Rue de l’Inquiétude 1 te Namen. Het pand te Leuven bestaat uit twee commerciële ruimtes (± 1.100 m² incl. 175 m² stockage) en vier residentiële units. Het pand te Namen bestaat uit één commerciële ruimte (± 370 m² incl. 100 m² stockage) en drie residentiële units.

Volledig persbericht:

Bijlage