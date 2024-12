Paris, le 24 décembre 2024, 14h30

Eramet annonce la première production de carbonate de lithium de son usine d’extraction directe (« DLE ») à Centenario en Argentine

Eramet annonce avoir réalisé sa première production de carbonate de lithium dans son usine de Centenario récemment mise en service, et située dans la province de Salta, en Argentine.

L’usine de Centenario est la première à mettre en œuvre à l'échelle industrielle la technologie avancée d'Extraction Directe du Lithium (« DLE ») développée par Eramet. Cette technologie de pointe permet d'obtenir un carbonate de lithium durable et très performant, adapté aux batteries des véhicules électriques. La première usine de Centenario est conçue pour extraire et produire 24 000 t/an de carbonate de lithium de qualité batterie et, à pleine capacité, devrait se situer dans le premier quartile de la courbe des coûts de l'industrie du lithium. Cette première production de carbonate de lithium intervient moins de trois ans après le démarrage de la construction de l’usine.

Les ressources minérales drainables du salar de Centenario-Ratones s'élèvent à plus de 15 Mt d'Équivalent en Carbonate de Lithium (« LCE »)1, avec une concentration moyenne de 407 mg/L de lithium contenu dans la saumure. Ces ressources de classe mondiale sont suffisamment importantes pour permettre d'envisager une capacité de production supérieure à 75 kt-LCE/an sur le long-terme.

Le 24 octobre, le Groupe avait annoncé avoir repris la pleine propriété de son actif phare dans le lithium, en rachetant la part de son partenaire (à hauteur de 49,9 %) dans leur co-entreprise Eramine, qui détient la totalité de l’usine de Centenario.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe :





Le démarrage de notre production de lithium à Centenario en Argentine marque une étape clé pour la diversification du Groupe dans les métaux de la transition énergétique, ce qui fait d’Eramet la 1ère entreprise européenne à produire du carbonate de lithium à l’échelle industrielle. Je tiens à remercier et féliciter nos équipes pour leur fort engagement et leur détermination à mener à bien ce projet de DLE dans des délais beaucoup plus courts que d’autres projets similaires dans la région, malgré les défis techniques, logistiques et météorologiques liés à sa localisation reculée à 4 000 m d'altitude, dans la cordillère des Andes. En 2025, nous nous concentrerons sur le ramp-up de l’usine, avec pour objectif de devenir un acteur mondial clé dans la production durable de lithium.

1 15,12 Mt-LCE, Mesurées + Indiquées + Supposées, au 1er janvier 2024.

