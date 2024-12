EQUASENS : acquisition stratégique de Calimed, expert en logiciel SaaS pour les médecins libéraux et les chirurgiens

Villers-lès-Nancy, le 27 décembre 2024 – 18h00 (CET)

Equasens renforce sa présence sur le marché des logiciels de santé avec l’acquisition stratégique de Calimed,

expert en logiciel SaaS pour les médecins libéraux et les chirurgiens

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce aujourd'hui sa prise de participation majoritaire à hauteur de 90% du capital de Calimed SAS, pure player dans le domaine de l’édition de Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC) 100 % Cloud, et qui opère sous la marque Calimed Santé.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe Equasens de consolider sa position sur le marché français du LGC. L'acquisition de Calimed va permettre à Equasens d'accroître ses parts de marché et d'étoffer son portefeuille de solutions en ligne pour accompagner la transition numérique des médecins.

Calimed: un savoir-faire unique et des solutions innovantes plébiscitées

Créé en 2007, Calimed se distingue par son savoir-faire unique, fruit de la collaboration depuis l’origine entre médecins et informaticiens, et sa maîtrise des technologies Cloud. La société a développé deux solutions SaaS :

Le logiciel Calimed, dédié aux chirurgiens libéraux, avec des modules métiers innovants dont une gestion de questionnaires pré-, per- et postopératoire évoluée, et une intégration automatique des données dans les DPI (Dossier Patient Informatisé) des établissements, offrant ainsi un gain de temps considérable,

La solution easy-care, LGC certifié Ségur et Ordonnance Numérique, lancé fin 2022. Conçue pour les médecins généralistes et spécialistes, easy-care est plébiscitée pour son ergonomie et sa simplicité d’utilisation.

Une croissance soutenue et des ambitions fortes

Depuis plusieurs années, Calimed enregistre une forte croissance de son activité, portée par l'acquisition continue de nouveaux clients et l'excellence de ses taux de fidélisation (près de 4 000 utilisateurs actifs sur les deux solutions à ce jour). Son modèle économique repose sur des revenus récurrents issus des abonnements SaaS, caractérisés par une attrition très faible, gage de satisfaction client.

En intégrant le Groupe Equasens, Calimed bénéficie de ressources élargies et de synergies pour enrichir son offre, optimiser ses outils cloud et accélérer son développement sur un marché en pleine mutation.

L’objectif est d’adresser, à terme, tous les professionnels de santé libéraux, médicaux et paramédicaux, qu’ils exercent en cabinet, au sein d’établissements privés, ou en groupes pluridisciplinaires coordonnées (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP), centres de santé).

Une nouvelle étape dans la stratégie de développement de la Division Medical Solutions d’Equasens

Calimed intégrera la Division Medical Solutions du Groupe Equasens, qui dispose désormais d'une gamme logicielle globale couvrant les besoins des professions médicales et paramédicales, avec des solutions dédiées pour les médecins libéraux (MediStory, easy-care), les chirurgiens libéraux (Calimed), les structures pluridisciplinaires (MediLink), les infirmiers (Infipratik) et les kinésithérapeutes (Kinépratik), totalisant ainsi plus de 25 000 utilisateurs.

Des synergies fortes et multiples pour une offre efficace et sur mesure

À travers ce rapprochement, Equasens et Calimed entendent :

Déployer largement la solution easy-care pour les médecins. L'objectif est d’accélérer significativement le rythme de recrutement de nouveaux clients dès 2025.

Affirmer une différenciation concurrentielle majeure en intégrant au logiciel easy-care les modules innovants d’Equasens, tels que : la solution d’agenda et de prise de rendez-vous en ligne, la messagerie interprofessionnelle PandaLab Pro et l’application patient du Groupe, au même titre que l’assistant vocal de consultation IA Loquii, lancée il y a quelques mois.

Intégrer les modules innovants Calimed notamment « Follow-Up » pour le suivi pré, per et post opératoire au sein des logiciels de la Division Medical Solutions.

Tirer parti de la complémentarité technologique entre easy-care, solution full web et Medistory disponible exclusivement sur Mac, pour proposer aux professionnels de santé une gamme logicielle adaptée à leurs usages.

Les offres Calimed bénéficieront également de la sécurité et de la souveraineté des infrastructures du Cloud Santé Privé d’Equasens, certifiées HDS et opérationnelles depuis juin dernier.

Un marché en pleine mutation, porté par le virage du numérique en santé

Cette acquisition intervient dans un contexte de profonde transformation du système de santé. La digitalisation s'impose comme un levier majeur pour optimiser les coûts, fluidifier les parcours de soins et renforcer la coordination entre professionnels.

Les nouvelles réglementations exigent des solutions ouvertes, sécurisées et interopérables, créant une forte dynamique d'innovation et d'investissement.

Avec un total de 200 000 praticiens dont 115.000 en exercice libéral1, le potentiel de croissance est important.

La Division Medical Solutions est aujourd’hui le troisième acteur sur le marché français des logiciels à destination des médecins libéraux, un segment encore fragmenté offrant un important potentiel de consolidation.

De nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour renforcer l'attractivité des solutions Calimed Santé

Les solutions Calimed Santé intègreront prochainement des innovations majeures. Dès début 2025, les chirurgiens pourront accéder à une passerelle entre leur logiciel métier Calimed et easy-care, leur ouvrant l’accès à de nouveaux services numériques comme l’Ordonnance Numérique.

Cette évolution permettra de fluidifier le parcours de soins des patients et d'optimiser la coordination entre professionnels de santé.

Quant aux utilisateurs actuels et futurs d’easy-care, ils bénéficieront prochainement, d’une plateforme multi-utilisateurs, avec des modules dédiés à chaque spécialité et des services innovants s’appuyant sur l’IA.

Denis SUPPLISSON, Directeur Général d'Equasens, déclare : « L'acquisition de Calimed est une étape importante dans le déploiement de notre stratégie « Patient-Centré » à destination des professionnels et établissements de santé. Cette acquisition renforce notre portefeuille de solutions Cloud innovantes à destination des chirurgiens et médecins libéraux, en complément de nos offres phares actuelles. Les utilisateurs de Calimed et d’easy-care verront leurs logiciels s’enrichir rapidement des modules complémentaires édités par Equasens tels que Loquii et Pandalab Pro, afin de faciliter leur pratique et de recouvrer du temps médical. »

Frédéric SUANT, Directeur de Calimed, ajoute : « En rejoignant le Groupe Equasens, outre les valeurs partagées, Calimed va pouvoir accélérer très fortement son développement technique. Notre objectif est de faire d’easy-care le logiciel leader du marché à moyen terme grâce à la mutualisation des services, à la notoriété des marques et à l’implication très forte des équipes, et ce, en nous appuyant sur les forces et le rayonnement d'Equasens. »

Dominique GOURSAUD, Directeur de la Division Medical Solutions Equasens conclut : « Cette acquisition s’inscrit dans notre ambition de développer une offre de services et de solutions co-construites avec et pour les professionnels de santé. Une offre qui répond aux besoins des médecins pour leurs patients... et non l’inverse ».

Les détails financiers de cette transaction restent confidentiels.

La direction et les équipes de Calimed sont maintenues à leur poste, afin de poursuivre leurs missions avec le soutien renforcé du Groupe Equasens.

