Bitget 將合併 BGB 和 BWB 代幣，推動統一的鏈上生態系統

維多利亞，塞舌爾, Dec. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布合併其原生代幣 Bitget Token (BGB) 和 Bitget Wallet Token (BWB) 。此舉由強大的社群需求所推動，目的是將兩種代幣統一變成單一生態系統代幣 BGB，BGB 將成為 Bitget Exchange 和 Bitget Wallet 的終極功能型代幣。

作為成長速度最快的中心化交易所 (CEX) 之一，Bitget 的成交量位居全球前三名，提供全面的盤前、現貨、保證金和期貨交易服務套件。Bitget Wallet 是全球最具規模的 Web3 錢包之一，擁有超過 6,000 萬用戶，廣泛採用於領先的 Layer-1 和 Layer-2 生態系統。Bitget 和 Bitget Wallet 目前為全球超過 1 億用戶提供服務，鞏固了其作為全球第二大中心化交易所生態系統的地位。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 評論說：「BGB 過去一年表現非凡，市值增長超過 750％，成為 2024 年表現最好的中心化交易所代幣。如此成功有賴於社群的大力支持和各種用例對 BGB 日益增長的需求。透過合併 BGB 和 BWB，我們向構建統一、強大的生態系統邁出重要一步，這個生態系統可以將鏈上和鏈下應用程式連接起來。此舉將增強 BGB 的實用性，並確保每名持有者都能從 Bitget 生態系統的增長中受益。」

合併後，BGB 將成為推動 Bitget 生態系統增長的統一代幣。BGB 將被深度整合至去中心化應用程式 (DApps)，成為主要區塊鏈生態系統中的核心資產，並支援借貸協議和 DeFi 應用程式中的質押功能。BGB 亦將驅動 Bitget Wallet 的服務，包括 Fair Launchpool 和多鏈開採費用支付。此外，BGB 將探索現實生活中的用例，讓用戶能支付餐飲、旅遊、燃料、購物等費用，提供無縫的 Web3 PayFi 體驗。

為促進無縫過渡，Bitget 交易所上的 BWB 持有者可自動將 BWB 交換成 BGB。具體而言，BWB 代幣將以 0.08563 的比率兌換成 BGB，該比率是以 Bitget 上 BWB/USDT 幣對的 7 日平均收市價計算。代幣交換完成後，所有 BWB 代幣將被燒毀，而等值的 BGB 則會空投到用戶帳戶中。BWB 交易及相關服務將於 12 月 27 日終止。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 補充道：「隨著加密貨幣市場日漸成熟，只有具強大生態系統和現實世界價值的最強韌資產方能在週期中蓬勃發展。BGB 位列前 30 大代幣之列，已成為頂尖的功能型代幣，擁有卓越流動性和強大社群。這次合併將加強 BGB 在 Bitget 生態系統中的作用，並為其創造新機遇探索動力十足的去中心化領域。」

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。Bitget 於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣 、 以太坊 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽（LALIGA）在東亞（EASTERN）、東南亞（SEA）和拉丁美洲（LATAM）的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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