CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. HUHTIKUUTA 2024 KLO 10.00

Cargotecin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2023, Kalmar esitetään lopetettuna toimintona ehdotetusta jakautumisesta johtuen

1.2.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec Oyj:n (“Cargotec”) hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi (“Jakautuminen”). Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30.5.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Tietyt Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Wipunen varainhallinta oy, Mariatorp Oy, Pivosto Oy ja Koneen säätiö, jotka omistavat yhteensä noin 41 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 75 prosenttia Cargotecin äänistä, ovat ilmaisseet tukensa ehdotetulle Jakautumiselle.

Ehdotetun Jakautumisen johdosta Cargotec esittää Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen ja julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023. Oikaistut taloudelliset tiedot muodostavat Cargotecin vertailutiedot, joissa Kalmar-liiketoiminta-alue on esitetty lopetettuina toimintoina.

IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettujen toimintojen tulos esitetään konsernin tuloslaskelmassa erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernitasetta ei ole oikaistu. Esitettyihin lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty Kalmar-liiketoiminta-alueeseen suoraan liittyvä liikevaihto ja kulut sekä muut jatkuviin toimintoihin liittyvät tuotot ja kulut, joiden ei odoteta jatkuvan Jakautumisen jälkeen tai joilta olisi vältytty ilman Jakautumista. Tästä johtuen Cargotecin jatkuvina ja Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina esitetyt taloudelliset tiedot eivät kuvasta kummankaan liiketoiminnon aiempaa tai tulevaa kannattavuutta erillisinä itsenäisinä toimintoina ennen Jakautumista tai sen jälkeen.

Tässä tiedotteessa esitetyt oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotec Oyj

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.fi

Cargotecin avainluvut

Oikaistu MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Jatkuvat toiminnot Saadut tilaukset 588 562 522 610 2 282 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 219 190 183 194 787 Tilauskanta kauden lopussa 2 078 1 961 1 894 1 788 1 788 Liikevaihto 589 648 598 684 2 519 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 200 201 197 208 806 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 34% 31% 33% 30% 32% Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 186 217 192 202 797 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 32% 33% 32% 30% 32% Liikevoitto 41,7 78,6 76,7 39,0 236,0 Liikevoitto, % 7,1% 12,1% 12,8% 5,7% 9,4% Vertailukelpoinen liikevoitto 49,7 80,6 60,9 45,5 236,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 8,4% 12,4% 10,2% 6,7% 9,4% Tulos ennen veroja 35,4 74,0 73,9 36,2 219,5 Kauden tulos 23,7 54,7 62,2 21,7 162,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,37 0,85 0,97 0,31 2,49





Lopetetut toiminnot Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Saadut tilaukset 471 437 392 405 1 705 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 143 136 129 137 545 Tilauskanta kauden lopussa 1 389 1 281 1 172 1 024 1 024 Liikevaihto 485 552 503 509 2 049 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 146 143 137 147 574 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 30% 26% 27% 29% 28% Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 160 181 175 202 718 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 33% 33% 35% 40% 35% Liikevoitto 62,3 71,9 63,6 50,0 247,8 Liikevoitto, % 12,8% 13,0% 12,6% 9,8% 12,1% Vertailukelpoinen liikevoitto 62,7 77,7 70,6 65,7 276,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,9% 14,1% 14,0% 12,9% 13,5% Tulos ennen veroja 60,3 67,1 60,4 45,7 233,5 Kauden tulos 48,9 52,9 44,8 39,6 186,2 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,76 0,82 0,70 0,62 2,89





Julkaistu Cargotec yhteensä Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Saadut tilaukset 1 059 999 914 1 015 3 987 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 362 326 312 331 1 331 Tilauskanta kauden lopussa 3 467 3 242 3 065 2 812 2 812 Liikevaihto 1 074 1 200 1 102 1 193 4 569 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 346 344 334 355 1 379 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 32% 29% 30% 30% 30% Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 346 397 367 404 1 515 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 32% 33% 33% 34% 33% Liikevoitto 104,0 150,5 140,3 89,0 483,8 Liikevoitto, % 9,7% 12,5% 12,7% 7,5% 10,6% Vertailukelpoinen liikevoitto 112,4 158,3 131,5 111,2 513,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 10,5% 13,2% 11,9% 9,3% 11,2% Tulos ennen veroja 95,7 141,0 134,3 81,9 453,0 Kauden tulos 72,6 107,7 107,1 61,3 348,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,13 1,67 1,66 0,92 5,38 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 26,5 41,2 184,4 292,1 544,2 Korollinen nettovelka kauden lopussa 393 503 406 179 179 Nettovelkaantumisaste, % 26,4% 31,9% 24,2% 10,2% 10,2% Korollinen nettovelka/EBITDA* 1,0 5,1 4,4 5,7 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 7,5% 4,3% 3,7% 4,8% 19,9% Henkilöstö kauden lopussa 11 640 11 745 11 786 11 391 11 391 * Viimeisen 12 kuukauden EBITDA

Konsernin tuloslaskelma (oikaistu)

MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Liikevaihto 588,8 648,2 598,4 684,0 2 519,4 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut −455,9 −479,2 −455,2 −532,7 −1 923,0 Bruttokate 132,9 169,1 143,3 151,3 596,5 Bruttokate, % 22,6% 26,1% 23,9% 22,1% 23,7% Myynnin ja markkinoinnin kulut −30,8 −31,8 −30,5 −34,9 −128,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut −10,3 −11,0 −10,3 −12,8 −44,4 Hallinnon kulut −47,7 −45,9 −45,9 −58,7 −198,2 Uudelleenjärjestelykulut −3,3 −1,7 −2,0 −6,4 −13,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 1,9 3,3 1,6 8,7 Liiketoiminnan muut kulut −1,0 −1,9 17,8 −2,2 12,7 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 00,0 ,0 0,9 1,1 2,1 Liikevoitto 41,7 78,6 76,7 39,0 236,0 Liikevoitto, % 7,1% 12,1% 12,8% 5,7% 9,4% Rahoitustuotot 1,3 0,7 2,0 3,1 7,0 Rahoituskulut −7,5 −5,3 −4,8 −5,9 −23,5 Tulos ennen veroja 35,4 74,0 73,9 36,2 219,5 Tulos ennen veroja, % 6,0% 11,4% 12,4% 5,3% 8,7% Tuloverot −11,7 −19,3 −11,7 −14,5 −57,1 Kauden tulos, jatkuvat toiminnot 23,7 54,7 62,2 21,7 162,4 Kauden tulos, jatkuvat toiminnot % 4,0% 8,5% 10,4% 2,9% 6,4% Kauden tulos, lopetetut toiminnot 48,9 52,9 44,8 39,6 186,2 Kauden tulos 72,6 107,7 107,1 61,3 348,7 Kauden tulos, % 12,3% 16,6% 17,9% 9,0% 13,8% Kauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 72,7 107,7 107,2 59,2 346,9 Määräysvallattomille omistajille −0,1 −0,1 −0,1 2,1 1,8 Yhteensä 72,6 107,7 107,1 61,3 348,7 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR Jatkuvat toiminnot 0,37 0,85 0,97 0,31 2,49 Lopetetut toiminnot 0,76 0,82 0,70 0,62 2,89 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR Jatkuvat toiminnot 0,37 0,85 0,96 0,31 2,48 Lopetetut toiminnot 0,76 0,82 0,69 0,62 2,88

Konsernin laaja tuloslaskelma (oikaistu)

MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kauden tulos 72,6 107,7 107,1 61,3 348,7 Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei voida siirtää tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) etuuspohjaisista järjestelyistä 0,2 0,7 −0,1 −8,2 −7,4 Verot eristä, joita ei voida siirtää tulosvaikutteisiksi 0,0 −0,1 0,0 1,7 1,5 Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi: Voitot (+) / tappiot (-) rahavirran suojauksista 9,2 −12,3 −9,5 32,5 19,9 Tulokseen siirretyt voitot (+) / tappiot (-) rahavirran suojauksista −6,8 2,0 2,1 −16,4 −19,2 Muuntoerot −30,1 −14,0 18,0 3,6 −22,5 Verot eristä, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi −1,0 1,9 1,6 −3,0 −0,5 Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus verojen jälkeen 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen −27,9 −21,8 12,2 10,1 −27,4 Kauden laaja tulos 44,7 85,8 119,2 71,5 321,2 Kauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 44,8 85,8 119,4 69,4 319,5 Määräysvallattomille omistajille −0,1 0,0 −0,1 2,1 1,7 Yhteensä 44,7 85,8 119,2 71,5 321,2 Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden laaja tulos: Jatkuvat toiminnot −6,2 36,7 76,8 28,2 135,6 Lopetetut toiminnot 51,1 49,1 42,6 41,1 183,9 Yhteensä 44,8 85,8 119,4 69,4 319,5

Segmenttikohtaiset tiedot

Liikevaihto, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 485 552 503 509 2 050 Hiab 432 485 420 450 1 787 MacGregor 157 164 179 234 733 Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 0 Cargotec yhteensä, julkaistu 1 074 1 200 1 102 1 193 4 569 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät 485 552 503 509 2 049 Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 589 648 598 684 2 519





Julkaistu Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 512 532 473 542 2 059 Amerikat 412 468 426 412 1 717 Aasian ja Tyynenmeren alue 151 199 203 240 792 Cargotec yhteensä 1 074 1 200 1 102 1 193 4 569





Oikaistu Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 315 335 273 314 1 237 Amerikat 176 198 194 198 766 Aasian ja Tyynenmeren alue 97 115 132 172 516 Jatkuvat toiminnot yhteensä 589 648 598 684 2 519





Julkaistu Liikevaihto markkina-alueittain, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 48% 44% 43% 45% 45% Amerikat 38% 39% 39% 35% 38% Aasian ja Tyynenmeren alue 14% 17% 18% 20% 17% Cargotec yhteensä 100% 100% 100% 100% 100%





Oikaistu Liikevaihto markkina-alueittain, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 54% 52% 46% 46% 49% Amerikat 30% 30% 32% 29% 30% Aasian ja Tyynenmeren alue 16% 18% 22% 25% 20% Jatkuvat toiminnot yhteensä 100% 100% 100% 100% 100%





Julkaistu Liikevoitto ja EBITDA, Cargotec yhteensä, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 62,8 78,4 64,1 58,9 264,2 Hiab 61,4 81,5 61,5 47,8 252,1 MacGregor −7,4 8,2 24,3 6,7 31,8 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −12,8 −17,6 −9,6 −24,3 −64,4 Liikevoitto 104,0 150,5 140,3 89,0 483,8 Poistot ja arvonalentumiset* 28,5 28,2 29,5 28,7 114,9 EBITDA 132,5 178,7 169,8 117,7 598,7 *Sisältää liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset: Kalmar −0,2 −0,2 −0,2 −0,2 −0,8 Hiab −0,8 −0,8 −0,8 −0,8 −3,1 MacGregor −1,8 −1,7 −1,7 −1,7 −6,9 Cargotec yhteensä −2,8 −2,7 −2,7 −2,7 −10,8





Oikaistu Liikevoitto ja EBITDA, Jatkuvat toiminnot, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Liikevoitto 41,7 78,6 76,7 39,0 236,0 Poistot ja arvonalentumiset 14,4 14,1 15,5 13,8 57,7 EBITDA 56,0 92,7 92,2 52,8 293,7 Liikevoitto, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 12,9% 14,2% 12,7% 11,6% 12,9% Hiab 14,2% 16,8% 14,7% 10,6% 14,1% MacGregor −4,7% 5,0% 13,6% 2,8% 4,3% Cargotec yhteensä, julkaistu 9,7% 12,5% 12,7% 7,5% 10,6% Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 7,1% 12,1% 12,8% 5,7% 9,4%





Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar Uudelleenjärjestelykulut −0,4 0,0 −0,5 −0,3 −1,2 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät - - −6,6 −7,4 −14,0 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä −0,4 0,0 −7,1 −7,7 −15,2 Hiab Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 MacGregor Uudelleenjärjestelykulut −3,3 −1,8 −2,0 −6,4 −13,5 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät −4,7 −0,3 17,8 −0,1 12,7 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä −8,0 −2,1 15,8 −6,5 −0,8 Konsernihallinto ja tukitoiminnot Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät 0,0 −5,8 0,1 −7,9 −13,6 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä 0,0 −5,8 0,1 −7,9 −13,6 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät Cargotec yhteensä, julkaistu −8,4 −7,8 8,8 −22,1 −29,6 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot yhteensä, MEUR Uudelleenjärjestelykulut −3,3 −1,7 −2,0 −6,4 −13,4 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät −4,7 −0,3 17,8 −0,1 12,7 Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot yhteensä −8,0 −2,0 15,8 −6,5 −0,7





Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 63,2 78,4 71,2 66,6 279,4 Hiab 61,4 81,4 61,5 47,8 252,1 MacGregor 0,7 10,3 8,5 13,1 32,6 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −12,8 −11,8 −9,7 −16,4 −50,8 Cargotec yhteensä, julkaistu 112,4 158,3 131,5 111,2 513,3 Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 49,7 80,6 60,9 45,5 236,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 13,0% 14,2% 14,1% 13,1% 13,6% Hiab 14,2% 16,8% 14,7% 10,6% 14,1% MacGregor 0,4% 6,3% 4,8% 5,6% 4,5% Cargotec yhteensä, julkaistu 10,5% 13,2% 11,9% 9,3% 11,2% Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 8,4% 12,4% 10,2% 6,7% 9,4%





Saadut tilaukset, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 471 437 392 405 1 705 Hiab 380 375 311 401 1 466 MacGregor 208 187 211 209 816 Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 0 Cargotec yhteensä, julkaistu 1 059 999 914 1 015 3 987 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät 471 437 392 405 1 705 Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 588 562 522 610 2 282 Saadut tilaukset markkina-alueittain, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 456 480 431 416 1 784 Amerikat 382 328 239 357 1 307 Aasian ja Tyynenmeren alue 220 191 244 242 896 Cargotec yhteensä, julkaistu 1 059 999 914 1 015 3 987 Saadut tilaukset markkina-alueittain, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 242 263 237 239 981 Amerikat 197 179 133 187 697 Aasian ja Tyynenmeren alue 149 120 152 184 604 Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 588 562 522 610 2 282





Saadut tilaukset markkina-alueittain, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 43% 48% 47% 41% 45% Amerikat 36% 33% 26% 35% 33% Aasian ja Tyynenmeren alue 21% 19% 27% 24% 22% Cargotec yhteensä, julkaistu 100% 100% 100% 100% 100% Saadut tilaukset markkina-alueittain, % Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 41% 47% 45% 39% 43% Amerikat 34% 32% 26% 31% 31% Aasian ja Tyynenmeren alue 25% 21% 29% 30% 26% Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 100% 100% 100% 100% 100%





Tilauskanta, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 1 390 1 281 1 172 1 024 1 024 Hiab 1 121 1 007 900 799 799 MacGregor 956 953 993 988 988 Sisäinen tilauskanta 1 1 1 1 1 Cargotec yhteensä, julkaistu 3 467 3 242 3 065 2 812 2 812 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät 1 389 1 281 1 172 1 024 1 024 Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu 2 078 1 961 1 894 1 788 1 788





Julkaistu Henkilöstö kauden lopussa Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 5 024 5 087 5 101 4 907 4 907 Hiab 3 897 3 961 3 972 3 877 3 877 MacGregor 1 975 1 935 1 945 1 853 1 853 Konsernihallinto ja tukitoiminnot 744 762 768 754 754 Cargotec yhteensä 11 640 11 745 11 786 11 391 11 391





Julkaistu Henkilöstö keskimäärin Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Kalmar 5 025 5 037 5 063 5 041 5 041 Hiab 3 877 3 914 3 929 3 932 3 932 MacGregor 1 982 1 965 1 958 1 938 1 938 Konsernihallinto ja tukitoiminnot 746 752 757 758 758 Cargotec yhteensä 11 630 11 667 11 707 11 669 11 669

Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset jatkuvista toiminnoista (oikaistu)

Investoinnit, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Omistetut käyttöomaisuuserät Aineettomat hyödykkeet 0,3 1,3 0,5 0,5 2,6 Maa-alueet ja rakennukset 0,4 0,1 1,1 0,9 2,6 Koneet ja kalusto 5,0 5,2 4,5 5,3 20,1 Käyttöoikeusomaisuuserät Maa-alueet ja rakennukset 3,1 4,2 2,6 5,3 15,3 Koneet ja kalusto 3,4 3,7 3,7 4,0 14,8 Yhteensä 12,2 14,6 12,4 16,1 55,3 Poistot ja arvonalentumiset, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Omistetut käyttöomaisuuserät Aineettomat hyödykkeet 3,5 3,4 3,4 3,2 13,5 Maa-alueet ja rakennukset 0,7 0,7 0,6 0,6 2,5 Koneet ja kalusto 2,8 2,6 2,7 3,3 11,5 Käyttöoikeusomaisuuserät Maa-alueet ja rakennukset 4,6 4,5 5,8 3,2 18,0 Koneet ja kalusto 2,8 2,9 3,0 3,5 12,2 Yhteensä 14,4 14,1 15,5 13,8 57,7

Lopetettujen toimintojen tuloslaskelma

MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Liikevaihto 485,3 551,6 503,1 509,4 2 049,4 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut −363,1 −419,3 −381,4 −376,8 −1 540,6 Bruttokate 122,2 132,4 121,7 132,5 508,8 Bruttokate, % 25,2% 24,0% 24,2% 26,0% 24,8% Myynnin ja markkinoinnin kulut −19,9 −21,8 −19,8 −24,0 −85,5 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut −12,8 −12,1 −12,1 −16,8 −53,9 Hallinnon kulut −28,0 −29,6 −18,6 −35,0 −111,2 Uudelleenjärjestelykulut −0,4 0,0 −0,5 −0,3 −1,2 Liiketoiminnan muut tuotot 7,6 8,1 7,8 7,7 31,2 Liiketoiminnan muut kulut −8,0 −7,2 −16,7 −17,4 −49,4 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 1,7 2,1 1,9 3,3 9,0 Liikevoitto 62,3 71,9 63,6 50,0 247,8 Liikevoitto, % 12,8% 13,0% 12,6% 9,8% 12,1% Rahoitustuotot 1,5 1,0 1,5 1,7 5,7 Rahoituskulut −3,6 −5,9 −4,7 −5,9 −20,0 Tulos ennen veroja 60,3 67,1 60,4 45,7 233,5 Tulos ennen veroja, % 12,4% 12,2% 12,0% 9,0% 11,4% Tuloverot −11,4 −14,1 −15,6 −6,1 −47,3 Kauden tulos, lopetetut toiminnot 48,9 52,9 44,8 39,6 186,2 Kauden tulos, % 10,1% 9,6% 8,9% 7,8% 9,1% Kauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 48,9 52,9 44,8 39,6 186,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,76 0,82 0,70 0,62 2,89 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,76 0,82 0,69 0,62 2,88

Lopetetut toiminnot, muut tiedot

Investoinnit, MEUR Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Omistetut käyttöomaisuuserät 17,7 10,4 12,6 15,1 55,8 Käyttöoikeusomaisuuserät 2,6 5,2 13,3 4,7 25,9 Yhteensä 20,3 15,6 26,0 19,8 81,7 Poistot ja arvonalentumiset, MEUR Omistetut käyttöomaisuuserät 10,5 10,2 9,9 10,5 41,1 Käyttöoikeusomaisuuserät 3,6 4,0 4,1 4,3 16,1 Yhteensä 14,1 14,2 14,1 14,9 57,2

Liite