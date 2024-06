Nokia Oyj

Sisäpiiritieto: Nokia ostaa Infineran kasvattaakseen optisten verkkojen liiketoimintaa ja vauhdittaakseen tuotekehitystä

Kauppa muodostaa skaalautuvan ja maailmanlaajuisen optisten verkkojen liiketoiminnan, vahvistaa Nokian teknologiaportfoliota sekä vertikaalista integraatiota.

Vahvistaa Nokian markkina-asemaa optisissa verkoissa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Monipuolistaa Nokian asiakaskuntaa ja vahvistaa asemaa internet-toimijoiden markkinalla.

Tavoitteena 200 miljoonan euron synergiaedut vertailukelpoisessa liikevoitossa vuoteen 2027* mennessä.

Arvioidaan parantavan Nokian vertailukelpoista liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta ensimmäisen vuoden aikana ja tuovan yli 10 % parannuksen vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2027*.

Tarjouksen mukaan kauppahinnasta vähintään 70 % maksetaan rahana ja enintään 30 % osakkeina. Infineran osakkeenomistajat voivat valita joko rahan, Nokian osakkeet tai näiden yhdistelmän.

Nokia kasvattaa osakkeiden takaisinosto-ohjelmaansa kompensoidakseen kaupasta aiheutuvaa laimennusvaikutusta. Kauppa rahoitetaan Nokian käteisvaroista.







Espoo, Suomi ja San Jose, Kalifornia, Yhdysvallat – Nokia (NYSE: NOK) ja Infinera (NASDAQ: INFN) – innovatiivisten avoimien optisten verkkoratkaisujen ja edistyneiden optisten puolijohteiden maailmanlaajuinen toimittaja – ovat tänään julkistaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Nokia ostaa Infineran 6,65 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaisella hinnalla, mikä vastaa 2,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin yritysarvoa. Kaupan preemio on 28 % suhteessa Infineran osakkeen päätöskurssiin 26.6.2024 ja 37 % edellisten 180 päivän volyymipainotettuun keskimääräiseen hintaan (VWAP). Vähintään 70 %:n osuus kaupasta maksetaan rahana ja Infineran osakkeenomistajat voivat halutessaan valita kokonaiskauppahinnasta enintään 30 % Nokian ADS-osaketalletustodistuksina. Nokian hallitus on sitoutunut nopeuttamaan Nokian omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa kompensoidakseen kaupan aiheuttamaa laimennusvaikutusta.

Nokia ja Infinera näkevät sulautumisessa merkittävän mahdollisuuden skaalata liiketoimintaansa ja parantaa kannattavuutta. Kauppa mahdollistaa myös uusien tuotteiden ja ratkaisujen entistä nopeamman kehittämisen markkinoille. Kauppa tukee vahvasti Nokian strategiaa, sillä sen odotetaan vahvistavan teknologiajohtajuutta. Lisäksi sen odotetaan avaavan uusia mahdollisuuksia nopeimmin kasvavalla internet-toimijoiden markkinalla.

Nokia uskoo, että kauppaan on vahvat strategiset ja taloudelliset perusteet ja sen ennakoidaan vauhdittavan kaksinumeroisen liikevoittoprosentin saavuttamista Optical Networks -liiketoiminnassa. Nokian tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron synergiaedut vertailukelpoisessa liikevoitossa vuoteen 2027* mennessä.

Tämä kauppa yhdessä äskettäin julkistamamme merenalaisten verkkojen liiketoiminnan myynnin kanssa luo uudistuneen Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän, johon kuuluu jatkossa kolme vahvaa liiketoimintaa: Fixed Networks, IP Networks ja Optical Networks. Nokia tavoittelee jatkossa tälle kokonaisuudelle 4–6 %:n vuosittaista orgaanista kasvuvauhtia ja 14–18 %:n liikevoittomarginaalia.

Kaupan odotetaan vaikuttavan myönteisesti Nokian vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen ensimmäisenä vuonna kaupan loppuunsaattamisen jälkeen ja tuovan yli 10 %:n kasvun vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen vuoteen 2027* mennessä. Tämän myötä kaupan sijoitetun pääoman tuottoaste (RoIC) on selkeästi yli Nokian keskimääräisen pääoman tuottoasteen (WACC).

“Olemme kasvattaneet investointeja optisten verkkojen liiketoimintaamme vuodesta 2021 alkaen parantaaksemme kilpailukykyämme. Olemme lisänneet tunnettuuttamme asiakkaiden keskuudessa, kasvattaneet myyntiämme sekä parantaneet kannattavuuttamme. Uskomme, että nyt on oikea hetki kasvattaa optisen liiketoiminnan skaalaa yritysoston kautta. Liiketoimintamme ovat strategisesti yhteensopivat ja täydentävät toisiaan asiakkaiden, markkinoiden sekä teknologioiden osalta. Meillä on kaupan myötä mahdollisuus saavuttaa vähintään 10 % parannus vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseemme luoden merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

“Verkkoinfrastruktuurin ainutlaatuinen portfolio kattaa sekä kiinteät, optiset että IP-verkkoratkaisut. Perustamme on alan johtavissa teknologiainnovaatiossa ja vahvassa panostuksessa asiakkaisiimme. Nyt julkistamamme kauppa tulee vahvistamaan optisten verkkojen liiketoimintaamme, mahdollistamaan kasvun kaikissa asiakasryhmissä ja parantamaan kannattavuuttamme. Olen erittäin iloinen voidessamme tuoda nämä kaksi huippuluokan tiimiä yhteen. Meillä kunnioittaneet toisiamme pitkään kilpailijoina ja yhdistymisemme edut ovat merkittävät”, sanoi Federico Guillén, Nokian Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän johtaja.

“Olemme erittäin innoissamme lisäarvosta, jota tämä kauppa tulee tarjoamaan maailmanlaajuiselle asiakaskunnallemme. Nokia on meille erinomainen kumppani ja yhdessä meillä on isompi skaala ja paremmat resurssit. Kaupan myötä voimme vauhdittaa innovaatioita ja vastata nopeasti asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin aikana, jolloin optiset ratkaisut ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Optiset verkot ovat aiempaa keskeisemmässä roolissa tietoliikenneverkoissa sekä liikenteessä datakeskusten välillä ja niiden sisällä. Yhdistymisen myötä saamme lisähyötyä vertikaalisesti integroidusta optisesta puolijohdeteknologiastamme. Tämä on hieno mahdollisuus sidosryhmillemme olla mukana optisten verkkoratkaisujen globaalin johtajan kasvutarinassa”, sanoi David Heard, Infineran toimitusjohtaja.



Vahvat strategiset hyödyt Nokialle, Infineralle ja asiakkaille

Auttaa kasvattamaan liiketoimintaa ja vauhdittaa tuotekehitystä: Yhdistetyn liiketoiminnan skaala on 75 % Nokian nykyistä Optical Networks -liiketoimintaa suurempi. Tämä mahdollistaa tuotekehityksen vauhdittamisen ja tuotevalikoiman laajentamisen. Asiakkaat saavat näin parempia tuotteita ja yhdistetty liiketoiminta on hyvin kilpailukykyinen.

Yhdistetyn liiketoiminnan skaala on 75 % Nokian nykyistä Optical Networks -liiketoimintaa suurempi. Tämä mahdollistaa tuotekehityksen vauhdittamisen ja tuotevalikoiman laajentamisen. Asiakkaat saavat näin parempia tuotteita ja yhdistetty liiketoiminta on hyvin kilpailukykyinen. Yhdistetyllä liiketoiminnalla tulee olemaan vahva osaaminen, mukaan lukien laajempi digitaalisten signaaliprosessorien (DSP) kehitystiimi, asiantuntemusta piifotoniikkaan ja indiumfosfidiin perustuvassa puolijohdemateriaalitutkimuksessa sekä syvempi osaaminen fotonisten integroitujen piirien (PIC) teknologiassa. Yhdistymisen seurauksena markkinoille muodostuu vahva ja innovatiivinen toimija, jonka palveluksessa työskentelee laaja ja monipuolinen joukko optisen verkkoliikennetoiminnan huippuasiantuntijoita.

Aseman vahvistaminen Pohjois-Amerikan optisten verkkojen markkinalla: Yhtiöillä on rajallisesti päällekkäisiä asiakassuhteita, ja yhdistymisellä saavutetaan vahva asema kaikilla maantieteellisillä alueilla (Kiinaa lukuun ottamatta). Infineralla on vahva asema Pohjois-Amerikan optisten verkkojen markkinalla, joka kattaa noin 60 % sen myynnistä. Tämä parantaa Nokian asemaa Pohjois-Amerikassa ja täydentää Nokian olemassa olevaa vahvaa asemaa Aasian ja Tyynenmeren, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan alueilla.

Yhtiöillä on rajallisesti päällekkäisiä asiakassuhteita, ja yhdistymisellä saavutetaan vahva asema kaikilla maantieteellisillä alueilla (Kiinaa lukuun ottamatta). Infineralla on vahva asema Pohjois-Amerikan optisten verkkojen markkinalla, joka kattaa noin 60 % sen myynnistä. Tämä parantaa Nokian asemaa Pohjois-Amerikassa ja täydentää Nokian olemassa olevaa vahvaa asemaa Aasian ja Tyynenmeren, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan alueilla. Vahvistaa Nokian sitoutumista investoida yhdysvaltalaiseen tuotantoon sekä huippuluokan testaus- ja paketointikapasiteettiin.

Nopeuttaa Nokian yritysasiakasliiketoiminnan laajentamista erityisesti internet-toimijoiden osalta: Liiketoimintojen yhdistämisen odotetaan edistävän Nokian strategista tavoitetta monipuolistaa asiakaskuntaansa ja kasvaa yritysasiakassegmentissä. Internetin sisällöntuottaja-asiakkaat (tai internet-toimijat, kuten Nokia tavallisesti kutsuu näitä asiakkaita) muodostavat yli 30 % Infineran myynnistä. Infinera on vakiintunut toimija tällä nopeasti kasvavalla markkinalla ja viimeaikaiset sopimukset linjajärjestelmätuotteissa (line systems) ja kytkettävissä tuotteissa (pluggables) ovat vahvistaneet tätä asemaa. Infinera on myös kehittänyt korkeanopeuksisia ja energiatehokkaita optisia komponentteja käytettäväksi datakeskuksissa (ICE-D) sekä erityisesti vastaamaan tekoälyn käytön vaatimuksiin. Tästä voi tulla erittäin houkutteleva pitkän tähtäimen kasvumahdollisuus. Kaiken kaikkiaan, kauppa avaa Nokialle merkittävän mahdollisuuden kasvattaa osuuttaan internet-toimijoiden markkinalla.

Liiketoimintojen yhdistämisen odotetaan edistävän Nokian strategista tavoitetta monipuolistaa asiakaskuntaansa ja kasvaa yritysasiakassegmentissä. Internetin sisällöntuottaja-asiakkaat (tai internet-toimijat, kuten Nokia tavallisesti kutsuu näitä asiakkaita) muodostavat yli 30 % Infineran myynnistä. Infinera on vakiintunut toimija tällä nopeasti kasvavalla markkinalla ja viimeaikaiset sopimukset linjajärjestelmätuotteissa (line systems) ja kytkettävissä tuotteissa (pluggables) ovat vahvistaneet tätä asemaa. Infinera on myös kehittänyt korkeanopeuksisia ja energiatehokkaita optisia komponentteja käytettäväksi datakeskuksissa (ICE-D) sekä erityisesti vastaamaan tekoälyn käytön vaatimuksiin. Tästä voi tulla erittäin houkutteleva pitkän tähtäimen kasvumahdollisuus. Kaiken kaikkiaan, kauppa avaa Nokialle merkittävän mahdollisuuden kasvattaa osuuttaan internet-toimijoiden markkinalla. Odotettu 200 miljoonan euron synergiaetu vertailukelpoisessa liikevoitossa: Yhdistetyn liiketoiminnan odotetaan saavuttavan 200 miljoonan euron synergiaedut vertailukelpoisessa liikevoitossa vuoteen 2027* mennessä. Noin kolmanneksen synergiaedusta odotetaan muodostuvan säästöistä hankinnan ja valmistuksen kuluissa toimitusketjun tehostumisen myötä. Lopun odotetaan syntyvän toimintakuluista johtuen tuoteportfolion optimoinnista ja integroinnista sekä alenevista tuotekehitys- ja hallinnollisista kuluista. Nokia odottaa kertaluonteisen kauppaan liittyvän integraatiokulun olevan noin 200 miljoonaa euroa.

Arvonluonti osakkeenomistajille: Kaupan odotetaan vaikuttavan myönteisesti Nokian vertailukelpoiseen liikevoittoon ja osakekohtaiseen tulokseen ensimmäisenä vuonna kaupan loppuunsaattamisen jälkeen ja tuovan yli 10 %:n lisän vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen vuoteen 2027* mennessä. Nokia odottaa myös, että kaupan sijoitetun pääoman tuottoaste (RoIC) tulee olemaan selkeästi yli Nokian keskimääräisen pääoman tuottoasteen (WACC). Lisäksi Infineran osakkeenomistajilla on mahdollisuus olla mukana optisten verkkoratkaisujen globaalin johtajan kasvutarinassa.





Kaupan yksityiskohdat

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Nokia on ostamassa Infineran 6,65 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaisella hinnalla, mikä vastaa 2,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin yritysarvoa. Infineran osakkeenomistajat voivat valita, haluavatko he vastanottaa jokaista Infineran osaketta kohden 1) 6,65 Yhdysvaltain dollaria rahana, 2) 1,7896 Nokian osaketta tai 3) 4,66 Yhdysvaltain dollaria rahana ja 0,5355 Nokian osaketta. Kaikki Nokian osakkeet toimitetaan Nokian ADS-osaketalletustodistuksina. Sopimuksen mukaan Nokian osakeannin kokonaisarvo Infineran osakkeenomistajille yrityskaupan osana on enintään 30 % kaupan kokonaisarvosta.

Tämän transaktion yhteydessä Nokian hallitus on sitoutunut kasvattamaan ja nopeuttamaan Nokian käynnissä olevaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa pienentääkseen yritysostoon liittyvän osakeannin aiheuttamaa laimennusvaikutusta. Nämä takaisinostot toteutetaan Nokian parhaillaan käynnissä olevan 600 miljoonan euron takaisinosto-ohjelman lisäksi.

Kaupan loppuunsaattamisen yhteydessä Nokia ostaa Infineran jäljellä olevat, arviolta noin 760 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vaihtovelkakirjat. Tähän lasketaan mukaan määräysvallan muutoksesta aiheutuvat kulut, jotka on jo huomioitu aiemmin mainitussa 2,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin yritysarvossa.

Transaktio on yksimielisesti sekä Nokian että Infineran hallitusten hyväksymä. Transaktio on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edellyttäen Infineran osakkeenomistajien hyväksyntää, viranomaishyväksyntiä, mukaan lukien kilpailuviranomaiset, CFIUS ja muut ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat hyväksynnät, sekä edellyttäen muiden tavanomaisten ehtojen toteutumista.

Oaktree Optical Holdings, L.P., joka omisti noin 11 % Infineran osakkeista 27.6.2024, on sitoutunut tukemaan sopimuksen mukaista transaktiota.

*Viittaukset vuoden 2027 aikatauluun liikevoiton synergiaetujen ja osakekohtaisen tuloksen osalta perustuvat siihen, että transaktio saatetaan päätökseen vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Mahdolliset viivästykset voivat vaikuttaa tavoiteltujen synergiaetujen saavuttamisen aikatauluun.

Neuvonantajat

PJT Partners on toiminut Nokian taloudellisena neuvonantajana. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ja Roschier Asianajotoimisto Oy ovat toimineet oikeudellisina neuvonantajina.

Centerview Partners LLC toimii Infineran yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana. Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati on toiminut oikeudellisena neuvonantajana.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Infinera

Infinera on innovatiivisten, avoimien optisten verkkoratkaisujen ja edistyneiden optisten puolijohteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Infineran tuotteet mahdollistavat operaattoreille, pilvipalveluiden toimittajille, valtioille ja yrityksille mahdollisuuden skaalata verkon kaistaleveyttä, nopeuttaa uusien tuotteiden innovointia sekä automatisoida verkkojen hallintaa. Infineran ratkaisut tarjoavat alan johtavan kustannusrakenteen ja suorituskyvyn pitkän etäisyyden yhteyksiin, merenalaiseen ja datakeskusten väliseen verkkoliikenteeseen sekä verkkoyhteyksiin kaupungeissa. Lue lisää Infinerasta osoitteessa www.infinera.com, seuraa meitä viestipalvelu X:ssä ja LinkedInissä ja tilaa uusimmat päivitykset.

