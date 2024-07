OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.7.2024 klo 20:15, SISÄPIIRITIETO





Sisäpiiritieto: Oma Säästöpankki Oyj:n lainakannan läpivalaisu on valmistunut ja ongelma rajoittuu tunnistettuun ohjeiden vastaiseen toimintaan - kirjaa merkittävän harkinnanvaraisen lisävarauksen

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) tiedotti huhtikuussa luotonannossa tapahtuneesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Yhtiön hallitus käynnisti laajat toimenpiteet alkuvuoden vakavien tapahtumien seurauksena. Yksi näistä toimenpiteistä on ollut yhtiön koko luottokannan laadun varmistaminen ulkopuolisten, riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Heidän tekemänsä selvitystyö on valmistunut tänään 24.7.2024. Tulokset vahvistavat, että ongelmat rajautuvat jo aiemmin tunnistettuun ohjeiden vastaiseen toimintaan ja muun luottokannan (noin kuusi miljardia euroa) laatu vastaa aiemmin raportoitua. Yhtiö on arvioinut tuloksien perusteella kyseisten asiakaskokonaisuuksien luottoriskiasemaa uudelleen ja kirjaa toiselle neljännekselle merkittävän johdon harkintaan perustuvan lisävarauksen.

Toteutettu laaja ulkopuolisten tahojen tekemä selvitystyö vahvisti, että ongelmat rajautuvat jo aiemmin tunnistettuun ohjeiden vastaiseen toimintaan. Muilta osin OmaSp:n luottokannan laatu vastaa aiemmin raportoitua. Analyysin johtopäätöksenä voidaan myös todeta, että OmaSp:n koko luottokantaan kohdistuvien vakuuksien vakuusarvot suhteessa markkina-arvoihin ovat konservatiivisia ja vakuusarviointiprosessi on toimiva. Asiakaskokonaisuudet liittyen huhtikuussa tiedotettuun ohjeiden vastaiseen toimintaan on täsmentyneen tiedon valossa noin neljä prosenttia OmaSp:n kuuden miljardin euron luottosalkusta. Riskiaseman muutoksen takia yhtiö kirjasi tunnistettuihin asiakaskokonaisuuksiin jo ensimmäisellä neljänneksellä 19,5 miljoonaa euroa luottotappiovarausta. Yhtiö tulee kirjaamaan lisää toiselle neljännekselle 35,7 miljoonaa euroa johdon harkinnanvaraista lisävarausta ja arvonalentumistappioita. Tästä 5,7 miljoonaa euroa on luottotappiokirjauksia ja 30,0 miljoonaa euroa on harkinnanvaraista luottotappiovarausta. Lisäyksen taustalla on täsmentyneet asiakaskokonaisuudet sekä luottoriskin tarkennettu arviointi yhtiön sisäisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien lisäselvityksien perusteella.

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri:

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että saimme näin nopeassa aikataulussa toteutettua luottokannan läpivalaisun yhteistyössä ulkopuolisten, riippumattomien asiantuntijoiden kanssa. Luottokannan analyysi suoritettiin kahdessa eri asiantuntijaorganisaatiossa: toinen keskittyi datan analysointiin ja toinen asiakirjojen sekä luotto- ja vakuusprosessien analysointiin. Oli tärkeää saada ulkopuolinen vahvistus sille, että valtaosa luottokannastamme vastaa aiemmin raportoitua ja tarkistuksissa ei paljastunut uusia ongelmia jo tunnistettujen lisäksi. Läpivalaisu vahvisti oman sisäisen selvityksemme tuloksen, että kyseessä on yksittäistapaus, jossa asiakkaiden luottoriskiasemaa on peitelty muodostamalla asiakaskokonaisuuksia tietoisesti virheellisesti ja puutteellisin tiedoin. Saimme lisäksi varmistuksen sille, että ohjeiden vastainen toiminta rajautuu noin 240 miljoonaan euroon luottokannastamme. Lisävarauksella varaudumme ennalta mahdollisiin arvonalentumistappioihin, vaikka jatkamme edelleen työtä luottotappioiden rajaamiseksi.

OmaSp on vakavarainen ja pankin taloudellinen asema on vahva. Perusliiketoiminta kehittyy vakaasti ja odotuksien mukaisesti. Kerromme tarkemmin toteutetusta selvitystyöstä ja kehitystoimenpiteistä ensi viikon tulosjulkistuksessa.”

OmaSp julkaisee toisen neljänneksen tuloksen maanantaina 29.7.2024 arviolta klo 8:30 ja pitää webcastin klo 10.00 alkaen. Webcast-lähetyksen linkkiin pääsee tästä. Hiljaisen jakson vuoksi emme kommentoi ennakkotietoja tuloksesta ennen osavuosikatsauksen julkaisemista.





Lisätietoja:

Sarianna Liiri, toimitusjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

