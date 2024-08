Ilkka Oyj Puolivuosikatsaus 12.8.2024, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024: Q2:n liikevaihto laski vaisussa markkinatilanteessa, oikaistu oman toiminnan liikevoitto parani hieman ja osakekohtainen tulos jäi vertailukauden alapuolelle



HUHTI-KESÄKUU 2024

- Liikevaihto 13 871 tuhatta euroa (14 450 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 29 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liiketappio 51 tuhatta euroa), 0,2 prosenttia (-0,4 %) liikevaihdosta

- Liiketappio 666 tuhatta euroa (liiketappio 44 tuhatta euroa), -4,8 prosenttia (-0,3 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 4 754 tuhatta euroa (4 805 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 4 088 tuhatta euroa (4 761 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 3 943 tuhatta euroa (4 488 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,16 euroa (0,18 euroa)



TAMMI-KESÄKUU 2024

- Liikevaihto 27 322 tuhatta euroa (28 637 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liiketappio 103 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liiketappio 72 tuhatta euroa), -0,4 prosenttia (-0,3 %) liikevaihdosta

- Liiketappio 1 274 tuhatta euroa (liiketappio 673 tuhatta euroa), -4,7 prosenttia (-2,4 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 6 201 tuhatta euroa (5 505 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 4 927 tuhatta euroa (4 831 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 4 499 tuhatta euroa (4 416 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,18 euroa (0,17 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 91,7 % (86,9 %) ja nettovelkaantumisaste -21,7 % (-26,1 %)



AVAINLUVUT



1000 eur 4-6/ 2024 4-6/ 2023 1-6/ 2024 1-6/ 2023 1-12/ 2023 Liikevaihto 13 871 14 450 27 322 28 637 56 091 Liikevoitto/ -tappio -666 -44 -1 274 -673 -1 272 Voitto/ tappio ennen veroja 4 088 4 761 4 927 4 831 5 412 Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,16 0,18 0,18 0,17 0,19 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 97 -91 -19 -277 -340 Toiminnan uudelleenjärjestelyerät -289 -17 -289 -77 -99 Liikearvon arvonalentuminen -67 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -503 115 -863 -247 -1 190 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 29 -51 -103 -72 424



Ellei toisin mainita, kaikki tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaluvut, mukaan lukien vuoden 2023 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Markkinointi- ja teknologiapalvelut ja Mediapalvelut -liiketoimintasegmentit sekä liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat erät. Joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut-liiketoiminta esitetään lopetettuina toimintoina.



Ilkka-konsernin uusi segmenttirakenne astui voimaan 1.1.2024. Uuden strategian mukaisesti Ilkka muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Markkinointi- ja teknologiapalvelut sekä Mediapalvelut. Segmenteille kohdistamattomat erät sisältävät mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen hankinnasta johtuvat konsernitason poistot.



Ilkka-konserni uudisti myös liikevaihdon raportointiaan jakaen liikevaihdon jatkossa teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisiin palveluihin, teknologiapalveluiden muihin palveluihin, markkinointi- ja viestintäpalveluihin, sisältötuottoihin, ilmoitustuottoihin ja muuhun myyntiin.



Vertailutiedot julkistettiin 23.4.2024 uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaisina kaikilta vuosineljänneksiltä ja tammi-joulukuulta 2023. Tämä puolivuosikatsaus on raportoitu uudella segmenttirakenteella ja uudistetulla liikevaihtojaolla.



TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Yleinen taloustilanne jatkui epävarmana ja vaisuna myös toisella vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena yritysten panostukset markkinointiin ovat olleet varovaisia ja päätöksiä panostuksista on siirretty eteenpäin. Euroopan keskuspankin koronlaskut alkoivat kesäkuussa, mikä toivottavasti osaltaan lisää kuluttajien ja yritysten luottamusta ja tukee talouden positiivista kehitystä loppuvuoden aikana.



Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4,0 % ja oli 13 871 tuhatta euroa (14 450 teur). Kustannukset kasvoivat ja sisälsivät vertailuvuotta enemmän oikaistavia eriä. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto parani hieman tasolle 29 tuhatta euroa (-51 teur).



Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevaihto laski toisen vuosineljänneksen aikana 1,6 % ja oli 7 922 teur (8 048 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 9,3 % ja oli 4 358 tuhatta euroa (3 988 teur). Tämä kehitys jatkui tavoitteidemme mukaisessa vauhdissa ja jatkuvalaskutteiset palvelut tuovatkin vakautta liikevaihtomme kehitykseen suhdannesykleistä riippumatta. Teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto puolestaan laski 4,8 % ja päätyi tasolle 1 487 tuhatta euroa (1 561 teur). Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot olivat puolestaan 16,8 % laskussa ja päätyivät tasolle 2 078 tuhatta euroa (2 498 teur).



Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli vertailukautta heikompi ja päätyi tasolle 136 tuhatta euroa (377 teur). Katsauskauden aikana ilmoitimme vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneen somessa.com Oy Ab:n myynnistä. Päädyimme tähän ratkaisuun, koska vaikuttajamarkkinoinnin kenttä on muutoksessa ja kasvun hakeminen tästä toimialasta olisi vaatinut uusia panostuksia. Markkinointi- ja teknologiapalvelumme tarjoaa jatkossakin asiakkaillemme muita somemarkkinoinnin palveluita MySome Oy:n kautta.



Mediapalveluiden liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 7,1 % ja oli 5 949 tuhatta euroa (6 402 teur). Sisältötuotot laskivat 6,6 % tasolle 3 861 tuhatta euroa (4 133 teur). Ilmoitustuotot puolestaan laskivat 6,1 % ja olivat 1 975 tuhatta euroa (2 103 teur). Ilmoitustuottojen lasku johtui heikentyneestä taloustilanteesta ja pidemmän aikaa jatkuneesta laskevasta trendistä, joka on seurausta mainonnan kilpailukentän pirstaloitumisesta. Toisella vuosineljänneksellä koko Suomen mediamainonta oli laskussa 1,1 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli laskussa 19,1 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski 14,7 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).



Mediapalveluiden kustannusten nousun hillitsemiseksi luovuimme julkaisemamme maakuntalehden Ilkka-Pohjalaisen paperisen lehden sunnuntaijakelusta 1.10.2023 alkaen. Päätöksen taustalla on painetun lehden nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Arvioimme muutoksen jälkeen saavamme noin yhden miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Nämä säästöt alkoivat toteutua Q4/2023 alkaen ja ne ovat toteutuneet tavoitteidemme mukaisella tasolla. Ilkka tiedotti 27.3.2024 aloittavansa muutosneuvottelut Mediapalveluissa tulevaisuuden kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi. Toukokuussa päättyneiden yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutetaan niin, että 11 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen ja enintään viiden päivän lomautukset kohdistuvat noin 120 henkilöön. Lisäksi Mediapalveluiden tulokseen on kirjattu toisella vuosineljänneksellä tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnetty valtionavustus, joka on suuruudeltaan 200 tuhatta euroa. Näiden toimien seurauksena Mediapalveluiden kannattavuus parani ja toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 237 tuhatta euroa (-261 teur).



Konsernin toisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 4 088 tuhatta euroa (4 761 teur) oli edellistä vuotta heikompi. Tämä johtui erityisesti yritysjärjestelyihin liittyvistä eristä, joita olivat toiminnan uudelleenjärjestelyerät (-289 teur) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvät erät (-503 teur). Nettorahoituserät 4 754 tuhatta euroa (4 805 teur) olivat puolestaan lähes edellisen vuoden tasolla. Nettorahoitustuotoissa merkittävin erä oli Alma Median Oyj:stä saadut osinkotuotot 4 047 tuhatta euroa (3 957 teur). Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos/osake jäi hieman vertailukauden alapuolelle ja oli 0,16 euroa/osake (0,18 euroa/osake).



Konsernin tase- ja rahoitusasema on vahva. Katsauskauden lopussa omavaraisuusaste oli 91,7 % ja nettovelkaantumisaste oli -21,7 %. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa konsernimme kehittämistä uuden strategiamme mukaisesti keskittyen erityisesti digitaalisen lisäarvon rakentamiseen.



NÄKYMÄT VUODELLE 2024 (täsmennetty liikevaihdon osalta)



Vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen näkymiin liittyy epävarmuutta.



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Aiemmin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioitiin pysyvän edellisvuoden tasolla tai nousevan hieman ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioitiin nousevan edellisvuodesta. Liikevaihtonäkymän täsmennys perustuu tarkentuneeseen liikevaihtoarvioon ja vaikuttajamarkkinoinnin liiketoiminnan myynnin vaikutukseen.



Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HUHTI-KESÄKUU



Konsernin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 4,0 prosenttia ja oli 13 871 tuhatta euroa (14 450 teur). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 1,6 %. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 9,3 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto laski 4,8 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 16,8 %. Mediapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 7,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 6,1 % ja sisältötuotot laskivat 6,6 %. Muu myynti laski 32,4 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 63,8 % (61,4 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 423 tuhatta euroa (21 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy katsauskaudella mm. tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnetty valtionavustus ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.



Huhti-kesäkuun kulut olivat 15 057 tuhatta euroa (14 424 teur). Kulut kasvoivat 4,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 14,5 % ja henkilöstökulut kasvoivat 0,8 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 5,1 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 48,2 %. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät mm. hankintameno-oikaisuihin ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä -466 tuhatta euroa (357 teur).



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 97 tuhatta euroa (-91 teur). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 29 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liiketappio 51 teur) eli 0,2 % (-0,4 %) liikevaihdosta. Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -695 tuhatta euroa (7 teur). Huhti-kesäkuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (97 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelyeristä (-289 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-503 tuhatta euroa). Vertailukaudella huhti-kesäkuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-91 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelyeristä (-17 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (115 tuhatta euroa). Konsernin liiketappio oli 666 tuhatta euroa (liiketappio 44 teur) ja liikevoittoprosentti oli -4,8 (-0,3). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto laski 241 tuhatta euroa. Mediapalveluiden liikevoitto kasvoi 497 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat huhti-kesäkuussa 4 754 tuhatta euroa (4 805 teur). Katsauskaudella 2024 nettorahoituseriin sisältyy 4 047 tuhatta euroa (3 957 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 472 tuhatta euroa (685 teur). Korkotuotot olivat 241 tuhatta euroa (155 teur). Korkokulut olivat 17 tuhatta euroa (4 teur).



Voitto ennen veroja oli 4 088 tuhatta euroa (4 761 teur) ja katsauskauden tulos 3 943 tuhatta euroa (4 488 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,18 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 6 tuhatta euroa (-15 teur). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos huhti-kesäkuussa oli 3 949 tuhatta euroa (4 473 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,00 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,16 euroa (0,18 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-KESÄKUU



Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4,6 prosenttia ja oli 27 322 tuhatta euroa (28 637 teur). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 0,1 %. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 10,6 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto laski 5,9 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 14,1 %. Mediapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 10,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 14,8 % ja sisältötuotot laskivat 6,7 %. Muu myynti laski 37,9 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 63,9 % (60,6 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 529 tuhatta euroa (62 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy katsauskaudella mm. tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnetty valtionavustus ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.



Tammi-kesäkuun kulut olivat 29 107 tuhatta euroa (29 095 teur). Kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 16,4 % ja henkilöstökulut laskivat 1,3 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 4,9 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 26,5 %. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät mm. hankintameno-oikaisuihin ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä -513 tuhatta euroa (234 teur).



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -19 tuhatta euroa (-277 teur). Konsernin oikaistu oman toiminnan liiketappio oli 103 tuhatta euroa (72 teur) eli -0,4 % (-0,3 %) liikevaihdosta. Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 171 tuhatta euroa (-601 teur). Tammi-kesäkuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-19 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelyeristä (-289 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-863 tuhatta euroa). Vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-277 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelyeristä (-77 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-247 tuhatta euroa). Konsernin liiketappio oli 1 274 tuhatta euroa (liiketappio 673 teur) ja liikevoittoprosentti oli -4,7 (-2,4). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto laski 38 tuhatta euroa. Mediapalveluiden liikevoitto kasvoi 451 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 6 201 tuhatta euroa (5 505 teur). Katsauskaudella 2024 nettorahoituseriin sisältyy 4 047 tuhatta euroa (3 957 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 1 806 tuhatta euroa (1 307 teur). Korkotuotot olivat 374 tuhatta euroa (240 teur). Korkokulut olivat 30 tuhatta euroa (8 teur).



Voitto ennen veroja oli 4 927 tuhatta euroa (4 831 teur) ja katsauskauden tulos 4 499 tuhatta euroa (4 416 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,17 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 236 tuhatta euroa (4 teur). Tammi-kesäkuussa 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy myyntivoitto lopetetuista toiminnoista 224 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos tammi-kesäkuussa oli 4 735 tuhatta euroa (4 421 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,00 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,19 euroa (0,17 euroa).





KONSERNIN TUNNUSLUVUT



6/2024 6/2023 12/2023 Tulos/osake (eur) *) 0,18 0,17 0,19 Tulos/osake (eur) 0,19 0,17 0,19 Oma pääoma/osake (eur) 6,39 6,01 6,16 Henkilöstö keskimäärin *) 479 510 508 Investoinnit (1 000 eur) **) 685 1 749 2 454 Korolliset velat (1 000 eur) 848 349 65 Omavaraisuusaste, % 91,7 86,9 87,4 Nettovelkaantumisaste, % -21,7 -26,1 -25,5 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ***) 25 360 103 25 378 158 25 369 057 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ***) 25 360 103 25 360 103 25 360 103



*) Jatkuvat toiminnot

**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

***) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2024 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



Toimitusjohtaja Olli Pirhonen kommentoi puolivuosikatsausta Inderesin haastattelussa 12.8.2024. Tallenne haastattelusta on saatavilla saman päivän aikana Ilkan sijoittajat sivustolta osoitteessa

www.ilkka.com/ilkka-konserni/raportit-ja-esitykset/.





ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy ja Myynninmaailma Oy tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.

Liite