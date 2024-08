Siili Solutions uudistaa strategiansa – vahvistaa asemaansa tekoälyavusteisessa ohjelmistokehityksessä ja tekoälyratkaisujen tarjoajana



Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 13.8.2024 klo 8.40

Siili Solutions Oyj uudistaa strategiansa asettaen tekoälyn sen keskiöön. Siilillä on jatkossa kolme strategista prioriteettia, jotka vahvistavat yhtiön asemaa tekoälyn hyödyntämisen johtavana yrityksenä:

Data- ja AI-liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen: Laajennamme liiketoimintaamme datan ja generatiivisen AI:n kasvavassa markkinassa, tavoitteenamme olla asiakkaiden ensisijainen kumppani generatiivisen tekoälyn tuomassa murroksessa.

Laajennamme liiketoimintaamme datan ja generatiivisen AI:n kasvavassa markkinassa, tavoitteenamme olla asiakkaiden ensisijainen kumppani generatiivisen tekoälyn tuomassa murroksessa. Edelläkävijä tekoälyavusteisessa ohjelmistokehityksessä: Vahvistamme asemaamme tekoälyn edelläkävijänä koko ohjelmistokehityksen elinkaaressa suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Siilin asiakkaille tämä tarkoittaa nopeampaa läpimenoaikaa ja Siilille parempaa tuottavuutta.

Vahvistamme asemaamme tekoälyn edelläkävijänä koko ohjelmistokehityksen elinkaaressa suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Siilin asiakkaille tämä tarkoittaa nopeampaa läpimenoaikaa ja Siilille parempaa tuottavuutta. Huippuosaajien yhteisö: Kehitämme vahvaa yrityskulttuuriamme ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on olla halutuin yhteisö digikehityksen ammattilaisten keskuudessa.

Siilin kilpailuetuna on kyky yhdistää vahva ohjelmistokehitys-, tekoäly- ja toimialaosaaminen. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä tekee Siilistä edelläkävijän tekoälyratkaisujen hyödyntäjänä, kehittäjänä ja asiakkaiden kilpailukyvyn vahvistajana.

Siili jatkaa keskittymistään suuryrityksiin ja julkiseen sektoriin Suomessa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Alankomaissa. Aikaisemman mukaisesti Siili vahvistaa toimituskyvykkyyttään laajentamalla osaamispohjaa sekä Suomessa että Itä-Euroopassa, esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa.

"Siili mahdollistaa asiakkailleen uutta liiketoimintaa dataan ja tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla. Tekoälyavusteinen ohjelmistokehitys nopeuttaa asiakkaidemme tuote- ja palvelukehityksen sykliä ja vahvistaa kilpailukykyämme. Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja huippuosaajien rekrytointiin. Tekoälyn hoitaessa rutiinitehtävät, ammattilaisemme voivat keskittyvä vaativampien asiakasratkaisujen kehittämiseen. Strategiamme uudistus korostaa sitoutumistamme kehityksen kärkeen", toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo.

Siilin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026 säilyvät ennallaan:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Vuodesta 2023 alkaen liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertailukelpoisesta liikevaihdosta, jossa yritysrakenteen muutokset on otettu huomioon.

EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja.

Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.

Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi