DFDS UDNÆVNT TIL FÆRGEOPERATØR FOR JERSEY

INVESTOR NEWS nr. 01 - 2. januar 2025

DFDS blev den 31. december 2024 udnævnt til færgeoperatør for øen Jersey af Jerseys regering med virkning fra 28. marts 2025. Koncessionsperioden er 20 år for levering af færgeforbindelser mellem Jersey, Storbritannien og Frankrig.

De to primære fokusområder for færgedriften er at levere livline fragt- og passagerservices til Jerseys beboere og at støtte udviklingen i turisme.

I alt fire færger vil blive indsat til betjening af tre ruter:

• Jersey-Portsmouth

• Jersey-Pool

• Jersey-St. Malo

I de sidste tre kvartaler af 2025 forventes det samlede antal passagerer på ruterne at udgøre omkring 400.000, hvoraf mere end halvdelen er relateret til turisme. Hoved-parten af ​​fragtmængderne (primært uledsagede trailere) transporteres mellem Portsmouth og Jersey. I de sidste tre kvartaler af 2025 forventes fragtmængderne at udgøre omkring 450.000 lanemeter.

De fire færger, der indsættes, omfatter to HSC'er (højhastighedsfartøjer), en RoPax-færge og en RoRo-færge.

Som en del af koncessionsaftalen planlægger DFDS at forny de indsatte færger gennem hovedsageligt introduktion af nybygninger mellem 2030 og 2032.

For de sidste tre kvartaler af 2025 forventes Jersey-færgedriften at generere en omsætning på omkring DKK 450 mio. Driften forventes at bidrage positivt i 2025 og i koncessionsperioden at være på linje med DFDS’ afkastkrav.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 17.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





