アイハーブ (iHerb)、個人の健康目標を支援するためのデジタルウェルネス スポット (Wellness Hub) を初公開

この無料のオンラインリソースは、多数のウェルネス専門家による1,200以上の有益な記事、レシピ、動画、ポッドキャストを提供しており、14ヵ国語に翻訳されている