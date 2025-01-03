iHerb 首推數碼健康中心協助實現個人健康目標

加州爾灣, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的網上零售商之一 iHerb 今天宣佈推出其 iHerb 健康中心，一個集合健康、健身、營養、美容美妝等資訊於一身的網上多媒體平台。這個創新的全球平台，載有廣泛的健康文章、食譜、影片及播客節目，提供與維他命、礦物質及營養補充劑、草藥和自然療法有關並能促進健康生活方式的寶貴見解。†

iHerb 健康中心內容獲翻譯成 14 種語言，讓其環球社群透過綜合全面、方便取得的資源，在挑選健康及保健產品時作出明智的選擇。該平台會提供多元化的內容，當中包括超過 1,200 篇由醫生、自然療法醫師、內科醫生、註冊營養師等專家，以及醫療保健業界領袖所撰寫的文章。

iHerb 全球營銷高級副總裁 Neil Folgate 表示：「由於網上可獲得的不實訊息太多，就健康相關的內容尋找可信賴的資訊來源變得刻不容緩。iHerb 健康中心旨在透過策展客觀、以研究為基礎的內容來協助解決此問題，這些內容涵蓋與飲食和營養、長壽、能量、新陳代謝及與整體健康有關的各種主題。對於能夠幫助消費者有信心地為自身健康作出明智的選擇，我們深感自豪，並且將會本著促進全球健康的精神來延續這些努力。」

這些主要由專家編撰的內容，確保大眾為其自身健康作出決策時，可以無限制的方式獲得可靠的資訊，讓他們得以在追求健康的過程中邁出下一步。根據 NIH* 的數字，近 60% 的成年人在網絡上要辨別可靠的健康資訊來源時面對困難，iHerb 健康中心在這個時候推出特別具有影響力。秉承公司數十年來的使命，讓公眾能獲得健康及保健知識，iHerb 健康中心是個完全免費的平台，訪客無須建立網上個人檔案亦可獲得使用權限。

不論消費者有意了解更多關於維他命的潛在好處，人體必需礦物質的重要性，或是因應自身需要而最具成效的營養補充劑，iHerb 健康中心是查詢與健康相關訊息時的可信賴資源。

iHerb 健康中心將會取代廣受大眾歡迎的 iHerb Blog，該網誌在 2024 年吸引到接近 2,000 萬名訪客瀏覽。全新的健康中心為 iHerb 廣泛的網誌內容作出精心編排，讓消費者能輕而易舉閱覽目前按健康、健身、營養及美容美妝作分類的龐大資料儲存庫。iHerb 健康中心提供與管理睡眠、腸道健康、更年期、骨骼健康、脫髮等各方面相關的小提示。部分文章的內容亦會包括以自然的方式增加睾丸酮、如何為長者健康提供支援，以及蝸牛黏蛋白對日常護膚的好處等資訊。

每一位準備好掌握自己健康的人士，都可以加入由健康愛好者所組成且不斷壯大的社區，從而利用 iHerb 健康中心作指引，讓個人在追求健康的過程中更進一步。

以下一些卓有見地的文章，如：《如何開始健康的生活方式》及《如何通過 8 個簡單步驟爲身體清體》，為您在新一年展開新開始時提供實用的指引。

†健康中心不擬提供診斷、治療或醫療建議。

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

關於 iHerb：

iHerb 為專門提供維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的全球頂尖網上零售商之一，卓越的產品系列無可比擬，當中包括來自 1,800 多個信譽昭著品牌的運動營養、美容、沐浴及個人護理、雜貨、嬰兒及寵物護理用品。在全球 3,000 名團隊工作人員的支援下，iHerb 於全球 180 個國家及地區，以 22 種語言為超過 1,200 萬環球客戶提供服務。iHerb 精密的全球物流網絡，由美國和亞洲的七個溫度控制付運中心為基礎，為客戶提供無縫及可信賴的購物體驗。iHerb 在 1996 年成立，總部設於加州爾灣市，公司的使命是要讓所有人都能享有健全身心。欲了解更多資訊，請瀏覽 corporate.iherb.com。

iHerb 媒體關係：

press@iherb.com

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