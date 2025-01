Communiqué de presse

Evert Lemmen est nommé directeur général

de SPIE Nederland

Cergy, le 6 janvier 2025 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la nomination d'Evert Lemmen au poste de directeur général de SPIE Nederland à compter du 1er février 2025. Il rejoindra le comité exécutif du groupe SPIE.

Evert Lemmen, 54 ans, est diplômé en ingénierie électrique. Il a débuté sa carrière chez Xerox et a ensuite rejoint Stork. Chez Stork, qui deviendra plus tard Strukton, il a occupé divers postes de management et de direction. Il a obtenu un MBA de l'université de Nyenrode et est devenu le directeur général de Strukton Worksphere en 2015.

Avec l'acquisition de Worksphere par SPIE en 2022, Evert Lemmen a été nommé à la tête de SPIE Building Solutions, qui a affiché d'excellents résultats sous sa direction.

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, est heureux d'accueillir Evert Lemmen au sein du comité exécutif du groupe SPIE et remercie chaleureusement Lieve Declercq pour sa précieuse et importante contribution au développement de SPIE Nederland, qui est aujourd'hui numéro 1 de son secteur aux Pays-Bas.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

