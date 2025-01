MARE NOSTRUM

Renforcement de la division Travail Temporaire

Nomination d’une Directrice Grands comptes

Grenoble, le 6 janvier 2025 – 18h30 – Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, renforce sa division dédiée à l’accompagnement des entreprises en travail temporaire avec la nomination de Marion Sauvanaud en tant que Directrice Grands-comptes au niveau national pour développer les relations clients, assurer le suivi des contrats et piloter la performance commerciale de cette branche.

Marion bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans le commerce et la gestion de la relation clients BtoB. Elle a évolué au sein du groupe Point P pendant 10 ans où elle a occupé les postes d’attachée Technico Commerciale BtoB puis de Responsable d’animation commerciale et de satisfaction clients en région AURA. En 2022, elle devient Directrice de zone chez Zolpan, où elle dirige une équipe de 12 personnes dont 5 responsables de point de vente et a notamment en charge le pilotage de la performance commerciale, le développement/fidélisation clients et la gestion opérationnelle de plusieurs agences. Elle rejoint le groupe Mare Nostrum en juin 2024 en tant que responsable développement commercial chez TridenTT avant d’être promue Directrice Grands-comptes au niveau national en décembre 2024.

Confiance renouvelée des clients Grands-comptes

Cette division accompagne depuis plus de 20 ans les grands groupes sur l’ensemble du territoire national dans leurs besoins RH dans différents secteurs (BTP, transport, industrie,…). A ce jour, Mare Nostrum compte 25 accords-cadres actifs (nationaux et régionaux) auprès de grands comptes et ETI de renom. Après le renouvellement cet été d’un contrat cadre avec un acteur majeur du BTP, pour l’accompagner en Travail Temporaire notamment sur des travaux de génie civil dans le domaine du nucléaire1, le Groupe vient de signer un nouveau renouvellement de contrat cadre avec Eiffage Route afin de lui fournir des experts métiers complémentaires pour le soutenir dans la mise en œuvre des projets routiers en cours.

Cette activité Grands-comptes vient renforcer l’expertise du Groupe dans les métiers du BTP et plus particulièrement dans des domaines nécessitant des spécialités métiers pointues. Ce savoir-faire et la qualité des services de Mare Nostrum lui ont permis de conserver la confiance de ses clients sur le long terme. Le rapprochement avec le groupe Domino RH, actuellement en discussion2, devrait permettre à Mare Nostrum de renforcer ce positionnement.

Le groupe Mare Nostrum confirme sa volonté de soumettre à l’homologation du Tribunal de commerce de Grenoble un projet de plan de continuation sur l’ensemble des sociétés du Groupe dans le courant du premier semestre 2025. Comme évoqué3, une audience au Tribunal de Commerce est prévue le mardi 7 janvier afin de statuer sur le prolongement exceptionnel des périodes d’observation. A l’issue de cette audience, Mare Nostrum communiquera sur les détails des procédures en cours.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs/Presse

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqué du 3 juillet 2024

2 Communiqué du 20 décembre 2024

3 Communiqué du 3 juillet 2024

