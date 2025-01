Foreløbigt resultat for 2024 under målsætning og guidance for 2025

Herlev 7 januar 2025

Foreløbigt resultat under målsætning i 2024:

Bestyrelsen har gennemgået det foreløbigt opgjorte ureviderede regnskab for 2024, og har på den baggrund besluttet at udsende denne foreløbige orientering om det forventede resultat i forlængelse af seneste meddelelse af 19 november 2024 (42/24), hvor selskabet varslede at man ville opfylde sin årlige målsætning om en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 10-15% efter skat, med udgangspunkt i selskabets foreløbige resultat ved udgangen af oktober 2024.

Qua et ekstraordinært dårligt resultat i december 2024 måned så forventes det foreløbige resultat efter skat for 2024 at blive i niveauet DKK 15.5 mio. efter skat og inklusive en aktivering af DKK 4,0 mio. af skatteaktivet. I sin oprindelige guidance for 2024 havde selskabets forventet et resultat efter skat imellem DKK 19-28 mio.

Selskabets egenkapital ultimo 2024 forventes i niveauet DKK 194 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 8,1% for 2024 samt en indre værdi ultimo perioden på 4.25 (Udvandet indre værdi 4.20).

Selskabets havde ultimo 2024 investeret DKK 281 mio. fordelt med DKK 164,2 mio. i ejendomme, DKK 65.8 mio. i kreditobligationer og DKK 50.9 mio. i kapitalandele.

Forventninger til 2025:

Selskabets forventer i 2025 at forrente egenkapitalen med 10-15% svarende til en efter-skat indtjening i niveau DKK 19 - 28 mio. Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele. Denne forventning er opbygget på en forventning om, at selskabet vil skabe en nettoindtjening på sine 4 ejendomme (uden værdireguleringer) i niveauet DKK 9,0 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer i niveauet DKK 7,2 mio. (efter betaling af fee til ekstern forvalter) svarende til et afkast på 9% af en samlet vægtet portefølje på DKK 80 mio. samt en nettoindtjening på DKK 6,0 mio. på kapitalandele svarende til et afkast på 12% af en samlet vægtet eksponering på DKK 50 mio. over året. De samlede omkostninger for selskabet ligger i niveauet på DKK 3,4 mio.

I ovenstående afkastmål forventer selskabet ikke at aktivere mere på sit skatteaktiv i 2025. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1600 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

