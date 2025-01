COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 7 janvier 2025





RCI BANQUE : EMISSION DE 850 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS A TAUX FIXE D’ECHEANCE JANVIER 2028

RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, annonce l’émission d’un emprunt obligataire de 850 millions d’euros à 3 ans portant un coupon de 3,50%.

Cette opération a attiré un livre d’ordre de plus de 3,9 milliards d’euros en provenance de plus de 190 souscripteurs.

Le succès de cette transaction démontre la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et leur volonté de soutenir son activité.

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À juin 2024, les actifs productifs moyens sont de 54,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 553 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin juin 2024, le montant net des dépôts collectés représente 29,4 milliards d’euros soit 50% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

