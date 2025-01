Ambiq und ThinkAR revolutionieren die AR-Brillenindustrie mit der AiLens

AUSTIN, Texas, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, ein führender Entwickler von Halbleitern mit extrem niedrigem Stromverbrauch und Lösungen, die Edge-KI ermöglichen, hat sich mit ThinkAR, einem Pionier im Bereich Augmented Reality (AR) und KI-Technologie, zusammengetan, um AiLens vorzustellen – die leichteste Smart-Brille, die für den täglichen Gebrauch entwickelt wurde.

Mit einem Gewicht von nur 37 Gramm definiert AiLens leichte Smartglasses mit einer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von mehr als 10 Stunden neu – mehr als das Dreifache des Branchendurchschnitts von 3 Stunden – und gewährleistet so eine ganztägige Nutzung ohne häufiges Aufladen.

Die Brille wird durch das hocheffiziente Apollo4 System-on-Chip (SoC) von Ambiq angetrieben, das auf der proprietären Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®)-Plattform von Ambiq basiert, und durch die fortschrittlichen sprachgesteuerten AR-Funktionen von ThinkAR. Zusammen bieten sie ein nahtloses, intuitives Freisprech-Erlebnis, das durch leistungsstarke Edge-KI-Verarbeitung für personalisierte Einblicke optimiert wird.

Wesentliche Merkmale und Innovationen:

• Erweiterte Verarbeitungsleistung: Der Apollo4 SoC von Ambiq mit einem Arm® Cortex®-M4F-Mikroprozessor erreicht bis zu 192 MHz für die Verarbeitung von Grafik-, Audio- und KI-Modellen.

• KI-gestützter persönlicher Assistent: AiLens enthält einen lernfähigen KI-Assistenten, der die Vorlieben des Benutzers erkennt und maßgeschneiderte Antworten liefert. Er unterstützt OpenAI und APIs von Drittanbietern.

• Außergewöhnliche Display-Technologie: Hochauflösende Bilder, die vom 2D/2,5D-Grafikbeschleuniger von Apollo4 angetrieben werden, sorgen für eine reibungslose Leistung bei minimalem Stromverbrauch.

• Nahtlose Konnektivität: Direkte Integration mit Google, Microsoft und Drittanbieter-Plattformen für sofortigen Zugriff auf Kalender, Dokumente und Cloud-Speicher.

• Ergonomisches Design: Marktführende Leichtbauweise mit 37 g, optimiert für langfristigen Komfort.

• iOS App-Integration: Spezielle Anwendung für erweiterte Funktionalität und nahtlose Steuerung.

„Unsere Zusammenarbeit mit ThinkAR markiert den Beginn einer neuen Ära für intelligente AR-Brillen“, so Fumihide Esaka, CEO von Ambiq. „Der Sprung in Sachen Energieeffizienz, Leistung, Funktionalität und Praktikabilität bietet eine bedeutende Veränderung in der tragbaren Edge-KI-Technologie für Verbraucher. Ich bin gespannt, wie die Menschen sie nutzen werden, um ihre täglichen Abläufe zu verbessern.“

„Unsere Partnerschaft mit Ambiq für AiLens unterstreicht unser Engagement für Innovation“, so Joe Ye, Gründer von ThinkAR.

„Gemeinsam haben wir ein Produkt geschaffen, das den Markt für AR-Brillen neu definiert – energieeffizient, intuitiv und für den modernen Benutzer konzipiert“, so Paul Jones, Präsident von ThinkAR Japan Offices.

In Zusammenarbeit mit SoftBank umfassen die wichtigsten Anwendungen von AiLens die Bereiche Gesundheitswesen, Produktivität und Schulung am Arbeitsplatz, Einzelhandel und E-Commerce, Navigation und Reisen, Bildung und Kompetenzentwicklung.

Die AiLens kann bei folgenden Kernfunktionen helfen:

• Echtzeit-Sprachübersetzung: Ermöglicht nahtlose mehrsprachige Kommunikation.

• Notizen und Erinnerungen: Für Studenten und Berufstätige unterwegs zugänglich.

• Gesundheitslösungen: Bietet nahtlosen Zugriff auf Gesundheits- und Wellnessdaten von Wearables oder Gesundheitsgeräten.

• Workflow-Optimierung: Steigert die Produktivität für ein freihändiges Management, einschließlich der Überprüfung von Telefonbenachrichtigungen und des Zugriffs auf Internetressourcen mit visuellen Antworten, die von OpenAI bereitgestellt werden.

Mit seinem leichten Design und den fortschrittlichen Verarbeitungsmöglichkeiten gewährleistet AiLens Benutzerkomfort bei längerer Nutzung und minimiert gleichzeitig externe Komponenten. Diese Innovation schafft ein unvergleichliches Erlebnis auf dem Markt für AR-Brillen.

ThinkAR AiLens wird gleichzeitig in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa verfügbar sein. Die erste Verfügbarkeit in den Vereinigten Staaten beginnt im Januar 2025, gefolgt von der Verfügbarkeit im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa im April 2025. Verbraucher können AiLens über Amazon, SoftBank Japan und weitere Online- und Offline-Händler erwerben.

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit oder erleben Sie die AiLens im „The Venetian“, Ebene 2, Bellini 2002 während der CES 2025.

Hinweis: Die Batteriedaten basieren auf den Labortestergebnissen von ThinkAR und können je nach Nutzung und anderen Faktoren variieren.

Über Ambiq

Ambiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch zu entwickeln, um intelligente Geräte überall zu ermöglichen und eine energieeffizientere, nachhaltigere und datengesteuerte Welt voranzutreiben. Mit über 270 Millionen ausgelieferten Einheiten ermöglicht Ambiq Herstellern die Entwicklung von Produkten, die mit einer einzigen Ladung wochenlang halten und dabei maximale Funktionen in kompakten Designs bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiq.com.

Über ThinkAR

ThinkAR stattet Einzelpersonen und Unternehmen mit innovativen AR- und KI-Technologien aus und beseitigt die Barrieren herkömmlicher Geräte. Durch die Ermöglichung von Freisprechlösungen treibt ThinkAR eine nahtlose, ergonomische Zukunft voran, in der Ideen mühelos Gestalt annehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkar.com.

