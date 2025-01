De larges intersections aurifères provenant de la propriété Duquesne West

ROUYN-NORANDA, Québec, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer qu’Emperor Metals Inc. a partagé de nouveaux résultats du programme de forage de 2024, comprenant 8 166 mètres provenant de 19 nouveaux forages ainsi qu’approximativement 8 000 mètres de nouvelles analyses provenant du forage historique. À ce jour, 70% des résultats provenant des nouveaux forages ont été rapportés, mais seulement 35% des analyses totales du forage de 2024 et du forage historique combinées ont été rapportées. Toutes les analyses devraient être complétées à la mi-février. La propriété Duquesne West est localisée dans le canton de Duparquet, au Québec, 32 km au nord-ouest de la Ville de Rouyn-Noranda et, couvre une portion du corridor aurifère associé à la Faille Destor-Porcupine.

Les meilleurs résultats rapportés comprennent:

Forage DQ-24-12 4,1 g/t Au sur 38,3 m y compris 7,2 g/t Au sur 21,7 m et 0,6 g/t Au sur 68,3 m y compris 1,2 g/t Au sur 23,5 m Forage DQ-24-11 0,5 g/t Au sur 56,1 m y compris 1,8 g/t Au sur 24,8 m

Note: Les longueurs présentées sont des longueurs carottes

John Florek, Président d’Emperor a mentionné: “Les intersections de larges zones minéralisées contenant des valeurs ‘multi-grammes’ d’or (Au) avec la présence d’or visible à l’intérieur du modèle conceptuel de fosse à ciel ouvert est très encourageante pour la viabilité économique du projet. Ces résultats démontrent les importantes opportunités des secteurs faiblement testés par forage situés à l’intérieur du modèle conceptuel de fosse à ciel ouvert. Ceci consolide la possibilité d’expansion et d’optimisation des limites connues d’un dépôt potentiellement viable. Cette minéralisation à haute teneur additionnelle, une fois bien définie, sera vitale afin d’augmenter la teneur du minerai de la fosse pour une production future et pour notre estimation des ressources attendue au premier trimestre de 2025.”

Les investisseurs peuvent lire le communiqué de presse détaillé d’Emperor en appuyant ici.

À noter que le 24 décembre 2024, Emperor a effectué un paiement anticipé de 500 000 $ correspondant au paiement en argent comptant de l’entente d’option pour l’année 2025. La portion du paiement correspondant au paiement en actions de l’entente d’option pour l’année 2025 sera effectué plus tard ce mois-ci.

Globex est satisfaite des progrès d’Emperor sur la propriété Duquesne West dont 50% est détenu par Globex via Duparquet Assets Ltd.

Localisation des forges DQ-24-10 à 12 – Emperor Metals

Section montrant la localisation du forage DQ-24-12 et des intersections significatives

dans un modèle d’une fosse à ciel ouvert conceptuelle - Emperor Metals

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d52dc3b9-d1e3-4b25-8034-41a7c80f74be/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f155a215-de53-4527-accd-0fdad7ac56f3/fr