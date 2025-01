Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 8.1.2025 klo 17.15

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on solminut ehdollisen EPC-sopimuksen 100 megawattipiikin aurinkopuiston rakentamisesta Suomeen

Suvic on allekirjoittanut ehdollisen urakkasopimuksen 100 MWp aurinkopuiston rakentamisesta Suomeen. Sopimus on ehdollinen ”Notice to Proceed” -ilmoitukselle (NTP), jota odotetaan helmikuun 2025 loppupuolelle. Sopimuksen arvo on noin 55 miljoonaa euroa.

Sopimus kattaa EPC-urakan aurinkopuiston ja sähköaseman osalta avaimet käteen -periaatteella. Rakennustyöt alkavat arvioidusti maaliskuussa 2025 ja puisto luovutetaan tilaajalle syksyn 2026 aikana.

Suvicilla on vahva kokemus teollisen mittaluokan aurinkopuistojen rakentamisesta Suomessa. Yritys on rakentanut 32 MW:n tuotantokapasiteetin aurinkovoimalan Rauman Lakariin ja urakoi parhaillaan Lapualla voimalaa, jonka vuosituotanto tulee olemaan 80 gigawattituntia.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi

Sanna Outa-Ollila

vt. toimitusjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com



Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli- ja aurinkopuistoissa, akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin arvioitu liikevaihto vuonna 2024 on 88-93 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri), Renewable Power Capital Ltd:n Storhöjden ja Vitberget tuulipuistot (Kramfors, Ruotsi), Vinliden Vindkraft AB:n Vinliden North ja South tuulipuistot (Lycksele, Ruotsi), EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua) sekä Fortumin Kirkkonummen ja Espoon datakeskusalueiden lämpöpumppulaitokset. Verkkosivut: www.suvic.fi

