Bitget 推出与 ZEN 整合的银行存款服务，支持 11 种法定货币

维多利亚，塞舌尔, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布将 ZEN.com（著名的银行解决方案）整合至其法定货币存款和提款渠道。 通过此次整合，Bitget 用户目前可以使用 11 种支持的法定货币进行无缝式存取款。这些货币包括：波兰兹罗提 (PLN)、捷克克朗 (CZK)、丹麦克朗 (DKK)、澳大利亚元 (AUD)、加拿大元 (CAD)、挪威克朗 (NOK)、瑞典克朗 (SEK)、瑞士法郎 (CHF)和匈牙利福林 (HUF)。

此次合作表明 Bitget 致力于加强普惠性和提升用户体验，特别是在服务欠缺的欧洲市场和大洋洲等主要地区。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们与 ZEN.com 的合作符合公司的计划，即让全球用户能够更便捷地进行加密货币交易。 相比竞争对手，我们支持更多的法定货币，并提供法定货币即时选用方案，为用户提供便捷和创新的交易解决方案。”

Bitget 与 ZEN 的整合好处众多。 用户能够以 11 种法定货币存取资金，可选币种多于其他中心化交易所目前服务的币种数量。 凭藉币种即时选择方案，用户可通过 Bitget 将现金即时转换为加密货币。 该服务无隐性收费，且促销期间还推出存款零手续费优惠，让用户能够切实享有返现福利。

为庆祝达成合作，Bitget 和 ZEN 推出了一项独家活动，为用户提供 ZEN PRO 3 个月试用期、存款零手续费，以及法币兑换为加密货币最高享有 25% 返利的优惠。

活动时间为 2025 年 1 月 7 日 18:00 (UTC+8) 至 2025 年 2 月 4 日 18:00 (UTC+8) 。 参与者可以在此处注册，创建一个 ZEN 账户，在 3 个月内免费试用 PRO，以支持的法定货币存款而无需手续费，而将法定货币兑换成加密货币可赚取高达 25% 的返利。

关于如何通过 ZEN 存款的详细说明，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 往绩不足以预示未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

此公告随附的照片可参见以下网址：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5896ba2-052c-4cfa-8f39-e222f41ad1be