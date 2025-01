EQUASENS : bilan semestriel S2 2024 du contrat de liquidité contracté avec Gilbert Dupont

Villers-lès-Nancy, le 08 janvier 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL S2-2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 3 303

Solde en espèces : 90 039,08 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 59 168 titres 2 797 709,00 € 2 645 transactions VENTE 59 374 titres 2 805 148,70 € 2 505 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 3 509

Solde en espèces : 82 476,94 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 219

Solde en espèces : 50 000,00 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.

A propos du Groupe Equasens :

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

Groupe Equasens

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. : 03 83 15 90 67 - frederique.schmidt@equasens.com

Agence de communication financière :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. : 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 645 59 168 2 797 709,00 2 505 59 374 2 805 148,70 01/07/2024 4 100 5510 33 487 26931 02/07/2024 27 947 50132,1 11 211 11443,5 03/07/2024 16 550 28564 25 565 29468,9 04/07/2024 15 405 21032,4 19 300 15639,8 05/07/2024 14 377 19598 30 1031 54495,8 08/07/2024 1 40 2180 21 452 24926 09/07/2024 44 1173 62000 7 155 8172 10/07/2024 9 300 14877 12 297 14846,6 11/07/2024 21 557 27585 21 234 11759,2 12/07/2024 21 790 38920,75 18 557 27653,2 15/07/2024 2 136 6751,2 33 655 32665,55 16/07/2024 20 623 30809,45 19 454 22546,2 17/07/2024 22 438 21621,35 25 767 38100,8 18/07/2024 30 509 25341,1 25 663 33143 19/07/2024 32 663 32657,15 10 172 8471,05 22/07/2024 0 0 0 32 744 37228,3 23/07/2024 12 444 22457,9 25 476 24271,2 24/07/2024 15 370 18755 18 305 15637,6 25/07/2024 41 628 31515 20 722 36363,2 26/07/2024 9 232 11836,4 21 342 17520,2 29/07/2024 52 1007 49885,55 0 0 0 30/07/2024 10 215 10303,3 16 213 10263,95 31/07/2024 24 350 16750,75 18 424 20337,3 01/08/2024 34 466 22066,25 0 0 0 02/08/2024 22 256 11743,4 24 456 20683,15 05/08/2024 19 254 11278,4 17 411 18406,9 06/08/2024 12 300 13545,5 18 262 11935 07/08/2024 1 80 3708 45 612 28116,5 08/08/2024 30 629 28781 15 444 20397,15 09/08/2024 5 145 6595,25 32 533 24510,8 12/08/2024 9 108 5081,2 30 612 29001,15 13/08/2024 15 332 15762,95 23 437 20854,8 14/08/2024 40 896 41905,8 1 150 7207,5 15/08/2024 5 40 1842 22 379 17641,8 16/08/2024 25 515 23802,3 3 72 3363,35 19/08/2024 3 102 4694,5 17 335 15580,65 20/08/2024 27 543 25050,65 12 150 6950,5 21/08/2024 0 0 0 29 640 29775,35 22/08/2024 8 105 4923,75 17 280 13195,7 23/08/2024 10 350 16666,25 34 410 19577,2 26/08/2024 11 313 14795,85 12 190 9031,25 27/08/2024 11 256 12116,1 12 540 25562,1 28/08/2024 21 590 27848,85 23 667 31451,8 29/08/2024 15 574 27147,25 24 871 41371,7 30/08/2024 18 464 22141,55 8 613 29298,6 02/09/2024 25 872 41164,55 17 251 11807,95 03/09/2024 21 428 19866,85 11 310 14433,5 04/09/2024 36 505 23014,85 31 898 40679,75 05/09/2024 38 664 30158,45 36 888 40425,2 06/09/2024 26 1255 57623,75 21 810 37255,75 09/09/2024 4 28 1288,45 23 414 19211,9 10/09/2024 18 184 8628,05 16 350 16514,05 11/09/2024 33 600 28269,65 18 309 14776,65 12/09/2024 33 650 29831,05 18 341 15783,85 13/09/2024 0 0 0 17 411 19080,3 16/09/2024 36 637 29440,8 1 8 374,8 17/09/2024 0 0 0 30 621 28987 18/09/2024 20 413 19335,55 11 324 15179,75 19/09/2024 18 456 21591,3 42 648 30653,2 20/09/2024 27 486 23166,4 3 172 8116,7 23/09/2024 4 90 4205 20 219 10294,5 24/09/2024 6 110 5212 35 509 24217,85 25/09/2024 7 106 5081,6 23 598 28813,7 26/09/2024 0 0 0 30 605 30156,9 27/09/2024 6 166 8503,5 25 313 16173,8 30/09/2024 36 925 45962 25 880 44230 01/10/2024 28 539 27104,1 11 387 19518,5 02/10/2024 3 160 8350 24 497 25670,2 03/10/2024 4 133 7278,8 25 426 23216 04/10/2024 44 724 39321,1 7 128 7132 07/10/2024 36 668 35391,3 7 93 4983,2 08/10/2024 19 342 17859,9 7 260 13644,5 09/10/2024 19 451 23459,7 1 50 2625 10/10/2024 6 150 7755 23 592 31323,1 11/10/2024 5 71 3836,9 11 215 11614 14/10/2024 51 858 45875,4 14 303 16076 15/10/2024 28 691 36322,5 5 174 9193,2 16/10/2024 24 711 36388,8 20 601 30863,9 17/10/2024 17 677 35232,1 15 783 40797,8 18/10/2024 21 396 20462,8 4 143 7421,7 21/10/2024 40 785 40104,1 28 874 45555 22/10/2024 10 247 12522,9 22 394 20093,4 23/10/2024 46 949 48128,4 8 196 9996,2 24/10/2024 34 785 39316,6 8 226 11394,1 25/10/2024 29 449 22135,1 34 704 34823,2 28/10/2024 31 739 36627,85 14 506 25305,3 29/10/2024 15 407 20398,8 23 885 44553,25 30/10/2024 27 705 35053,4 20 712 35609,25 31/10/2024 41 790 38852,2 8 130 6320 01/11/2024 36 461 22284,05 16 341 16526,75 04/11/2024 20 301 14509,35 26 500 24181,25 05/11/2024 34 569 27204,25 21 400 19131,45 06/11/2024 7 175 8180,3 36 624 29594,2 07/11/2024 5 165 7944,25 44 997 49023,4 08/11/2024 40 836 37765,5 25 953 44024,7 11/11/2024 37 1097 50741,1 32 708 32614,3 12/11/2024 37 650 29469,6 25 654 30058 13/11/2024 20 578 25774,9 11 207 9346,45 14/11/2024 17 547 23915,7 20 494 21656,65 15/11/2024 22 473 20480,6 6 21 921,05 18/11/2024 29 627 26480,35 17 532 22466,65 19/11/2024 27 497 20623,9 20 763 31845,75 20/11/2024 13 275 11509,35 13 215 9031,8 21/11/2024 18 307 12653,3 0 0 0 22/11/2024 2 46 1885,6 30 649 26854,4 25/11/2024 19 445 18508,25 14 451 18885,3 26/11/2024 50 676 27812,1 15 299 12446,1 27/11/2024 7 65 2643,5 36 750 30887,7 28/11/2024 1 22 915,2 23 405 16977,2 29/11/2024 31 646 26882,8 16 363 15336,25 02/12/2024 25 486 19751,55 9 271 11030,7 03/12/2024 12 352 14197,85 12 281 11383,65 04/12/2024 28 573 23038,9 25 632 25604,15 05/12/2024 39 658 26459,25 20 577 23240,3 06/12/2024 32 687 27461,7 29 901 36332,55 09/12/2024 1 30 1224 42 973 40722,3 10/12/2024 5 70 3008,5 13 345 14990,35 11/12/2024 32 725 31216,15 8 260 11210 12/12/2024 38 1026 43875,75 25 441 19080,5 13/12/2024 12 444 18597,6 7 275 11578,2 16/12/2024 3 100 4200 27 725 31212,6 17/12/2024 5 213 9227,85 26 830 36480,8 18/12/2024 25 965 42386,5 10 229 10169,25 19/12/2024 39 682 29276,65 15 514 22187,45 20/12/2024 8 175 7542,3 22 554 24090,6 23/12/2024 10 545 23496,5 21 705 30732,4 24/12/2024 7 193 8424,95 13 215 9414,8 27/12/2024 25 896 39219,75 37 950 41880 30/12/2024 57 1175 52344,9 20 500 22628,5 31/12/2024 16 541 23872,65 9 422 18677,05

