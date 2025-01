ForFarmers N.V.: Wijziging in de Raad van Commissarissen ForFarmers

Lochem, 9 januari 2025

Wijziging in de Raad van Commissarissen ForFarmers

ForFarmers N.V. kondigt aan dat Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen het besluit heeft genomen om niet voor een tweede termijn in aanmerking te komen per 17 april 2025.

Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “ForFarmers heeft in de uitvoering van Strategie 2025 grote stappen gezet en staat nu goed opgesteld om verder bij te dragen aan een toekomstbestendige en duurzame agrarische sector. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier bijgedragen aan verschillende strategische vraagstukken, de duurzaamheidsstrategie, de ontwikkeling van de organisatie en de vorming van het leiderschapsteam. Nu is echter voor mij het moment gekomen om andere zaken prioriteit te geven. Daarom heb ik besloten om mij niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Ik wil mijn collega’s in de Raad van Commissarissen en de directieleden van ForFarmers bedanken voor de zeer goede samenwerking in de afgelopen jaren.”

De Raad van Commissarissen en de directie betreuren het dat Jan van Nieuwenhuizen zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar stelt. Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “ForFarmers is Jan zeer erkentelijk voor zijn inzet en we bedanken hem voor de constructieve en positieve samenwerking. Hij heeft samen met zijn collega commissarissen een belangrijke bijdrage geleverd aan onze missie, For the Future of Farming en de strategie van ForFarmers."

De Raad van Commissarissen zal zich beraden over de verdere invulling en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de mogelijkheid om uit haar midden een nieuwe voorzitter voor te dragen. De werving van een nieuwe commissaris wordt gestart.

Jan van Nieuwenhuizen zal de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven vervullen tot en met de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2025.

Profiel ForFarmers

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijnverdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

