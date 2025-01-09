Bitget 通过集成 Morph Chain 和在 Bulbaswap 上设立 110 万美元流动性资金池，扩展 BGB 生态系统

塞舌尔维多利亚, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布，将其原生代币 Bitget Token (BGB) 跨链集成到 Morph Chain 上。 这一战略举措标志着 BGB 链上生态系统扩展的又一里程碑，并彰显 Bitget 致力于为用户提供更广泛的可访问性和实用性。

通过此次集成，BGB 现已在 Morph Bridge 上可用，从而实现跨多个区块链的无缝代币转移。 Bitget 还在 Morph 平台的中央交易和流动性市场 Bulbaswap 上，设立了 BGB 流动性资金池，其总锁仓价值 (TVL) 在上线后几天内便已超过 110 万美元。 用户现在可以参与流动性资金池以赚取奖励，同时支持 BGB 生态系统的发展。

为激励与 BGB 相关的链上活动，The Great Token Migration (Morph Zoo Season 2) 的参与者可以将 BGB 纳入其跨链桥接操作，以赚取 Morph Points。 符合条件的操作包括将 BGB 从以太坊桥接到 Morph、将其从 Morph 桥接回以太坊，以及在 Morph 上持有 BGB 以积累 Season 2 积分。 活动期间，Bitget Wallet 用户可享受 1.2 倍的桥接分数加成。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 就此次集成评论道：“我们坚定不移地致力于 BGB 的长期发展和实用价值。 通过将 BGB 桥接到 Morph Chain 并引入新的流动性资金池，我们正在扩大其覆盖范围并为用户提供更多机会。 此次集成符合我们的愿景，即让 BGB 成为去中心化和现实世界应用的基石，使 BGB 社区能够充分参与不断发展的 Web3 生态系统。”

集成 Morph Chain 符合 Bitget 更广泛的战略，旨在增强 BGB 在链上和链下场景中的实用性。 Bitget 近期发布了一份新的 BGB 白皮书，概述了其对该代币未来发展的宏大计划。 主要举措包括回购和销毁计划，以建立通缩模型来支持长期价值。 该计划的第一阶段已销毁 8 亿枚 BGB，占总供应量的 40%。

白皮书还概述了将 BGB 定位为质押、流动性提供和链上 DeFi 应用的核心资产的计划。 此外，Bitget 正在积极将 BGB 集成到 PayFi 用例中，为现实世界提供实际用途，包括通过 Bitget Card 支付餐饮、旅行和购物费用。

2024 年，BGB 表现出色，实现年增长 10 倍，巩固了其作为表现最佳的交易所代币之一的地位。 根据 CoinMarketCap 的数据，BGB 目前排名第 25 位，市值为 740 亿美元。

Morph 是构建于以太坊之上的先进 Layer 2 扩容解决方案，旨在提高交易速度并降低成本，同时保持以太坊的安全性和去中心化。 在 DragonFly Capital、Pantera Capital 和 Foresight Ventures 等领先投资机构的支持下，Morph 于 2024 年底启动主网，推出了无缝跨链桥接功能，并支持不断增长的去中心化应用 (dApp) 生态系统。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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