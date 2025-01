ASi Ekspress Grupp 2024. aasta 4. kvartali digitellimuste tulemused

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 15% (IV kvartalis 7%) ja ulatus detsembri lõpus 238 182-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12% (IV kvartalis 2%), ulatudes 114 631-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2% (IV kvartalis -3%), ulatudes 25 257-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5% (IV kvartalis -2%), ulatudes 7356-ni.

Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33% (IV kvartalis 32%), ulatudes 35 082-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11% (IV kvartalis 14%), ulatudes 44 170-ni.

Leedu meediaportaali Lrytas digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 84% (IV kvartalis 4%), ulatudes 11 686-ni.





Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

“Ekspress Grupi meediafirmade digitellimuste arvu 15-protsendiline aastane kasv Baltimaades on hea tulemus ja näitab digitaalse tellimismudeli jätkusuutlikkust ka majanduse keerulisematel aegadel, mil tarbimine tervikuna on madalseisus. Nii viimane kvartal kui ka terve aasta olid edukad Läti Delfile, kus digitellimuste arv kasvas kokku 33 protsenti. Grupi uusim meediaettevõte, Leedu uudisteportaal Lrytas on tellimuste müügi edukalt käivitanud ja kasvatas 2024. aastal digitellimuste arvu 84 protsenti. Head tulemust näitasid ka Leedu Delfi ja kontserni suurim meediaettevõte, Eestis tegutsev Delfi Meedia. 2025. aastal jätkame senist digitaalset kasvustrateegiat, keskendudes kõigile turgudele ning meediaettevõtetele.“





Digitellimuste detailne ülevaade

31.12.2024 30.09.2024 muutus 31.12.2023 muutus AS Delfi Meedia 114 631 112 520 2% 102 793 12% AS Õhtuleht Kirjastus 25 257 26 127 -3% 24 875 2% Geenius Meedia OÜ 7 356 7 534 -2% 6 998 5% Delfi AS (Läti) 35 082 26 552 32% 26 427 33% Delfi UAB (Leedu) 44 170 38 608 14% 39 872 11% Lrytas UAB (Leedu) 11 686 11 270 4% 6 363 84% Ekspress Grupp kokku 238 182 222 611 7% 207 328 15%





Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.





Argo Rannamets

CFO

AS Ekspress Grupp

E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.