Un rapport d’analyste reconnu révèle que Quadient a enregistré la plus forte croissance en 2023 parmi les leaders du marché CCM

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce qu’un nouveau rapport publié par le cabinet d’études de marché et de conseil IDC montre que l’entreprise se rapproche rapidement de la première position. Selon le rapport "IDC Worldwide CCM Software Market Shares, 2023" (doc #US52774224, décembre 2024), Quadient a enregistré une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 13,7 % en 2023, en accélération par rapport à une croissance de 11 % en 2022. Il s’agit également de la croissance la plus rapide parmi les principaux fournisseurs de solutions de gestion des communications client (CCM) au niveau mondial, surpassant la croissance globale du marché.

Les données d’IDC indiquent que le chiffre d’affaires total du marché des solutions CCM est passé de 1,6 milliard de dollars en 2022 à 1,72 milliard de dollars en 2023, soit une augmentation d’environ 75,6 millions de dollars, ou 4,6 %. Durant la même période, Quadient a capté plus de 30 % de cette croissance du chiffre d’affaires, représentant près de deux fois le revenu ajouté par le concurrent suivant.

Selon le rapport, en 2023, « les initiatives en matière d’expérience client ont continué à favoriser des communications personnalisées, tout en prenant en compte les préoccupations liées à la protection des données et la nécessité de proposer des expériences numériques sur plusieurs canaux, appareils et applications. Le marché de la gestion des communications client continue de faire face à des exigences liées à l’utilisation en temps réel des données pour obtenir plus rapidement des informations sur les préférences des clients, l’automatisation via l’IA/IA générative et l’utilisation élargie de la génération de documents dans différentes fonctions au sein des entreprises ».

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous sommes très fiers de continuer à afficher la croissance la plus rapide parmi les principaux acteurs du marché des logiciels CCM, en captant plus de 30 % de l’augmentation des revenus du marché en 2023. Nous considérons cette performance comme le témoignage de la confiance que nos clients nous accordent, et qui explique pourquoi ils choisissent Quadient : notre capacité à proposer une solution évolutive qui met l’accent sur la conformité, l’automatisation et des expériences client personnalisées — des atouts clés qui aident les entreprises à relever avec assurance les défis réglementaires et les exigences d’un marché en constante évolution ».

Quadient aide les entreprises à évoluer dans des écosystèmes de communication complexes en offrant des expériences personnalisées et conformes qui favorisent l'efficacité opérationnelle et la croissance. Sa plateforme CCM primée, Quadient Inspire, simplifie la création de contenu, intègre les données et permet aux entreprises de fournir des communications évolutives, personnalisées et conformes.

Pour en savoir plus sur plus sur les solutions CCM innovantes de Quadient, rendez-vous sur https://www.quadient.com/en/customer-communications/inspire-flex.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

