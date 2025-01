Aspo Oyj

10.1.2025 klo 14:00

Aspon hallituksen jäsentä kohtaan nostettu syyte Ramirent Oyj:tä koskevassa asiassa on peruutettu

Aspo Oyj on saanut tiedon siitä, että virallinen syyttäjä on peruuttanut entistä Ramirent Oyj:n toimitusjohtajaa Tapio Kolunsarkaa kohtaan nostamansa syytteen epäillystä arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikosasiasta.

Aspo Oyj ei ole ollut osapuolena asiassa, eikä asialla ole ollut vaikutusta Tapio Kolunsarkan hallitustyöskentelyyn.



Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, +358 40 0600 264, rolf.jansson@aspo.com



