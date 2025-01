McPhy Energy : McPhy révise son objectif de chiffre d’affaires 2024 attendu autour de 11 M€

Foussemagne (France), le 13 janvier 2025 – 7h45 CET – McPhy Energy, acteur européen de référence dans le domaine de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce réviser son chiffre d’affaires attendu pour l’exercice 2024 clos le 31 décembre 2024 autour de 11 millions d’euros et non plus dans une fourchette entre 18 et 22 millions d’euros comme communiqué le 29 octobre 2024.

Cette révision à la baisse résulte principalement :

d’une part, de l’absence de prise en compte au titre de l’exercice 2024 du projet Djewels, les parties poursuivant actuellement leurs discussions ; et

d’autre part, de la déduction du chiffre d’affaires d’indemnités dues au titre de la résiliation partielle d’un contrat historique de fourniture de stations de recharge dans le cadre d’un projet de mobilité. Pour rappel, les contrats portant sur les projets en cours le 16 juillet 2024, date de réalisation de la cession de l’activité stations restent sous la responsabilité de McPhy.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

