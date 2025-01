DECEMBER MÆNGDER: JUSTERET VÆKST PÅ NIVEAU

INVESTOR NEWS nr. 02 - 13. januar 2025

Færge – fragt: De samlede mængder i december 2024 var 6,4% højere end i 2023 og på niveau justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet, lukningen af Calais-Tilbury og åbningen af Damietta-Trieste i 2024.

Mængderne i december blev generelt reduceret af feriesæsonens større indvirkning på antallet af driftsdage sammenlignet med 2023. Nordsømængderne var derfor lavere end i 2023. Mængderne på Den Engelske Kanal fortsatte med at stige i forhold til 2023, mens Østersø- og Middelhavsmængderne var på niveau med 2023. Sidst-nævnte var udsat for øget konkurrence på én korridor.

I 2024 steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 8,4% til 41,5 mio. fra 38,3 mio. i 2023. Stigningen var 4,0% justeret for ovennævnte ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i december 2024 var 16,5% højere end i 2023 og på niveau justeret for ovennævnte ruteændringer samt salget af Oslo-Frederikshavn-København. Antallet af biler steg 17,4% og var 4,2% lavere justeret for ruteændringer.

I 2024 steg det samlede antal passagerer 47,6% til 6,6 mio. sammenlignet med 4,5 mio. i 2023. Stigningen var 7,4% justeret for ruteændringer.





DFDS færgemængder December Hele året Fragt 2022 2023 2024 Ændr. 2022 2023 2024 Ændr. Lanemeter, '000 3,481 2,745 2,920 6.4% 41,747 38,325 41,538 8.4% Passager 2022 2023 2024 Ændr. 2022 2023 2024 Ændr. Passagerer, '000 307 332 387 16.5% 3,772 4,505 6,649 47.6%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for januar 2025 forventes offentliggjort 12. februar 2025 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 17.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

