Mastercard und FreedomPay erschließen globalen Handel mit neuer Payment-Gateway-Partnerschaft

PHILADELPHIA, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, ein führender Anbieter von Next Level Commerce™-Technologien, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Mastercard bekanntgegeben. Diese Kooperation bietet Unternehmen weltweit eine vereinfachte und erweiterte globale Payment-Gateway-Lösung, die die Vernetzung mit Acquirern und die Akzeptanz einer Vielzahl von Zahlungsarten optimiert.

Die etablierte Präsenz von FreedomPay in Nordamerika, Europa und Lateinamerika und das globale Netzwerk von Mastercard ermöglichen es Unternehmen auf der ganzen Welt, mehr Optionen für die Anbindung an Zahlungssysteme und die Abwicklung von Transaktionen zu nutzen.

„Die Komplexität verschiedener grenzüberschreitender Zahlungssysteme kann die Entwicklung des internationalen Handels bremsen“, erklärte Chris Kronenthal, Präsident von FreedomPay. „Durch die Zusammenarbeit mit Mastercard beseitigen wir diese Barrieren und ermöglichen Händlern eine einzige, einheitliche Plattform für reibungslose globale Transaktionen.“

Diese strategische Partnerschaft bietet eine ganze Reihe von Vorteilen für Unternehmen jeder Größe, darunter:

Erweiterte globale Reichweite : Zugang zu über 230 Acquirern und Akzeptanz einer Vielzahl von lokalen und globalen Zahlungsmethoden.

: Zugang zu über 230 Acquirern und Akzeptanz einer Vielzahl von lokalen und globalen Zahlungsmethoden. Erhöhte Sicherheit : Globaler technischer Support rund um die Uhr und zuverlässige PCI-validierte Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominderung und Senkung der Betriebskosten.

: Globaler technischer Support rund um die Uhr und zuverlässige PCI-validierte Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominderung und Senkung der Betriebskosten. Vereinfachte Integration : Ein einziger Integrationspunkt für globale Handelsoperationen zur Reduzierung der Komplexität und Verkürzung der Markteinführungszeit.

: Ein einziger Integrationspunkt für globale Handelsoperationen zur Reduzierung der Komplexität und Verkürzung der Markteinführungszeit. Mehrwertdienste: Verfügbarkeit von personalisierten Incentives, Business Intelligence und fortschrittlichen Tools zur Betrugsprävention.

„Mastercard ist bestrebt, Unternehmen mit den erforderlichen Ressourcen und der nötigen Flexibilität auszustatten, um auf dem dynamischen globalen Markt von heute erfolgreich zu sein“, kommentierte Kaushik Gopal, EVP, Mastercard Enterprise Gateway Solutions. „Diese Partnerschaft mit FreedomPay versetzt uns in die Lage, eine erstklassige Payment-Gateway-Lösung anzubieten, die grenzüberschreitende Transaktionen vereinfacht und unseren Kunden neue Wachstumschancen eröffnet.“

Mit dieser strategischen Zusammenarbeit gelingt ein wichtiger Schritt zur Vereinfachung des internationalen Handels, sodass Unternehmen ihre Reichweite erweitern und das volle Potenzial des globalen Marktes ausschöpfen können. Diese Partnerschaft verknüpft das ausgedehnte globale Netzwerk und die hochmoderne Zahlungstechnologie von Mastercard mit dem Know-how von FreedomPay in puncto Commerce-Lösungen der nächsten Generation und ebnet so den Weg für ein sicheres und effizientes Ecosystem für den globalen Zahlungsverkehr.

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce™-Plattform von FreedomPay verwandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von veralteten in moderne Lösungen und ermöglicht es Händlern, neue Zahlungsmöglichkeiten für sich zu entdecken. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Systemgastronomie, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels felsenfeste Leistungen zu erbringen.

Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und wurde als einer der ersten Anbieter von Zahlungslösungen in Nordamerika vom PCI Security Standards Council validiert. Die robusten Lösungen von FreedomPay in den Bereichen Zahlungen, Sicherheit, Identität und Datenanalyse sind in Geschäften, online und mobil verfügbar und werden durch eine schnelle API-Einführung unterstützt. Die preisgekrönte FreedomPay Commerce-Plattform arbeitet auf einem einzigen, einheitlichen Technologie-Stack über mehrere Kontinente hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ein innovatives Next Level-Erlebnis auf globaler Ebene anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.freedompay.com

