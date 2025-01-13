Mastercard 与 FreedomPay 通过新的支付网关合作开启全球商务

费城, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay 是 Next Level Commerce™ 技术方面的领先企业，今天宣布与 Mastercard 结成战略联盟。 此次合作将为全球企业提供简化和扩展的全球支付网关解决方案，简化企业与收单机构的连接能力，并接受更广泛的支付方式。

通过 FreedomPay 在北美、欧洲和拉丁美洲的现有业务以及 Mastercard 的全球网络，世界各地的企业在连接支付系统和处理交易方面将有更多选择。

FreedomPay 总裁 Chris Kronenthal 表示：“跨越不同国家和地区的多样化支付系统较为复杂，可能会阻碍国际商务的发展。 通过与 Mastercard 合作，我们正在打破这些障碍，为商户提供一个统一的平台，实现无缝的全球交易。”

这一战略联盟为各种规模的企业带来了一系列优势，包括：

扩大全球覆盖范围： 与 230 多家收单机构合作，接受各种本地和全球支付方式。

与 230 多家收单机构合作，接受各种本地和全球支付方式。 增强安全性： 全天候全球技术支持和强大的 PCI 验证安全措施，降低风险和运营成本。

全天候全球技术支持和强大的 PCI 验证安全措施，降低风险和运营成本。 简化集成： 全球商务运营的单一集成点，降低复杂度并加快上市时间。

全球商务运营的单一集成点，降低复杂度并加快上市时间。 增值服务：获得个性化激励、商业智能和先进的防欺诈工具。

Mastercard 企业网关解决方案执行副总裁 Kaushik Gopal 表示：“Mastercard 致力于为企业提供所需的工具和灵活性，使其在当今充满活力的全球市场中蓬勃发展。 与 FreedomPay 的合作使我们能够提供一流的支付网关解决方案，简化跨境交易，为我们的客户带来新的增长机遇。”

这一战略联盟标志着在简化国际商务方面迈出了重要一步，使企业能够扩大业务范围，充分发挥全球市场的潜力。 通过将 Mastercard 广泛的全球网络和先进的支付技术与 FreedomPay 在下一代贸易解决方案方面的专业知识相结合，此次合作为建立一个更加无缝、安全和高效的全球支付生态系统铺平了道路。

关于 FreedomPay

FreedomPay 的 Next Level Commerce™ 平台将现有支付系统和流程从传统模式转变为前沿模式，使商家能够充分利用支付的力量。 FreedomPay 是全球零售、酒店、住宿、博彩、体育和娱乐、餐饮服务、教育、医疗保健和金融服务等领域许多大型公司的首选，其技术专为在高度复杂的全球贸易环境中提供可靠的性能而设计。

公司拥有世界一流的安全环境，是北美首批通过 PCI 安全标准委员会认证的支付解决方案提供商之一。 FreedomPay 在支付、安全、身份识别和数据分析方面拥有强大的解决方案，可在店内、在线和移动设备上使用，并通过快速的 API 采用提供支持。 屡获殊荣的 FreedomPay 商务平台在跨多个大洲的统一技术堆栈上运行，使企业能够在全球范围内提供创新的 Next Level 体验。 了解更多信息，请访问 www.freedompay.com

Jennifer Tayebi

Burson for FreedomPay

Jennifer.Tayebi@hillandknowlton.com