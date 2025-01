COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le 13 janvier 2025

RCI BANQUE: AVIS DE REMBOURSEMENT OPTIONNEL DES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES TIER 2 “€ 850,000,000 Fixed Rate Resettable Subordinated Bonds issued on 18 November 2019”

RCI Banque S.A. annonce qu’elle exercera le 18 février 2025 l’option de remboursement par anticipation la totalité des Obligations Subordonnées Tier 2, Obligations Subordonnées à Taux Fixe réajustable émises le 18 novembre 2019 avec le Code ISIN FR0013459765 et d’un montant nominal global de 850 000 000 EUR (les « Bonds »).

Ce qui précède est conforme aux termes et conditions énoncés dans le Prospectus daté du 13 novembre 2019 (Remboursement au gré de l’Émetteur des Bonds en « Reset Date » conformément à la Condition 5.2).

L'Émetteur a obtenu l'autorisation de l'Autorité compétente pour rembourser par anticipation les Bonds conformément aux Règlements Bancaires Applicables.

Tous les Bonds en circulation seront remboursés au pair, montant majoré des intérêts courus jusqu’à (mais excluant) la « Reset Date » (18 février 2025).

Contact









Analystes et Investisseurs







Communication financière







+ 33(0) 1 76 88 81 74

contact_investor@rcibanque.com





À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À juin 2024, les actifs productifs moyens sont de 54,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 553 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin juin 2024, le montant net des dépôts collectés représente 29,4 milliards d’euros soit 50% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur X : @Mobilize_FS

