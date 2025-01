Mardi 14 janvier 2025

Résultats de l’Offre Réouverte dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat (l’ « OPA ») initiée par Doodle sur les actions Lexibook

Lexibook (ISIN FR0000033599 - ALLEX), acteur européen des produits électroniques de loisirs vendus sous licence, annonce le résultat de l’offre Réouverte (l’« Offre Réouverte ») initiée par Doodle (l’ « Initiateur ») sur les actions de la société Lexibook, et publié par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

A la suite de la clôture de l’Offre Réouverte, 206.026 actions Lexibook ont été apportées. Par conséquent, le concert composé des membres du groupe familial Le Cottier et les sociétés Doodle et Lawrence Rosen LLC, détient 6.101.028 actions LEXIBOOK représentant 8.428.110 droits de vote, soit 78,59% du capital et au moins 83,46% des droits de vote de cette société, selon la répartition suivante :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote Doodle 3 637 222 46,85 3 637 222 36,02 Emeric Le Cottier 1 187 029 15,29 2 329 375 23,07 Emmanuel Le Cottier 1 154 607 14,87 2 271 879 22,50 Luc Le Cottier 122 170 1,57 189 634 1,88 Total groupe familial Le Cottier 6 101 028 78,59 8 428 110 83,46 Lawrence Rosen LLC 0 - 0 - Total concert 6 101 028 78,59 8 428 110 83,46

A la suite de la déclaration de franchissements de seuils telle que publiée le 27 décembre 2024 par l’AMF1 et du nombre maximum de droits de vote doubles en circulation en date du 23 décembre 2024 (i.e. 5.604 actions Lexibook représentant 11.208 droits de votes), Doodle détient, à l’issue de l’Offre réouverte 6.101.028 actions et droits de vote représentants 78,59% du capital et au moins 78,47% des droits de vote2.

Le règlement-livraison de l’Offre Réouverte interviendra le 15 janvier 2025.

L’avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). L’ensemble de la documentation relative à cette Offre est également disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Lexibook (https://www.lexibook.com/fr/investisseurs.html).

Gilbert Dupont est intervenu en tant que conseil financier de Doodle et Société Générale en tant que conseil financier, banque présentatrice et garante de l’OPA. D&A Strategic Corporate Finance est intervenu en tant que conseil M&A de Lexibook. McDermott Will & Emery et Delsol sont intervenus respectivement en tant que conseils juridiques de Doodle et de Lawence Rosen.

Par ailleurs, Lexibook revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours (clôturé au 31 mars 2025). A fin décembre 2024 le chiffre d'affaires atteignait environ 64 millions d'euros, soit une performance supérieure aux attentes initiales. De ce fait, la Société prévoit des ventes supérieures à 69M€ pour 2025.

Néanmoins, la dégradation rapide du taux de change euro/dollar, qui chute jusqu'à 1,02 $/euro, devrait impacter directement la marge de l'entreprise. Bien que cet impact soit maîtrisé sur cet exercice, il pourrait se faire davantage ressentir l'année prochaine si la tendance se poursuivait, les couvertures de change en place étant inefficaces au cours actuel.

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 22 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK - Aymeric Le Cottier - CEO - 01 73 23 23 48 / aymericlecottier@lexibook.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué, publié à des fins d’information uniquement, ne constitue pas une offre au public. La Note d’information établie par la société DOODLE, visée le 05 novembre 2024 sous le n° 24-465 par l’AMF, et la Note en réponse visée par l’AMF le 5 novembre 2024 sous les numéros 24-466, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de l’initiateur et de la cible sont disponibles sans frais sur les sites Internet de l’AMF (https://www.amf-france.org/) et de Lexibook (https://www.lexibook.com/fr/investisseurs.html).

1 Document 224C2847 du 27 décembre 2024.

2 Correspondant à la perte des droits de vote à la suite des engagements d’apports signés le 18 juillet 2024 tel que précisé dans la Note d’Information à la section 1.4.5.

