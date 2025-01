Ledende medarbejderes transaktioner: CEO Kristian Teär har købt aktier i Bang & Olufsen A/S

Administrerende direktør Kristian Teär har købt aktier i perioden 10. januar til 13. januar 2025, der per den 13. januar 2025 overskred rapporteringsgrænsen på EUR 20.000. Per den 13. januar 2025 har Kristian Teär samlet købt aktier for DKK 158.900.

Bang & Olufsen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om vedhæftede transaktioner vedrørende aktier i Bang & Olufsen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Bang & Olufsen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.

For mere information, kontakt venligst:

Sr. Director, Strategy & Investor Relations, Cristina Rønde Hefting, phone: +45 4153 7303

Vedhæftet fil