WISeKey’s WISeSat-Satellit, betrieben von SEALSQ Next-Generation Post-Quantum Security, erfolgreich am 14. Januar 2025 mit SpaceX in die Umlaufbahn gestartet

Der Start kann unter www.spacex.com/launches angesehen werden

Satellite location: https://wisesat.wisekey.com/?tags=WISeSat

Genf, Schweiz – 14. Januar 2025 – WISeKey International Holding („WISeKey“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: WKEY; SIX: WIHN), ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit, KI und IoT, gab heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften WISeSat.Space („WISeSat“) und SEALSQCorp (NASDAQ: LAES) („SEALSQ“) den erfolgreichen Start seines WISeSat-Satelliten der nächsten Generation bekannt. Der Satellit ist mit modernster post-quantensicherer Technologie und SEALSQ-Halbleitern ausgestattet. Der Start erfolgte an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.

Das Two-Line Element Set (TLE), ein Datenformat zur Beschreibung der Umlaufbahn von Objekten wie Satelliten, lautet:

1 99918U 24001F 25014.82552859 .00000000 00000-0 -12617-3 0 9990

2 99918 97.4388 92.5046 0003489 26.8233 333.4162 15.17165894 1001

Dieser historische Meilenstein unterstreicht den Fortschritt in der Entwicklung quantenresilienter Technologien. Der Satellit ist Teil der WISeSat-Initiative, die Echtzeit-IoT-Konnektivität durch eine Konstellation post-quantensicherer Satelliten ermöglicht und die Lebensfähigkeit der post-quantensicheren Cybersicherheit in Weltraumumgebungen demonstriert.

WISeSat plant, im Jahr 2025 fünf weitere Satelliten der nächsten Generation zu starten, die mit weiteren Fortschritten in der Post-Quantum-Kryptographie und Kommunikationstechnologie ausgestattet sein werden, was die Führungsposition des Unternehmens in satellitenbasierten IoT-Lösungen weiter festigt.

Authentifizierung von verbundenen Geräten und die Hedera Distributed-Ledger-Technologie, um einen dezentralen Rahmen für die Sicherstellung von Datenintegrität und Transparenz im gesamten Netzwerk bereitzustellen.

Pionierarbeit in post-quantenresistenter Sicherheit im Weltraum

Der WISeSat-Satellit nutzt die Root of Trust von WISeKey und die Post-Quantum-Kryptochips von SEALSQ, um modernsten Schutz gegen die wachsenden Bedrohungen durch Quantencomputer zu gewährleisten. Diese Integration macht WISeSat zum führenden Anbieter sicherer Satellitenkommunikation und bietet unübertroffene Cybersicherheit für IoT-Netzwerke weltweit.

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, kommentierte: „Dieser Start stellt einen bahnbrechenden Schritt in unseren Bemühungen dar, die Zukunft digitaler Kommunikation vor quantenbasierten Bedrohungen zu sichern. Durch die Integration der Post-Quantum-Chips von SEALSQ in unseren WISeSat-Satelliten stärken wir das Vertrauen in die digitale Kommunikation von der Erde bis in den Weltraum.“

Überblick über WISeSat

WISeSat ist die Satelliten-Tochtergesellschaft von WISeKey, die den wachsenden Bedarf an sicherer, Echtzeit-Konnektivität in Branchen wie Regierung, Finanzen, Logistik, Landwirtschaft, Energie und kritisches Infrastrukturmanagement adressiert. Durch die Nutzung von Nanosatellitentechnologie bietet WISeSat kostengünstige, skalierbare Lösungen mit globaler Abdeckung und durchgängiger Sicherheit.

Wichtige Meilensteine von WISeSat

2021: Zusammenarbeit mit Fossa Systems für die erste Generation von WISeSat-Nanosatelliten zur Machbarkeitsprüfung sicherer IoT-Konnektivität über Satellitennetzwerke.

Zusammenarbeit mit Fossa Systems für die erste Generation von WISeSat-Nanosatelliten zur Machbarkeitsprüfung sicherer IoT-Konnektivität über Satellitennetzwerke. 2022: Erweiterung der Satellitenkonstellation und Demonstration sicherer Kommunikation in verschiedenen Branchen.

Erweiterung der Satellitenkonstellation und Demonstration sicherer Kommunikation in verschiedenen Branchen. 2023: Proof of Concept (PoC) integrierte Post-Quantum-Kryptographie in die WISeSat-Plattform zur Bekämpfung von Bedrohungen durch Quantencomputer.

Proof of Concept (PoC) integrierte Post-Quantum-Kryptographie in die WISeSat-Plattform zur Bekämpfung von Bedrohungen durch Quantencomputer. 2024: PoC integrierte SEALSQ-Post-Quantum-Chips zur Verbesserung der Sicherheitsprotokolle und Zukunftssicherung des Netzwerks.

Innovative Eigenschaften von WISeSat

Post-Quantum-Bereitschaft: Ausgestattet mit SEALSQ-Kryptochips zum Schutz vor Fortschritten in der Quantencomputertechnologie.

Ausgestattet mit SEALSQ-Kryptochips zum Schutz vor Fortschritten in der Quantencomputertechnologie. Globale IoT-Konnektivität: Ermöglicht nahtlose IoT-Kommunikation, selbst in entlegenen Regionen.

Ermöglicht nahtlose IoT-Kommunikation, selbst in entlegenen Regionen. Durchgängige Sicherheit: Verwendet die Root of Trust von WISeKey für robuste Datenverschlüsselung und Authentifizierung.

Verwendet die Root of Trust von WISeKey für robuste Datenverschlüsselung und Authentifizierung. Kosteneffektiv und skalierbar: Das Nanosatellitendesign reduziert Kosten und bietet Skalierbarkeit für Branchen.

Ausblick für WISeSat

WISeKey plant, die WISeSat-Satellitenkonstellation auszubauen und ihre Fähigkeiten durch:

1. Erhöhte Satellitenabdeckung für höhere Bandbreite und Redundanz.

2. Integration von KI-gestützter Analytik für Echtzeit-Datenverarbeitung.

3. Entwicklung hybrider terrestrisch-satellitärer Lösungen für nahtlose, sichere Konnektivität.

Fortschritte in quantenresilienter IoT-Konnektivität

Der erfolgreiche Start des WISeSat-Satelliten, angetrieben durch SEALSQ-Technologie, unterstreicht das Engagement von WISeKey, die Cybersicherheitsherausforderungen durch Quantencomputing anzugehen. Dieses Ereignis ebnet den Weg für eine post-quantenresistente Zukunft, in der IoT-Kommunikation sicher, widerstandsfähig und global zugänglich bleibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com.

Über WISeSat.Space

Die WISeSat.Space AG revolutioniert IoT-Konnektivität und die Überwachung des Klimawandels durch ihre innovative Satellitenkonstellation. Mit kostengünstiger, sicherer und globaler IoT-Konnektivität ermöglicht WISeSat eine Vielzahl von Anwendungen, die die Umweltüberwachung, das Katastrophenmanagement und nachhaltige Praktiken unterstützen. Die Integration von Satellitendaten mit fortschrittlichen Klimamodellen bietet großes Potenzial, unser Verständnis des Klimawandels zu vertiefen und effektive Strategien zur Bekämpfung seiner Auswirkungen zu entwickeln. Angesichts der globalen Herausforderungen des Klimawandels sind Initiativen wie die IoT-Satellitenkonstellation von WISeSat von entscheidender Bedeutung, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Über WISeKey

Die WISeKey International Holding Ltd („WISeKey“, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein globaler Marktführer im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität und IoT-Lösungen. Sie operiert als schweizerisches Holdingunternehmen mit mehreren operativen Tochtergesellschaften, die sich jeweils auf spezifische Aspekte ihres Technologieportfolios konzentrieren:

SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES): Fokus auf Halbleiter, PKI und post-quantenbasierte Technologieprodukte

WISeKey SA: Spezialisiert auf Root of Trust (RoT) und PKI-Lösungen für sichere Authentifizierung und Identifikation in IoT-, Blockchain- und KI-Anwendungen

WISeSat AG: Fokus auf Weltraumtechnologie für sichere Satellitenkommunikation, speziell für IoT-Anwendungen

WISe.ART Corp: Schwerpunkt auf vertrauenswürdigen Blockchain-NFTs und Betrieb des WISe.ART-Marktplatzes für sichere NFT-Transaktionen

SEALCOIN AG: Fokus auf dezentralisiertes physisches Internet mit DePIN-Technologie sowie Entwicklung der SEALCOIN-Plattform





Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu sichern, indem sie sich auf ihre jeweiligen Forschungs- und Kompetenzbereiche konzentriert. Ihre Technologien integrieren sich nahtlos in die umfassende WISeKey-Plattform. WISeKey schützt digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit über 1,6 Milliarden eingesetzten Mikrochips in verschiedenen IoT-Sektoren spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des „Internet of Everything“. Die Halbleiter des Unternehmens erzeugen wertvolle Big Data, die mit KI analysiert werden, um vorausschauende Wartung und Fehlerprävention zu ermöglichen. Die von der OISTE/WISeKey kryptografischen Root of Trust bereitgestellte Authentifizierung und Identifikation sichert Anwendungen in IoT, Blockchain und KI. Das Root of Trust von WISeKey garantiert die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Menschen. Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und seinen Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge von WISeKey International Holding Ltd wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. WISeKey International Holding Ltd gibt diese Mitteilung zum heutigen Datum heraus und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt weder einen Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes („FinSA“), dessen Vorgängergesetzen, noch Werbung im Sinne des FinSA dar. Investoren müssen ihre eigene Bewertung von WISeKey und seinen Wertpapieren, einschließlich der Vorzüge und Risiken, vornehmen. Nichts hierin sollte als Zusicherung oder Versprechen für die zukünftige Leistung von WISeKey angesehen werden.

Presse- und Investorenkontakte

WISeKey International Holding Ltd

Firmenkontakt:

Carlos Moreira

Vorsitzender & CEO

Tel.: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

media@wisekey.com

WISeKey Investor Relations (USA):

The Equity Group Inc.

Lena Cati

Tel.: +1 212 836-9611 / lcati@equityny.com

Katie Murphy

Tel.: +1 212 836-9612 / kmurphy@equityny.com