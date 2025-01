EBC Financial Group Diakui di Empat Kategori Teratas dalam Ulasan 2025 FXEmpire

LONDON, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), broker global terkemuka, telah diakui dalam ulasan 2025 FXEmpire, yang memperoleh pengakuan di empat kategori utama: Broker Terbaik yang diatur FCA untuk Profesional, Broker Terbaik yang diatur ASIC untuk Trading Otomatis, Eksekusi Order Terbaik untuk Copy & Social Trading, dan Broker Eksekusi Cepat Terbaik untuk Day Trader. Penilaian ini menyoroti baik kekuatan maupun bidang EBC tempat EBC terus berkembang sebagai salah satu broker ternama yang diatur FCA di platform FXEmpire.





Selain pengakuan ini, EBC juga menerima pujian tinggi untuk beberapa aspek dalam layanan tradingnya, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyediakan trading yang lancar, andal, dan mudah diakses oleh segala jenis trader.

Proses Deposit dan Penarikan yang Lebih Sederhana

Proses deposit dan penarikan EBC menerima pujian tinggi karena kecepatan, efisiensi, dan keandalannya yang luar biasa. Dengan menyediakan pengalaman finansial yang lancar, EBC memastikan trader dapat mentransfer dana secara efektif dan dengan penuh keyakinan, yang mencerminkan dedikasinya untuk memberikan layanan trading yang tepercaya.

Penawaran Akun Fleksibel

Opsi akun EBC diakui atas fleksibilitas dan multifungsinya, yang memenuhi beragam kebutuhan trading. Baik untuk trader pemula atau profesional, struktur akun yang dipersonalisasi oleh EBC didesain untuk memenuhi kebutuhan unik serta menyempurnakan pengalaman trading.

Platform dan Alat Canggih

Platform dan alat trading EBC mendapatkan pengakuan kuat atas performa dan fitur inovatifnya. Dengan MetaTrader 4 dan 5, VPS hosting, serta solusi berbasis AI, EBC mendukung para trader untuk menjalankan strategi dengan presisi dan menjajaki peluang baru dengan percaya diri. Selain itu, platform copy trading eksklusif milik EBC dipuji atas penggunaan AI yang inovatif sehingga memfasilitasi social trading yang lancar baik untuk trader pemula maupun berpengalaman.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Trading: Fleksibel, Cepat, dan Andal

Hasil ini berasal dari fleksibilitas platform EBC, yang didesain untuk mendukung trader dari semua level pengalaman dengan fitur yang intuitif dan mudah digunakan. Dengan spread yang ketat dan biaya komisi yang rendah, EBC menawarkan lingkungan trading yang hemat biaya bagi mereka yang ingin mengoptimalkan strategi investasi mereka.

Lingkungan trading EBC ditingkatkan kualitasnya lebih lanjut dengan kecepatan eksekusi order ultra cepat yaitu kurang dari 20 milidetik, yang memastikan para trader dapat memanfaatkan peluang pasar dengan presisi dan slippage minimal. Layanan pelanggan yang luar biasa tetap menjadi landasan dalam penawaran EBC, dengan dukungan 24/7 yang memastikan klien selalu dapat mengakses bantuan. Dengan memastikan standar peraturan yang paling ketat dan menjaga transparansi, EBC mendorong kepercayaan dan keandalan secara global.

EBC juga mendukung trader dengan alat-alat canggih, seperti alat analisis alur order yang didukung dengan data CME sehingga menghasilkan wawasan tingkat institusional. Hal ini melengkapi beragam produk finansial pilihannya, termasuk valas, saham, indeks, dan komoditas, yang memenuhi berbagai preferensi trading.

Selain penawaran produknya, EBC memprioritaskan edukasi trader melalui webinar, tutorial, dan wawasan pasar, yang membekali para klien dengan pengetahuan untuk mengambil keputusan matang dengan penuh keyakinan.

Ke depannya, EBC terus membangun kekuatannya dengan memperluas ragam instrumen yang dapat diperdagangkan, meningkatkan kualitas materi edukasi, dan menjunjung tinggi komitmennya terhadap perlindungan klien melalui pengawasan dari badan pengatur seperti FCA, CIMA, dan ASIC. Dengan pertanggungan asuransi Lloyds of London yang memperkuat keamanan klien, EBC menunjukkan fokusnya untuk menetapkan tolok ukur baru terkait aspek keamanan, inovasi, dan keunggulan di tingkat global.

Terbukti Melalui Rating, Didorong oleh Inovasi

Pengakuan kepada EBC merupakan bukti nyata atas kemampuannya untuk memenuhi standar industri tertinggi, seperti dibuktikan dengan metodologi ulasan terkenal dari FXEmpire. FXEmpire menerapkan sistem rating eksklusif berdasarkan pengujian yang teliti, uji coba langsung, kuesioner terperinci, dan demonstrasi broker secara tatap muka.

Para broker dievaluasi berdasarkan lebih dari 250 variabel di sembilan kategori penting, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, fitur platform, biaya, layanan pelanggan, riset, dan pendidikan. Kategori-kategori ini diberi skor pada skala 1 hingga 5, dengan skor 5 berarti sempurna. Proses yang ketat ini dilakukan untuk memastikan rating FXEmpire memberikan wawasan akurat kepada trader yang ingin mengambil keputusan finansial matang.

Seiring pertumbuhan perusahaan ini, penghargaan ini berfungsi sebagai landasan untuk mencapai keunggulan lebih lanjut dalam lanskap finansial yang terus berkembang. Dengan memprioritaskan kepercayaan klien dan kemitraan jangka panjang, EBC tetap siap memimpin industri valas, yang membentuk masa depan di mana setiap pengalaman trading didukung oleh integritas, inovasi, dan peluang.

Cari tahu bagaimana platform EBC yang telah meraih penghargaan dapat meningkatkan kualitas pengalaman trading Anda. Kunjungi www.ebc.com untuk mengeksplorasi alat, sumber daya, dan penawaran akun kami yang disesuaikan dengan kebutuhan trader dari semua level.

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) yang didirikan di distrik keuangan terkemuka London, terkenal dengan berbagai layanan dalam bidang broker keuangan dan pengelolaan aset. Dengan kantor yang secara strategis berlokasi di pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC memudahkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang pasar dan trading di tingkat global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui oleh berbagai penghargaan, EBC mengaku bangga atas kepatuhannya terhadap berbagai tingkat peraturan internasional dan standar etika terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan memiliki lisensi di yurisdiksinya masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya, EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Inti EBC Group diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dengan pengalaman mendalam lebih dari 30 tahun di lembaga keuangan besar yang telah dengan mahir melewati siklus ekonomi signifikan mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap keterlibatan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, dengan menawarkan layanan spesialisasi di berbagai wilayah seperti Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, kampanye United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kesehatan global. Mulai bulan Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang mudah tentang ekonomi dan penerapannya hingga tantangan masyarakat yang besar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

https://www.ebc.com/

Kontak Media:

Savitha Ravindran

Manajer Humas Global (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Manajer Hubungan Masyarakat Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Kepala Hubungan Masyarakat Global

douglas.chew@ebc.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93573bc0-c0b2-43a0-a40b-432c6790f11d/id