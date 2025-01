Les données sur l’habitation du quatrième trimestre laissent entrevoir une reprise des ventes en 2025

OTTAWA, Ontario, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une grande partie des nouvelles propriétés inscrites au début de l’automne ayant été vendues, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont fléchi en décembre 2024.

Les ventes ont reculé de 5,8 % par rapport à novembre, mais elles demeurent supérieures de 13 % à leur niveau de mai, juste avant la première baisse des taux d’intérêt par la Banque du Canada au début de juin.

Le quatrième trimestre de 2024 a connu une hausse des ventes de 10 % par rapport au troisième trimestre et a figuré parmi les trimestres où les ventes ont été les plus fortes au cours des 20 dernières années, si l’on ne tient pas compte de la pandémie.

« Le nombre de propriétés vendues au Canada a diminué en décembre par rapport à octobre et à novembre, qui avaient été plus vigoureux, mais il s’agissait probablement davantage d’une question d’offre que de demande, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Nous continuons de prévoir une importante manifestation de la demande refoulée au printemps 2025, le niveau des taux d’intérêt le plus bas attendu coïncidant avec la mise en vente d’un grand nombre de propriétés par les vendeurs une fois que la neige aura fondu. »

Faits saillants de décembre

Les ventes résidentielles au pays ont affiché un recul de 5,8 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) ont été supérieures de 19,2 % à celles de décembre 2023.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a diminué de 1,7 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a augmenté de 0,3 % d’un mois à l’autre et n’a diminué que de 0,2 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a augmenté de 0,3 % d’un mois à l’autre et n’a diminué que de 0,2 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 2,5 % d’une année à l’autre.



Les nouvelles inscriptions ont diminué de 1,7 % d’un mois à l’autre en décembre, marquant trois baisses mensuelles consécutives après une augmentation de l’offre en septembre dernier.

« Bien que l’activité sur le marché de l’habitation puisse prendre une pause au cours de l’hiver et qu’il y ait moins de propriétés à vendre, le rebond du marché à l’automne donne un bon aperçu de ce qui pourrait se produire au printemps, a déclaré James Mabey, président de l’ACI. En immobilier, le printemps arrive toujours plus tôt que ne le prévoient les vendeurs et les acheteurs. Les acheteurs devraient commencer à se manifester en grand nombre d’ici quelques mois. Donc si vous souhaitez acheter ou vendre une propriété en 2025, contactez un courtier ou agent immobilier de votre région et commencez à vous préparer dès aujourd’hui. »

Les ventes ayant diminué plus que les nouvelles inscriptions d’un mois à l’autre en décembre, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a reculé à 56,9 %, contre 59,3 % en novembre, son plus haut niveau depuis 17 mois. La moyenne à long terme de ce ratio est de 55 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de 2024, 128 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® canadiens, ce qui représente une hausse de 7,8 % par rapport à l’année précédente, mais qui demeure un résultat inférieur à la moyenne à long terme, qui est d’environ 150 000 inscriptions.

On comptait 3,9 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de 2024, soit une hausse par rapport au creux de 15 mois qui s’établissait à 3,6 mois à la fin de novembre, mais qui demeure nettement inférieure à la moyenne à long terme, qui se situe autour de 5 mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,5 mois. Cela signifie que l’équilibre actuel de l’offre et de la demande à l’échelle nationale tend toujours vers un marché favorable aux vendeurs.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a augmenté de 0,3 % de novembre à décembre 2024, soit la deuxième hausse mensuelle consécutive.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) était à peine inférieur de 0,2 % à celui de décembre 2023, soit la plus faible baisse depuis que les prix ont plongé en territoire négatif d’une année à l’autre en avril dernier.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 676 640 $ en décembre 2024, en hausse de 2,5 % par rapport à décembre 2023.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mardi 18 février 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

