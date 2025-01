Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle 4e trimestre 2024

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 15 janvier 2025

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 4e TRIMESTRE 2024

Variation du Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : -0,97%

En K€ Cumul au



troisième



trimestre Quatrième



trimestre Cumul



Année 2024 Hôtel Regina Paris 14 637 5 485 20 121 Hôtel Majestic - Spa Paris 5 672 1 986 7 658 Hôtel Raphaël Paris 13 245 1 826 15 070 Total 2024 33 553 9 296 42 849 2023 Hôtel Regina Paris 14 591 4 938 19 528 Hôtel Majestic - Spa Paris 5 757 1 647 7 404 Hôtel Raphaël Paris 12 698 3 637 16 335 Total 2023 33 045 10 222 43 267 Variation en % 2024 vs 2023 1,54% -9,05% -0,97%

Le chiffre d’affaires des trois établissements s’élève à 42,8 millions d’euros au 31 décembre 2024, soit une diminution de 0.97% par rapport à l’année précédente.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 67,92% au 31 décembre 2024, il était de 66,97% au 31 décembre 2023. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 610,03 euros pour 623,40 euros l’an dernier à la même date. Le RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 414,34 euros hors taxes. Il était de 417,52 euros au 31 décembre 2023.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 20 121 K€ soit une augmentation de 3,04%, dont 2 305 K€ en restauration à l’identique qu’en 2023. Le taux d’occupation est de 75,05% au 31 décembre 2024, il était de 71,10% au 31 décembre 2023. Ce chiffre d’affaires s’explique par le positionnement du prix moyen à 656,76 € en 2024 contre 669,01 € en 2023 et l’augmentation du taux d’occupation, entraînant un RevPar de 492,92 € pour 475 ,66 € l’an dernier.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 7 658 K€ contre 7 404 K€ au 31 décembre 2023 soit une augmentation de 3,42%. Son taux d’occupation atteint 64,11% pour 58,30% au 31 décembre 2023 soit une augmentation de 5,8 points de TO, mais son prix moyen atteint 527,20 € pour 569,69 € en 2023. Le RevPar s’établit à 338,00 € pour 332,12 € au 31 décembre 2023.

L’hôtel Raphael, fermé pour déménagement et travaux depuis le 10 novembre 2024 atteint 15 070 K€ de chiffre d’affaires dont 3 623 K€ en restauration contre 16 335 K€ au 31 décembre 2023 incluant 4 220 K€ de restauration ; soit une diminution globale de 7,74%. Son taux d’occupation est de 62,12% au 31 décembre 2024, il était de 68,06 % au 31 décembre 2023. Le prix moyen s’élève à 602,08 € pour 598,74 € en 2023 soit un RevPar de 374,00 au 31 décembre 2024 pour 407,53 € l’an dernier à la même date.

Faits marquants du trimestre

L’activité du quatrième trimestre 2024 a été très soutenue en termes de volume et donc d’occupation, et avec un maintien des prix moyens élevés. Les hôtels ont connu un effet post JO 2024 très favorable avec une fréquentation importante même sur ces mois de basse saison.

L’hôtel Raphael a fermé ses portes au public le 10 novembre 2024 pour déménagement avant travaux qui ont débuté le 2 décembre 2024. L’ensemble des collaborateurs d’exploitation de l’hôtel Raphael ont pu être soit repositionnés dans les établissements Regina et Majestic Hotel-Spa, soit dans des hôtels de la capitale.

L’année 2024 comme l’indique les analyses des professionnels du secteur montre une accalmie dans la croissance des prix moyen. Cette année a été affectée par un trou d’air atypique qui a précédé les Jeux Olympiques, par une météo estivale plus que maussade et par la dégradation de la conjoncture économique sur le second semestre avec un environnement politique instable.

Parallèlement, la conjoncture économique et politique mondiale est très sensible avec la guerre en Ukraine et la poursuite des conflits en Israël notamment, ayant pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et une insécurité grandissante. Les voyages de notre clientèle et la fréquentation de nos hôtels pourraient être impactés.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez ont rencontré des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il faut palier par de l’intérim et des extras.

Perspectives

Notre activité en ce début d’année 2025 tend à se stabiliser vers une activité d’hiver normale de basse saison.

L’année 2025 sera une année de travaux pour l’hôtel Raphael et le chiffre d’affaires de l’année 2025 sera donc réalisé par les hôtels Regina et Majestic Hotel-Spa.

La trésorerie de la société nous permettra de faire face à nos engagements pour l’année à venir.

