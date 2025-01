Alstom S.A. : Alstom va réviser et moderniser 181 voitures de trains suburbains à deux niveaux pour Metrolinx en Ontario, au Canada

La révision à mi-vie et la modernisation des voitures de trains suburbains à deux niveaux de la série VIII commenceront d’ici 2026 sur le site Alstom de Thunder Bay, en Ontario, et sécuriseront environ 250 emplois hautement qualifiés au moins jusqu’en 2030.

Le montant de l’accord-cadre s’élève à environ 500 millions de dollars canadiens (environ 340 millions d’euros).

Alstom est un partenaire de longue date de Metrolinx et lui fournit du matériel roulant, de la signalisation, de la maintenance et des services d’exploitation ferroviaire en Ontario depuis près de 50 ans.



15 janvier 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un nouvel accord avec Metrolinx pour la révision et la modernisation de 181 voitures de trains suburbains à deux niveaux du service GO Transit, le service de transport public de la région du Grand Golden Horseshoe en Ontario, au Canada. L’accord-cadre est évalué à environ 500 millions de dollars canadiens (environ 340 millions d’euros), sous réserve des conditions définitives à l’accord*.

La révision à mi-vie et les mises à niveau des voitures à deux niveaux de la série VIII, construites à l’origine entre 2008 et 2015, commenceront d’ici 2026 sur le site Alstom de Thunder Bay, en Ontario, et sécuriseront environ 250 emplois hautement qualifiés au moins jusqu’en 2030.

« Nous remercions le gouvernement de l’Ontario et Metrolinx pour leur confiance renouvelée et pour leur reconnaissance de l’expertise unique de notre équipe de Thunder Bay, la mieux placée pour mettre à niveau les voitures qu’elle a fabriquées à l’origine », a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Amériques. « Nous sommes fiers de continuer à fournir une flotte modernisée avec des équipements passagers à la pointe pour améliorer l’expérience des usagers des transports en commun dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. »

Un partenaire de choix

La totalité des voitures GO Transit si distinctives avec leur livrée verte et blanche a été construite sur le site Alstom de Thunder Bay au cours des 50 dernières années. En vertu d’un contrat signé en 2021, Alstom est déjà le fournisseur choisi par Metrolinx pour remettre à neuf 94 voitures à deux niveaux de la série VII et il assure l’entretien du parc de voitures et de locomotives de GO Transit depuis plus de 25 ans. De plus, Alstom exploite le réseau ferroviaire suburbain de GO Transit depuis plus d’une décennie, notamment en fournissant les équipes de bord et en assurant le service à la clientèle sur plus de 500 kilomètres de voies, répartis sur sept lignes.

« Prolonger la durée de vie de ces voitures est un élément essentiel de notre plan pour un service ferroviaire GO Transit plus rapide et plus fréquent, répondant aux demandes d’une région en pleine croissance. Avec des équipements de pointe à bord, ces voitures rénovées assureront un voyage confortable et agréable aux clients pour les années à venir », a déclaré Michael Lindsay, président-directeur général par intérim de Metrolinx.

Des améliorations à la pointe de la technologie

Les améliorations apportées à l’intérieur des voitures comprendront l’installation de prises avec ports USB, la mise à jour des panneaux et du revêtement de sol, le remplacement des sièges, de nouvelles toilettes plus accessibles et un éclairage LED plus économe en énergie. Ces voitures modernisées permettront à Metrolinx de disposer d’une flotte ferroviaire plus fiable pour soutenir les améliorations de service, notamment le programme d’expansion de GO en cours (pour lequel Alstom est également un partenaire), dans le but de réduire la congestion et d’accroître la satisfaction des clients grâce à un service ferroviaire plus rapide, plus fréquent et plus pratique dans la région.

Un expert en modernisation

Avec son portefeuille complet de solutions FlexCare Modernise, Alstom est un partenaire privilégié pour les projets de modernisation visant à prolonger la durée de vie du matériel roulant. Au fil des ans, l’entreprise a modernisé plus de 45 000 véhicules à travers le monde. En Amérique du Nord, Alstom a travaillé sur plusieurs projets de modification, de rénovation et de révision pour des clients tels que : Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, California Department of Transportation, Massachusetts Bay Transportation Authority, Canadian Rocky Mountaineer, Maryland Transit Authority et Port Authority Transit Corporation desservant la Pennsylvanie et le New Jersey.

Alstom est la seule entreprise ferroviaire de taille mondiale à avoir une empreinte industrielle au Canada. Elle possède des sites de production et d’ingénierie à Brampton, Kingston et Thunder Bay en Ontario, ainsi qu’à La Pocatière et Saint-Bruno-de-Montarville au Québec. Alstom possède également des sites de services et des activités opérationnelles importantes dans de nombreuses grandes villes du pays, de Montréal à Vancouver, en passant par la région du Grand Toronto et de Hamilton, Ottawa et Edmonton. Alstom a construit près de 80 % de toutes les voitures de transport de passagers au Canada, ce qui en fait un acteur de premier plan et un partenaire engagé dans le développement des systèmes de transport ferroviaire public du pays. Des millions d’usagers du transport collectif à travers le Canada se déplacent chaque jour dans des véhicules construits, entretenus ou exploités par Alstom, ou utilisant une technologie de signalisation d’Alstom. Au cours de l’exercice 2023/24, les activités d’Alstom au Canada ont soutenu 8 300 emplois, dont près de 5 000 employés directs. Ses opérations ont contribué à hauteur de 575 millions de dollars canadiens (environ 388 millions d’euros) au PIB du pays.

*Le contrat devrait être signé et comptabilisé au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2024/25.

