EBC Financial Group זכתה להכרה בארבע קטגוריות מובילות בסקירה של FXEmpire לשנת 2025

EBC Financial Group (EBC), חברת ברוקראז' גלובלית מובילה, זכתה להכרה בסקירת FXEmpire לשנת 2025 בארבע קטגוריות מפתח: הברוקר הטוב ביותר למקצוענים בפיקוח FCA, הברוקר הטוב ביותר למסחר אוטומטי בפיקוח ASIC, ביצוע ההזמנה הטובה ביותר למסחר בהעתקות ומסחר חברתי, והברוקר המציע את הביצוע המהיר הטוב ביותר לסוחרי יומיים. הערכה זו מדגישה הן את החוזקות של EBC והן את התחומים שבהם היא ממשיכה להתפתח כאחת מחברות הברוקרים המובילות בפיקוח FCA על הפלטפורמה של FXEmpire.

לצד ההכרות הללו זכתה EBC לשבחים רבים על מספר היבטים של שירותי המסחר שלה, וזה מראה את המחויבות של החברה להפוך את המסחר לחלק, אמין ונגיש עבור כל סוגי הסוחרים.

תהליכי הפקדה ומשיכה יעילים

תהליכי ההפקדה והמשיכה של EBC קיבלו שבחים רבים על המהירות, היעילות והאמינות יוצאי הדופן שהם מציעים. אספקת חוויה פיננסית חלקה מאפשרת ל-EBC להבטיח לסוחרים שהם יכולים להעביר כספים ביעילות ובביטחון, וזה משקף את מסירותה לאספקת שירותי מסחר מהימנים.

הצעות חשבון גמישות

אפשרויות החשבון של EBC זכו להכרה בזכות גמישותן ורבגוניותן, המספקות מגוון רחב של צרכי מסחר. בין אם עבור סוחרים מתחילים או מקצועיים, מבני החשבון המותאמים אישית של EBC נועדו לענות על דרישות ייחודיות ולשפר את חוויות המסחר.

פלטפורמות וכלים חדשניים

פלטפורמות וכלי המסחר של EBC זכו להכרה ברמה גבוהה בזכות הביצועים והתכונות החדשניות שלהם. עם MetaTrader 4 ו-5, אירוח VPS ופתרונות מונעי בינה מלאכותית, EBC מעצימה את הסוחרים לבצע אסטרטגיות מדויקות ולבחון הזדמנויות חדשות בביטחון. בנוסף, פלטפורמת המסחר המועתק הקניינית של EBC זכתה לשבחים על השימוש החדשני שלה ב-בינה מלאכותית, והיא מאפשרת מסחר חברתי חלק לסוחרים מתחילים ומנוסים כאחד.

שיפור האיכות של סביבת המסחר: גמישות, מהירות ואמינות

תוצאות אלו נובעות בזכות גמישות הפלטפורמה של EBC שנועדה לתמוך בסוחרים, בכל רמות הניסיון, עם תכונות אינטואיטיביות וקלות לשימוש. עם מרווחים צמודים ודמי עמלות נמוכים, EBC מציעה סביבת מסחר חסכונית עבור אלה המעוניינים לייעל את אסטרטגיות ההשקעה שלהם.

סביבת המסחר של EBC זכתה לשיפור נוסף בדמות ביצוע הזמנות במהירות גבוהה במיוחד, של פחות מ-20 אלפיות-השנייה, כדי להבטיח לסוחרים יכולים לנצל הזדמנויות שוק בדיוק ובמינימום טעויות. שירות לקוחות יוצא דופן נותר אבן יסוד בפתרונות של EBC, עם תמיכה של 24/7 המבטיחה ללקוחות תמיד גישה לסיוע. על ידי הקפדה על תקנים רגולטוריים מחמירים ושמירה על שקיפות, EBC מטפחת אמון ואמינות ברחבי העולם.

EBC גם מעצימה סוחרים עם כלים מתקדמים, כגון כלי ניתוח זרימת הזמנות המופעל על ידי נתוני CME, ומספק תובנות ברמה מוסדית. זה משלים את המבחר המגוון של מוצרים פיננסיים, כולל מט"ח, מניות, מדדים וסחורות, המספקים מגוון רחב של העדפות מסחר.

מעבר לפתרונות שלה, EBC נותנת עדיפות לחינוך לסוחרים באמצעות סמינרים מקוונים, הדרכות ותובנות שוק, ומציידת את הלקוחות בידע לקבל החלטות בטוחות ומושכלות.

EBC, במבט קדימה ממשיכה לבנות על החוזקות שלה על ידי הרחבת מגוון המכשירים הסחירים שלה, שיפור המשאבים החינוכיים ושמירה על מחויבותה להגנת לקוחות עם פיקוח רגולטורי של FCA, CIMA ו-ASIC. עם כיסוי ביטוחי של Lloyds of London, המספק חיזוק לאבטחת הלקוחות, EBC מדגימה את ההתמקדות שלה בהצבת אמות מידה חדשות לאבטחה, חדשנות ומצוינות גלובלית.

מוכח בידי דירוגים, מונע על ידי חדשנות

ההכרה ב-EBC היא עדות ליכולתה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה, כפי שאומת בידי מתודולוגיית הסקירה המפורסמת של FXEmpire. FXEmpire מיישמת מערכת דירוג קניינית המבוססת על בדיקות מדוקדקות, ניסויים חיים, שאלונים מפורטים והדגמות אישיות לברוקרים.

הברוקרים מוערכים באמצעות יותר מ-250 משתנים בתשע קטגוריות קריטיות, כולל ציות לרגולציה, תכונות של הפלטפורמה, עמלות, שירות לקוחות, מחקר וחינוך. הקטגוריות מקבלות ניקוד בסולם של 1 עד 5, כאשר 5 מציין הצטיינות. תהליך קפדני זה מבטיח שהדירוגים של FXEmpire מספקים לסוחרים תובנות מהימנות כדי לקבל החלטות פיננסיות מושכלות.

ככל שהחברה ממשיכה לצמוח, שבחים אלה משמשים בסיס למצוינות נוספת בנוף הפיננסי המתפתח ללא הרף. על ידי מתן עדיפות לאמון הלקוחות ושותפויות ארוכות טווח, EBC נשארת מוכנה להוביל את תעשיית המט"ח, לעצב עתיד שבו כל חוויית מסחר מגובה ביושרה, חדשנות והזדמנויות.

גלו כיצד הפלטפורמה עטורת הפרסים של EBC יכולה לשפר את חוויית המסחר שלכם. בקרו בכתובת www.ebc.com כדי לחקור את הכלים, המשאבים והצעות החשבון שלנו המותאמים לסוחרים בכל הרמות.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, סידני, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, איי קיימן, בנקוק, לימסול ובמקומות נוספים, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

