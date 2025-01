Le CN lance un projet pilote : une locomotive hybride de moyenne puissance

MONTRÉAL, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer le lancement de sa toute nouvelle locomotive électrique hybride de moyenne puissance, réalisée en collaboration avec Knoxville Locomotive Works (KLW). Cette locomotive hybride novatrice sera mise à l’épreuve dans diverses conditions d’exploitation, à travers le réseau du CN dans le cadre d’un projet pilote, afin d’évaluer son potentiel d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’économie de carburant, ce qui marque un pas de plus vers des activités ferroviaires plus modernes et plus durables.

L’unité hybride de 3 200 HP de puissance moyenne est construite à partir d’une locomotive traditionnelle de faible puissance du CN utilisée dans les triages et sur les lignes secondaires. Elle comprend un système de contrôle moderne, avec une puissance augmentée jusqu’à 60 %, et est alimentée par un système hybride batterie-diesel 2,4 MWh-700 HP, prêt à recevoir jusqu’à 100 % de biocarburants. Le système hybride vise à réduire la consommation de carburant d’environ 50 % par rapport à une locomotive typique utilisée aujourd’hui dans des opérations similaires. Le CN prévoit que cette initiative favorisera des avancées en matière de technologie hybride et contribuera immédiatement à la réduction d’émissions.

« Ce projet pilote mené par le CN représente une autre étape importante de notre parcours en matière de développement durable et de technologies émergentes. Nous croyons que ce système hybride, s’il porte ses fruits, pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre provenant de nos activités dans nos triages, tout en maintenant notre engagement envers nos clients et les collectivités que nous desservons. »

- Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau du CN

La mise en service de la locomotive hybride comprendra plusieurs étapes et se déroulera au cours des six prochains mois dans plusieurs triages et lignes secondaires du CN, notamment au Tennessee, au Mississippi et en Louisiane. La locomotive fera aussi éventuellement l’objet d’essais par temps froids dans l’ouest du Canada. Cette approche progressive permettra au CN d’évaluer l’efficacité et les protocoles opérationnels de la locomotive. Ce projet fait partie du programme du CN visant à procéder à la décarbonisation requise afin d’atteindre la carboneutralité, avec les autres projets pilotes de locomotives annoncés précédemment.

