2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q4/24 Q4/23 yoy 12m/24 12m/23 yoy Supermarketid 164,1 165,0 -0,5% 610,4 620,2 -1,6% Kaubamaja 33,2 34,9 -4,7% 104,2 110,5 -5,7% Autokaubandus 51,2 45,7 12,0% 200,8 194,4 3,3% Turvasegment 6,0 5,3 13,5% 21,9 15,7 39,6% Kinnisvara 2,1 1,7 23,7% 7,3 6,6 10,8% Müügitulud kokku 256,6 252,6 1,6% 944,6 947,3 -0,3% Supermarketid 4,6 7,4 -38,2% 16,0 20,0 -19,8% Kaubamaja 1,8 1,9 -7,2% -0,3 1,6 -120,7% Autokaubandus 2,3 1,9 18,5% 11,1 13,3 -16,1% Turvasegment -0,1 -0,2 -70,5% 0,2 -0,1 -423,9% Kinnisvara 5,5 2,8 97,2% 11,1 10,4 6,0% IFRS 16 -0,8 -0,7 17,4% -2,6 -2,2 16,8% Maksueelne kasum kokku 13,2 13,1 1,0% 35,5 43,0 -17,5%

Grupi 2024. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 256,6 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 1,6%. Kogu 2024. aasta auditeerimata müügitulu oli 944,6 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 947,3 miljonit eurot, 0,3%. Grupi 2024. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata maksueelne kasum oli 13,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 1,0%. 2024. aasta maksueelne kasum oli 35,5 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 17,5%.

Neljas kvartal on Grupi majandustegevuses olnud traditsiooniliselt kõige elavam. Vaatamata Eesti jaekaubanduse jätkuvale langusele suutis Grupp 2024. aasta viimases kvatalis võrreldes aasta varasemaga müügitulu kasvatada. Ootuspäraselt sai Eesti 2025. aasta automaksu kehtestamisest kantud autode ostubuumist neljandas kvartalis osa Grupi autosegmendi Eesti autodiiler. Konkurentidega võrreldes ei mindud allahindlustega sama sügavale ja see aitas kasvatada Grupi autosegmendi kasumit ka neljandas kvartalis. Turvasegment näitas läbi aruandeaasta tugevat müügikasvu ning jätkas silmapaistva orgaanilise kasvuga neljandas kvartalis, mil 2023. aasta esimeses pooles omandatud ettevõte lisandumine enam mõju ei avaldanud. Eesti majanduse pikaajaline jahtumine on mõjutanud tarbijaid üha rohkem eelistama soodushinnaga tooteid ja see omakorda survestab jaesegmentide marginaale, mis 2024. aasta viimases kvartalis seetõttu mõnevõrra langesid võrreldes aasta varasemaga. Grupi tegevuskulud olid üldjoontes stabiilsed. Suuremaid kasvuprotsente näitasid kasvanud kampaaniamahtudega seotud turunduskulud ja automatiseerimisele suunatud IT-kulud. Tööprotsesside jätkuv efektiivistamine on aidanud hoida tööjõukulusid kontrolli all. Tööjõukulud kasvasid neljandas kvartalis 3,2%, samal ajal kasvas keskmine töötajate arv 2,0%. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt Grupi laenude intressikasvu järkjärguline mõju ning rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest tulenev edasilükkunud tulumaksu ümberarvestus. Neljanda kvartali kasumit kasvatas erakorraliselt Grupi kinnisvarasegmendis Lätis müüdud kaks põhitegevuseks mittevajalikku objekti, millelt teeniti kasumit 2,1 miljonit eurot.

2024. aasta IV kvartalis valmis autosegmendi Eesti diileril Viking Motorsil uus KIA flagship esindus Tallinna piiril Peetris. Peetri autoesinduse kõrvale jätkatakse keretöökoja ehitust. Aruandeaasta lõpus avati Riias Bikernieku piirkonnas uus KIA esindus, et paremini teenindada kliente Riia selles linnaosas. Leedus jätkati koostöös TKM Lietuva UABga uue KIA-Škoda multibränd esinduse ehitamist Vilniusesse. Aruandeaasta varasematest arendustegevustest valmis Selver kaks uut kauplust – augustis avati Tallinnas Rocca al Mare keskuses uus Selveri kauplus ja septembris avati uus Selver Tartus Raadil. Kaubamajade segment avas augustis Tartu müügimajas uue Toidumaailma, mis on Lõuna-Eesti parima valikuga toidukauplus. Samuti jätkati uue e-poe arendust, mis on tihedalt integreeritud füüsiliste kauplustega. Partner Kuukaardi Osamakse ja Järelmaks on nüüd saadaval ka e-poes, pakkudes paindlikke maksevõimalusi. Kaubamaja segmendis laiendati Lõunakeskuse I.L.U. kauplust ja viidi see üle uuele kontseptsioonile. Kinnisvarasegmendis valmis logistikakeskus Maardus, mis alustas tegevust septembri lõpus. Uue logistikakeskuse ehitusmaksumus oli 20 miljonit eurot ning see tõhustab Grupi tarneahela juhtimist ja logistikateenuseid.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 744 tuhande kasvades aastaga 3,3%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 86,0% (2023. aastal oli see 86,6%). Septembri lõpus Kaubamaja e-poodi laienenud „Maksa hiljem“ makselahendused Osamakse ja Järelmaks said neljandas kvartalis klientidelt sooja vastuvõtu ja positiivse tagasiside. Osamakse võimaldab klientidel jagada ostude eest tasumist 3 või 6 võrdsesse ossa ilma lisa-kuludeta, samas kui Järelmaksu makseid saab hajutada kuni 36 kuu peale.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2024. aasta konsolideeritud müügitulu oli 610,4 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema näitaja suhtes 1,6%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 164,1 miljonit eurot, püsides eelnenud aasta tasemel (muutus -0,5%). Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2024. aastal 0,41 tuhat eurot (võrreldav näitaja 2023. aastal oli 0,43 tuhat eurot) ja IV kvartalis 0,43 tuhat eurot (võrreldav näitaja 2023. aastal oli 0,45 tuhat eurot). Võrreldavate kaupluste vaates oli 2024. aastal keskmiselt ühes kuus kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,41 tuhat eurot (sama näitaja 2023. aastal oli 0,44 tuhat eurot) ja IV kvartalis 0,43 tuhat eurot (sama näitaja 2023. aastal oli 0,45 tuhat eurot). Kauplustest tehti 2024. aastal 44,4 miljonit ostu. Ostude arv püsib varasema aasta tasemel (kasv 0,4%).

2024. aasta IV kvartalis oli maksueelne kasum 4,6 miljonit eurot, olles baasperioodist 2,8 miljoni euro võrra väiksem. 2024. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 16,0 miljonit eurot, langedes aasta võrdluses 4,0 miljoni euro võrra. Puhaskasum oli 2024. aastal kokku oli 15,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna aasta varasemaga 2,9 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb ettevõtte edasilükkunud tulumaksu arvestuslikust ümberjaotusest Grupi ärisegmentide vahel.

Võrdlusbaasi andmeid mõjutab 2023. aasta märtsis segmendi suurima kaupluse, Järve Selveri, sulgemine renoveerimiseks ja sellele eelnev tühjendusmüük. Järve Selver taasavati klientidele renoveeritud kujul maikuus. Baasandmeid mõjutab ka Kurna Selveri avamine 2023. aasta augustis, samuti WOW Selver ABC sulgemine jaanuaris ning Punase Selveri sulgemine maikuus. 2024. aastal avati kaks uut Selveri kauplust - augusti lõpus Tallinnas Rocca al Mare keskuses ning septembri lõpus Tartus, Raadil. Kaupluste avamisega seonduvad ühekordsed kulutused avaldavad mõju 2024. aasta kasumile.

Selveri müügitulemused on mõjutatud Eesti jaekaubanduskeskkonna üldisest olukorrast, kus müügimahud püsivad kolmandat aastat languses ja tarbijate kindlustunne on jätkuvalt nõrk. Klientide madal ostujõud ning kindlustunne kanduvad selgelt üle toidu- ja esmatarbekaupade segmenti. 2024. aasta üheteistkümne kuu spetsialiseerimata kaupluste, kus ülekaalus toidukaubad, tubakas, alkohol segmendi müügitulu kasvas 0,8%, kuid mahuline müük on langenud ligikaudu 2,5%. Eelkõige tagasihoidlik müügipinna lisandumine, kahe kaupluse sulgemine ja tegevused hinnakuvandiga on tinginud turusegmendi keskmisest aeglasema müügitulu kasvu, kuid taganud segmendist paremad mahulise müügi näitajad. Positiivsena saab välja tuua, et supermarketite segmenti kuuluva Keskusköögi tootmismaht näitas aasta viimases kvartalis jõudsat pea 6%-list kasvu. Vaatamata suvekuude lühiajalisele tootmismahu kahanemistrendile, kasvas aastane tootmismaht üle 2,5%. Klientide ostuaktiivsuse elavdamiseks on suurendatud pakutavaid allahindlusi, käivitatud püsivalt heade tavahindade projekt, mille raames pakutakse klientidele umbes 650 väga soodsate hindadega toodet. Kevadel alustati sihtkampaaniaga Kuldne Kolmapäev pensioni eas klientidele, mis on saanud sihtrühma poolt väga positiivse vastuvõtu. 2024. aasta kasumit mõjutab eelkõige vähenenud kaupade läbimüük ja kaupade müügist teenitud brutokasumi vähenemine, mis on tingitud tegevustest hinnakuvandiga ja kampaaniatoodete osakaalu suurenemisest ostukorvis. Aruandlusperioodil on kallinenud pea kõikide teenuste ja materjalide hinnad, kuid vaatamata sellele on rakendatud kokkuhoiumeetmete tulemusena suudetud keerukas majandussituatsioonis tegevuskulude kasv hoida 3% tasemel. Pideva tööprotsesside efektiivistamise tulemusena on tööjõukulud püsinud aasta varasemaga samal tasemel.

Kaupade sortiment ning protsesside optimeerimine on jätkuvalt fookuses, rõhutades jätkusuutlikkuse strateegia eesmärkide täitmist. Kulinaaria on pea kõikides kaubagruppides üle läinud ümbertöödeldavatest monomaterjalidest pakenditele, olles sellega lähedal 100% ringlusse võetava pakendi eesmärgi täitmisele. Lisaks tootepakendile on tähelepanu alla võetud veopakendid ning täielikult on üle mindud plastist ringluskaubaalustele.

Supermarketite segmenti kuulub aasta lõpu seisuga 73 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 124,8 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ, mille tooteportfelli kuulub üle 400 toote.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2024. aasta müügitulu oli 104,2 miljonit eurot, jäädes eelnenud aasta võrreldavale perioodile alla 5,7%. IV kvartali müügitulu oli 33,2 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aastale alla 4,7%. Kaubamajade segmendi 2024. aasta maksueelne kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 2,0 miljoni euro võrra. IV kvartali maksueelne kasum oli 1,8 miljonit eurot, mis oli eelnenud aasta võrreldavast perioodist 7,2% madalam.

Kaubamaja müügimajade 2024. aasta keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,32 tuhat eurot kuus, mis on 6,6% madalam, kui eelnenud aasta samal perioodil. 2023. aastal alanud majandusolukorra jahenemine jätkus ka aruandeaastal, mistõttu esimese poolaasta allahindluskampaaniad olid võrreldes 2023. aastaga jõulisemad ja see mõjutas ka Kaubamajade tulemust. Tallinna müügimaja tulemust mõjutas negatiivselt endiselt jätkunud Vanasadama trammitee ehitus Tallinna kesklinnas ja suletud Viru Keskuse bussiterminal, mis mõjutas tuntavalt sisenejate arvu. Tartu müügimajas algas juuni lõpus Toidumaailma täiemahuline renoveerimine, mistõttu oli Tartu Toidumaailm suvel kaks kuud suletud. 29. augustil avati täiesti uue kontseptsiooniga Lõuna-Eesti parima valikuga toidupood, mille avamisjärgselt on sisenejate arv olnud märkimisväärses kasvus. Sügishooaeg oli 2024. aastal tavapärasest soojemate ilmadega ja päris talveilmad saabusid alles aasta lõpus, mis mõjutas tuntavalt neljanda kvartali moekaupade müüke. Neljandas kvartalis oli tunda, et kliendid olid jõulukingituste ostmisel tasakaalukamad ja alustasid jõuluostudega varakult neljanda kvartali suurte kampaaniatega. Samas müüs Kaubamaja ka seekord jõuluhooajal heategevusprojekti raames rekordilise koguse käsitöötrühvleid, mille müügist kogutud tulu annetati heategevusfondile Minu Unistuste Päev, mis aitab raskesti haigetel lastel emotsionaalselt paremini toime tulla.

Kaubamaja lansseeris I kvartalis uuel platvormil e-poe, kus on oluliselt parandatud klientide kasutusmugavust ja AI-le toetuv soovitusmootor loob eeldused müügitulemuste parandamiseks. Viimases kvartalis oli klientidel võimalus e-poes kasutada ka finantsteenuseid.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2024. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 2,8 miljonit eurot, mis oli 2023. aasta sama perioodiga võrreldes vähem 2,21% vähem. Neljandas kvartalis oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2023. aasta neljanda kvartali tulemusest 0,1 miljoni euro võrra madalam. Jõulumüüke mõjutas tarbijate üldine kindlustunde vähenemine lähenevate maksumuudatuste ootuses, mille tõttu eelistati soodsama hinnaga ning kampaaniahindadega kingitusi. 2024. aasta müügitulu oli 8,7 miljonit eurot, mis on 2023. aastaga võrreldes 3,0% enam. 2024. aasta maksueelne kasum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli aasta varasemast tulemusest nõrgem 0,2 miljonit eurot. Aasta olulisemaks sündmusteks oli Lõunakeskuse I.L.U. kaupluse laienemine ning kontseptsiooni- ja kaubaliste uuenduste ellu viimine.

Autokaubandus

Autokaubanduse ärisegmendi 2024. aasta müügitulu oli 200,8 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta müügitulu 3,3%. Neljanda kvartali 51,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat sama perioodi müügitulu 12,0%. Aastaga müüdi kokku 6 619 6 264 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 1 878 1 422 sõidukit. Segmendi 2024. aasta maksueelne kasum oli 11,1 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale tulemusele alla 16,1%. 2024. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 2,3 miljonit eurot, mis oli aasta varasema sama perioodi kasumist 0,4 miljonit eurot kõrgem.

Aasta esimesel poolel languses olnud Balti autoturg saavutas aasta kokkuvõttes esialgsetel andmetel 6%-lise kasvu. Sellele andis kindlasti olulise panuse Eestis 2025. aastal jõustunud automaksu eelne ostubuum. Grupi autosegmendi müügimahud kasvasid tagasihoidlikumalt. Grupi poolt müüdavate automudelite automaksud on mõnevõrra konkurentsivõimelisemad, samuti ei läinud Grupp kaasa nii sügavate hinnadumpingutega, aidates sellega säilitada kasumlikkust. Aruandeaasta neljandas kvartalis saabus müügile täiesti uus KIA elektrisõiduk EV3 ja mudeliuuenduse läbinud EV6. Automaksu mõju neile mudelitele on väike ning seetõttu ei kiirustanud tarbijad ostudega. 2025. aastal lisandub valikusse KIA EV4 ja aasta lõpus esimesed elektrikaubikud. Oluliste mudelitena lisandub täiesti uus KIA Ceed’i mudeliperekond ja värskenduse läbinud linnamaastur KIA Sportage.

Autosegmendi Eesti diileril Viking Motors sisustas aasta lõpuks uue KIA flagship esinduse Tallinna piiril Peetris, mis avas klientidele uksed 02.01.2025. Peetri autoesinduse kõrvale jätkatakse keretöökoja ehitust. Aruandeaasta lõpus avati Riias Bikernieku piirkonnas uus KIA esindus, et paremini teenindada kliente Riia selles linnaosas. Leedus jätkati koostöös TKM Lietuva UABga uue KIA-Škoda multibränd esinduse ehitamist Vilniusesse.

Turvasegment

Turvasegmendi 2024. aasta IV kvartali grupiväline müügitulu oli 6,0 miljonit eurot, kasvades eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 13,5%. Segmendi IV kvartali maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,1 miljoni euro võrra parem tulemus. Turvasegmendi 2024. aasta grupiväline müügitulu oli 21,9 miljonit eurot, kasvades eelnenud aastaga võrreldes 39,6%. Segmendi 2024. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, eelnenud aastaga võrreldes oli tulemus 0,3 miljoni euro võrra parem.

IV kvartalis jätkus nii käibe kui kasumi kasv, mida toetasid kõik ärivaldkonnad. Kiirem oli kasv juhtimiskeskuse teenuste valdkonnas ja tehnikaprojektide ehituses. Jätkuvalt esineb tavapärasest rohkem klientide makseraskusi ja kasvanud on hinnatundlikkus. Hoolimata negatiivsest majanduskeskkonnast suutis turvasegment aastaga käivet ja kasumit kasvatada ning jätkab positiivset arengut.

Kinnisvarad

Kinnisvarasegmendi 2024. aasta grupiväline müügitulu oli 7,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas eelnenud aastaga võrreldes 10,8%. Segmendi IV kvartali grupiväline müügitulu oli 2,1 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 23,7%. Kinnisvara segmendi 2024. aasta maksueelne kasum oli 11,1 miljonit eurot, kasum kasvas 6,0%. Segmendi IV kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 5,5 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 2,7 miljoni euro võrra.

Kinnisvara segmendi neljanda kvartali müügitulu kasvu toetas septembri lõpus tegevust alustanud logistikakeskuse üüritulu. Eesmärgiga keskenduda põhitegevustele ja saavutada paremat efektiivsust, opereerib Grupi logistikakeskust grupiväline professionaalne osapool, kellega Grupil on juba varasem pikaajaline koostöö. Kvartali müügitulu vähenes Läti kinnisvaraettevõttes, kus müüdi Ogre ja Rezekne ärihooned, millelt seni teeniti grupivälist üüritulu. Aastasele müügitulu kasvule aitasid kaasa suvel tegevust alustanud Peetri Selveri naabruses asuv grupivälisele osapoolele üüritud Raudkivi tee 1 tankla laiendusena valminud autopesula ning keskuste äripindade täitumine uute üürnikega. Vaatamata madalale majandusaktiivsusele on kinnisvara segmendi omanduses olevate kaubanduskeskuste külastatavus jäänud vaid veidi madalamaks võrreldes aasta varasema külastatavusega, langus jääb alla 1%. Tartu Kaubamaja keskuse külastatavuse kahanemine on seotud suveperioodil toimunud 0-korruse renoveerimistöödega, mil korrusel asuvad kauplused olid osaliselt suletud. Aasta viimased kuud näitasid kaubanduskeskuste külastatavuse stabiliseerumise märke, osadel kuudel külastatavus kasvas.

Segmendi IV kvartali kasumit mõjutas Läti Ogre ja Rezekne ärihoonete müügist saadud erakorraline kasum ning iga-aastane kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus, mille mõju kasumile oli 4,1 miljonit eurot (2023. aasta IV kvartalis 1,1 miljonit eurot). Segmendi kasumile omab jätkuvat suurt negatiivset mõju viimaste aastate euroala intressimäära tõusust tingitud laenuraha kallinemine. Aruandeaasta teises pooles langema hakanud Euribor hakkas järk-järgult mõju avaldama ka kinnisvarasegmendi intressikulude vähenemisele. Suurem Euribori langusest tingitud kulude vähenemise mõju hakkab avalduma 2025. aastal. Segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist, mis on seoses logistikakeskuse rajamisega aruandeperioodil kasvanud ning omakorda mõjutanud segmendi intressikulu kasvu. Logistikakeskuse ehitus läks maksma ligikaudu 20 miljonit eurot.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.12.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 45 454 42 064 Nõuded ja ettemaksed 30 310 25 568 Varud 97 091 98 254 Käibevara kokku 172 855 165 886 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 235 243 Sidusettevõtjad 1 733 1 732 Kinnisvarainvesteeringud 81 284 64 971 Materiaalne põhivara 424 794 433 306 Immateriaalne põhivara 25 785 25 370 Põhivara kokku 533 831 525 622 VARAD KOKKU 706 686 691 508 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 44 436 48 820 Võlad ja ettemaksed 110 997 114 573 Lühiajalised kohustused kokku 155 433 163 393 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 279 958 258 857 Võlad ja ettemaksed 1 285 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 7 939 5 356 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 543 526 Pikaajalised kohustused kokku 289 725 264 739 KOHUSTUSED KOKKU 445 158 428 132 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 112 167 116 521 Jaotamata kasum 130 466 127 960 OMAKAPITAL KOKKU 261 528 263 376 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 706 686 691 508

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2024 IV kvartal 2023 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Müügitulu 256 635 252 596 944 568 947 257 Muud äritulud 4 719 830 5 971 2 016 Müüdud kaupade kulu -185 115 -180 529 -684 797 -686 000 Teenuste kulud -16 552 -16 365 -61 503 -60 685 Tööjõukulud -31 350 -30 370 -112 241 -108 668 Põhivara kulum ja väärtuse langus -11 488 -10 113 -43 174 -40 770 Muud ärikulud -219 -89 -1 250 -894 Ärikasum 16 630 15 960 47 574 52 256 Finantstulud 87 46 514 86 Finantskulud -3 611 -2 984 -12 889 -9 576 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 115 74 281 240 Kasum enne tulumaksustamist 13 221 13 096 35 480 43 006 Tulumaks -2 690 -281 -8 003 -5 582 Aruandeperioodi puhaskasum 10 531 12 815 27 477 37 424 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Maa ja ehitiste ümberhindlus 0 11 989 0 11 989 Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 11 989 0 11 989 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 10 531 24 804 27 477 49 413 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,26 0,31 0,67 0,92

